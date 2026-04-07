El inversor activista Bill Ackman se lanza a por Universal Music en una operación de 55.800 millones

Pershing Square pagaría 9.400 millones en efectivo por la compañía que tiene los derechos de artistas como Lady Gaga y Taylor Swift

Sacudida en la industria musical. Pershing Square, grupo controlado por el inversor activista Bill Ackman, ha presentado una oferta por Universal Music Group (UMG), en una operación valorada en unos 55.800 millones de euros que incluye tanto efectivo como acciones. Esta firma, considerada como la mayor compañía discográfica del mundo, tiene los derechos de artistas como Lady Gaga y Taylor Swift.

Así, según los términos de la propuesta, los accionistas recibirían un total de 9.400 millones de euros (10.850 millones de dólares) en efectivo y 0,77 acciones nuevas por cada acción de UMG que posean. Este importe supone un valor total de la operación de 30,4 euros por acción, que incluye una prima del 78% sobre el precio de cierre de las acciones de Universal Music Group el pasado 2 de abril, según informó Pershing en un comunicado.

Las acciones de UMG subieron han reaccionado de inmediato y suben un 28,3% poco después de la apertura de la Bolsa en Ámsterdam, donde cotizan en Europa.

Bajo los términos de la operación, que se espera se cierre a finales de este año, UMG se fusionará con Pershing Square y cotizará en la Bolsa de Nueva York.

“Desde la salida a Bolsa de Universal Music, Sir Lucian Grainge y la dirección de la compañía han realizado un excelente trabajo impulsando y consolidando una cartera de artistas de primer nivel, además de generar un sólido desempeño comercial”, declaró Bill Ackman, CEO de Pershing Square, quien añadió que, “sin embargo, el precio de las acciones de UMG se ha estancado debido a una serie de problemas ajenos al rendimiento de su negocio musical, y es importante destacar que todos ellos pueden resolverse con esta transacción”.

Ackman destacó varios factores que explican el bajo rendimiento de UMG, entre ellos la incertidumbre en torno a la participación del 18% del Grupo Bolloré en la compañía, el aplazamiento de su salida a Bolsa en Estados Unidos y una comunicación y participación con los accionistas “subóptimas”. El multimillonario ha abogado por que UMG traslade su cotización principal a Estados Unidos, argumentando que sus acciones cotizan con un gran descuento respecto a su valor intrínseco y que su liquidez es limitada.

La compañía detrás de artistas con discos de platino, como las citadas Lady Gaga y Taylor Swift, salió al Euronext Amsterdam en 2021 con una valoración inicial de 46.000 millones de euros.

UMG se escindió del grupo mediático francés Vivendi, y el accionista mayoritario, Vincent Bolloré, conservó una participación valorada en unos 5.900 millones de euros. Vivendi, dentro de esta vorágine, ha visto cómo sus acciones se disparaban más de 16% en la apertura de la sesión de este martes.

Con respecto a sus operaciones, la firma registró en 2025 unos ingresos, de 12.507 millones de euros, un 5,7% más interanual (un 8,7% a tipo de cambio constante), impulsados ​​por el crecimiento en los segmentos de Recorded Music y Music Publishing. Así, los ingresos por suscripciones aumentaron un 5,6%, y los ingresos por streaming crecieron un 1,5%.

En términos de rentabilidad, el ebitda ajustado se situó en 2.810 millones de euros, con un incremento del 5,6% (o un 8,6% a tipo de cambio constante), y el margen de ebitda ajustado se mantuvo constante en el 22,5%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz disminuyó un 26,5% hasta 1.533 millones en 2025. La empresa precisó que esta caída se debió principalmente a la variación en la revalorización de las inversiones en empresas cotizadas (incluidas Spotify y Tencent Music Entertainment, entre otras), que dio como resultado un beneficio neto en 2025 de 283 millones, frente a un beneficio neto en 2024 de 1.163 millones.

El flujo de caja neto procedente de las actividades de explotación antes del pago de impuestos ascendió a 2.142 millones de euros, con un aumento de 38 millones. El flujo de caja libre creció un 34%, hasta 702 millones.

Universal Music propuso el pago de un dividendo final de 514 millones de euros, o 0,28 euros por acción, lo que elevaría esta remuneración para 2025 a 954 millones, o 0,52 euros por acción. Además, la compañía anunció la pasada semana el inicio de un programa de recompra de acciones propias por un importe total de 500 millones de euros.

Además, Universal Music presumió del éxito mundial de sus artistas al incluir a nueve de los 10 primeros puestos en la lista IFPI Global Artist Chart por tercer año consecutivo; cuatro de los cinco artistas globales más populares en Spotify, con Universal Music Publishing Group representando a siete de los 10 primeros; siete de las 10 canciones más reproducidas a nivel mundial en Apple Music, con UMPG representando ocho de las 10 primeras; siete de las 10 canciones más populares en Estados Unidos en YouTube; y los cinco álbumes más populares y siete de los 10 artistas más populares en Amazon Music.