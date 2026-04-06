Lunes de Pascua 2026: en qué comunidades habrá descanso laboral y escolar este 6 de abril

Un hombre coloca una mona de Pascua en un escaparate en Barcelona, Catalunya (España).

El lunes posterior a Semana Santa no se celebra de la misma forma en toda España. Mientras algunas comunidades lo mantienen como festivo o día no lectivo, en otras se retoma la actividad con normalidad

El calendario laboral de 2026 plantea una situación desigual tras el fin de semana de Semana Santa. Después del Viernes Santo, que se celebra el 3 de abril como festivo nacional obligatorio, el lunes siguiente, el 6 de abril, conocido como Lunes de Pascua , no tiene el mismo tratamiento en todo el país.

A diferencia de otras fechas del calendario, este día depende de la decisión de cada comunidad autónoma, lo que genera diferencias tanto en el ámbito laboral como en el calendario educativo .

En qué comunidades es festivo el 6 de abril

El Lunes de Pascua será festivo en seis comunidades autónomas. En estos territorios, el 6 de abril se considera día no laborable dentro del calendario oficial:

Cataluña

Castilla-La Mancha

Comunidad Valenciana

La Rioja

Navarra

País Vasco

En estas regiones, muchos trabajadores podrán disfrutar de un puente más largo. Por el contrario, en el resto de España el 6 de abril será un día laborable, por lo que la actividad profesional se reanuda con normalidad tras el fin de semana.

Diferencias en el calendario escolar

En lo que respecta al calendario escolar, hay algunos matices.

En muchas comunidades, el lunes 6 de abril será día no lectivo. En Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja y País Vasco, los estudiantes tendrán ese plus de descanso.

En otras comunidades, el descanso estudiantil se extenderá aún más: Islas Baleares y Navarra no tendrán clases hasta el 13 de abril, Murcia hasta el 14 y la Comunidad Valenciana retomará las clases el día 15.

Planificación de vacaciones y conciliación

Como consecuencia de este calendario escolar y laboral, en Castilla La Mancha, Cataluña, La Rioja y País Vasco, las familias con estudiantes y trabajadores podrán extender el descanso hasta el lunes inclusive.

En otras comunidades (Aragón, Castilla León, Madrid, Galicia, Islas Baleares y Murcia), el lunes de Pascua solo podrá ser disfrutado por los estudiantes.

Por el contrario, en Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Ceuta, Melilla y Extremadura, tendrán que trabajar y ese día será lectivo.

Próximos festivos en el calendario

Tras la Semana Santa, el siguiente festivo relevante llegará el día 23 de abril, día de Castilla y León y día de Aragón, pero solo se celebrará en esas dos comunidades. Para el conjunto del país, habrá que esperar al 1 de mayo, Día del Trabajo, como próximo festivo nacional obligatorio.