Iberia reanuda sus vuelos a Venezuela, suspendidos desde noviembre tras la intervención de Trump

La operativa contará con cuatro frecuencias semanales, una menos de las que tenía la compañía antes

Iberia reanuda a partir de este martes su operativa con Venezuela, suspendida desde el pasado 29 de noviembre, con cuatro frecuencias semanales: cuatro vuelos de ida y otros cuatro de vuelta.

El primer avión sale de Madrid con destino a Caracas, la capital venezolana, este martes a las 13:40 horas y el vuelo de vuelta despegará desde allí a las 19:00 hora local. El vuelo, servido con un Airbus 330-200, va prácticamente lleno, con 275 asientos, según recoge Efe.

La operación se retoma con esas cuatro frecuencias semanales, una menos de las que tenía Iberia con aquel país antes del 29 de noviembre, cuando decidió suspender los servicios siguiendo la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) tras la alerta de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre la inestabilidad en el país y en el sur del Caribe.

Iberia ya había anunciado su intención de retomar los enlaces con Venezuela este mes de abril, una vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las conexiones comerciales aéreas se abrirían “muy pronto” tras abrir el espacio aéreo sobre el país.

El anuncio de extremar la precaución realizado por la FAA el 21 de noviembre y las recomendaciones de las agencias de seguridad aérea de Europa y España llevó en ese mes a las aerolíneas a detener sus operaciones con el país sudamericano.

La otra gran compañía española con operaciones a Venezuela, Air Europa, había recuperado sus enlaces a mediados de febrero, con un ritmo progresivo, desde las tres frecuencias semanales que ofreció ese mes a cuatro en las primeras semanas de marzo.

Desde entonces tiene activas las cinco frecuencias semanales que tenía antes del cierre del espacio aéreo en la zona de Maiquetía, que cubre Caracas. Plus Ultra, que también opera regularmente entre los dos países, retomó la actividad el 3 de marzo entre Madrid y Caracas, línea en la que dispone de tres frecuencias semanales, y el 29 de marzo en el vuelo que enlaza Tenerife con Caracas, con una frecuencia semanal. A partir del 6 de julio Plus Ultra incorporará una frecuencia más entre Madrid y Caracas.