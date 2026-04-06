Empleo más vivienda: la fórmula de los hoteles para completar sus plantillas en el mejor verano de su historia

El primer trimestre de cada año marca el comienzo de las campañas de reclutamiento de las grandes cadenas hoteleras para atender a los miles de visitantes que recibirán en verano. Un proceso que se ha convertido en un dolor de cabeza para las compañías en los últimos años por la confluencia de dos fuerzas contrapuestas: el crecimiento exponencial del turismo, que ha pasado de 71,6 a 96,7 millones de viajeros en tres años, y las dificultades crecientes para encontrar trabajadores por la renuncia generalizada a trabajar en un sector con bajos salarios y horarios eternos y partidos que exige vivir en zonas donde la vivienda se ha encarecido mucho.

Para esquivar todos esos problemas y tratar de completar unas plantillas en máximos históricos, será imprescindible que los hoteles incluyan por tercer año consecutivo la vivienda dentro de la oferta de empleo. Los datos recopilados por este periódico relevan que cuatro grandes hoteleras en España (Meliá, Iberostar, Riu y Minor, la antigua NH) tienen previsto contratar hasta 7.000 personas de cara al verano. Meliá es la que más empleos va a crear, ya que prevé cubrir 3.500 vacantes. Una portavoz de la compañía apunta que los puestos de trabajo que están planteando más dificultades para ser cubiertos son cocina, sala, camareras de piso y servicios técnicos. “Continuamos ofreciendo posibilidades de alojamiento en aquellos destinos en los que nuestros empleados pueden tener más dificultades para acceder a este. Con una oferta de alojamiento variable según la ubicación, donde predominan Baleares y las Islas Canarias”, indica.

Solventado el problema de la vivienda, el de completar las plantillas tampoco es menor. Al margen de las campañas de reclutamiento tradicionales, la cadena de la familia Escarrer se ha sumado este año al proyecto Urdimbre, que facilita la inserción laboral de jóvenes migrantes extutelados. “Ya se han incorporado a distintas áreas operativas de nuestros hoteles, con alojamiento y formación específica, contribuyendo a su desarrollo y a cubrir necesidades de talento en el archipiélago”. Meliá también ha firmado un acuerdo con Les Roches para impulsar el programa Meliá Future Talent, con el que tiene acceso a vacantes internacionales.

La cadena balear Riu, con 27 hoteles en España, tiene previsto contratar unos 1.400 trabajadores entre junio y agosto para alcanzar un máximo de 8.200 trabajadores aproximadamente en España. “Por el momento, estamos pudiendo completar nuestras plantillas correctamente en todos los destinos de España, aunque las posiciones más complejas para cubrir son cocina y mandos intermedios”, señala un portavoz. La oferta de vivienda gratuita con el empleo se limita, por ahora, a Formentera.

En Iberostar, la cadena hotelera de la familia Fluxà, prevén contratar al mismo número de personas que el verano pasado (entre 1.000 y 1.500), con el foco puesto en Baleares, Canarias y Andalucía, donde tienen la gran mayoría de alojamientos. “Los perfiles más demandados se concentran en áreas operativas clave del hotel, especialmente cocina, bares y restaurantes y pisos, además de recepción y servicios técnicos. Se trata de posiciones esenciales para el funcionamiento diario de los establecimientos y para mantener los estándares de servicio durante la temporada alta”, recalca un portavoz de la hotelera.

La carestía de la vivienda y la falta de alquileres han obligado a Iberostar a incrementar la contratación de alojamientos para determinados puestos “con el objetivo de ser más competitivos en destinos con mayor complejidad para atraer y retener talento por las limitaciones de la vivienda y el aumento de precios en temporada alta, como Baleares o Canarias“.

Incluso en el ámbito urbano, donde el verano es temporada baja, hay previsiones de elevar la contratación. Es el caso de Minor Hotels Europe & America (la antigua NH), que prevé ampliar un 7% su plantilla “para ofrecer una experiencia consistente y de calidad en todos nuestros hoteles, reforzando el servicio allí donde la actividad lo requiere”. La compañía, que cuenta con 3.654 trabajadores en España, según el último informe anual consolidado (por lo tanto, los puestos de trabajo nuevos estarían en torno a los 300), asegura que las vacantes más complejas de cubrir son las relacionadas con el área de bebidas y alimentos, tanto en sala como en cocina debido a la elevada demanda de perfiles cualificados y especializados.

“Los puestos relacionados con mantenimiento también pueden resultar difíciles de cubrir”, señala un portavoz de la división de Minor Hotels en Europa y América, “si bien su impacto es más limitado al tratarse de un volumen menor de vacantes”. La compañía solo ha habilitado soluciones de alojamiento para sus empleados en Ibiza, a través de viviendas o apartamentos, “que facilitan la incorporación de personal, con alojamientos a precio ajustado, como fórmulas de apoyo adaptadas a las particularidades del mercado local”. La vivienda en Baleares ha encadenado tres años con crecimiento de precios por encima del 10%.