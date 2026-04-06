El mercado laboral crea 211.510 empleos en el mejor marzo del registro pese a la guerra de Irán

La guerra en Irán y sus consecuencias económicas y geopolíticas en todo el mundo parece que aún no han empezado a pasar factura al empleo en España. Así la Seguridad Social registró este año el mejor marzo de la serie histórica de esta estadística (que arranca en 2001) al ganar 211.510 nuevas afiliaciones, hasta sumar 21.882.147 cotizantes. Este buen comportamiento de la ocupación en marzo ha sido, además, destacada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, en un movimiento nada habitual, se ha saltado el embargo que suele aplicarse a estos datos (que se publican oficialmente a las 9.00) y ha anunciado en su cuenta de la red social X, que, por primera vez se han superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Para este anuncio ha utilizado el dato desestacionalizado, que corrigue los efectos de calendario y, por tanto refleja más fielmente la tendencia del mercado.

El comportamiento de la ocupación en los meses de primavera suele estar condicionado por cuándo se celebra la Semana Santa. Y en esta ocasión, ha estado a caballo entre el final de marzo y el principio de abril, por ello el mes pasado ya se adelantaron numerosas contrataciones. Esto ha generado un récord ya en marzo, con los mejores datos del registro de los últimos 25 años, desde que este es homologable estadísticamente. Con todo, el ritmo interanual de crecimiento de las afiliaciones se ha elevado a casi el 2,5%, el más alto desde octubre de 2024.

Como era de esperar, la semana estival de Pascual ha propiciado que la hostelería con casi 80.000 nuevas afiliaciones lidere el ranking de creación de empleo en marzo. Pero el resto de actividades también se anotaron buenos registros, como la construcción, que sumó 17.156 cotizantes más; las actividades administrativas y empresas de servicios, que tuvieron otros 17.206 nuevas afiliaciones; o la sanidad y la industria, con 8.368 y 7.353 relaciones laborales más, respectivamente. También tuvieron ganancias de empleo por encima de las 5.000 afiliaciones en marzo el sector del ocio, el comercio o las actividades científicas y técnicas.

Un patron parecido en lo positivo se ha reproducido con los datos del paro registrados, también publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo. En marzo el número de desempleados inscritos en las oficinas públicas de empleo se situó en 2.429.712 tras descender en 22.934 personas el mes pasado respecto a febrero. El número total de parados se ubica así en el nivel más bajo en un mes de marzo de los últimos 18 años (desde marzo de 2008 en los inicios de la fuerte crisis financiera que destruyó empleo hasta 2013).

También el dato desestacionalizado, que refleja mejor la tendencia del mercado al eliminar los efectos que el calendario provoca sobre el empleo, ratifica el buen comportamiento del mercado laboral y muestra un descenso similar del número de parados en marzo. Son 15.534 desempleados registrados menos que en febrero. Esto significa confirmar la tendencia positiva de reducción del paro, que es ahora un 6% inferior a hace un año.

Como era de esperar, las contrataciones motivadas por la Semana Santa han hecho que el sector servicios lidere también el recorte del paro, con 18.852 desempleados menos que en febrero. Le siguen el sector de la construcción, con casi 6.000 desempleados menos, y la industria, con una caída del número de personas en paro cercana a las 1.500. Solo un colectivo, como ya es habitual, siguió aumentando sus desempleados: aquellos que se incoporan a la búsqueda de un puesto de trabajo sin tener un empleo anterior. Este grupo creció en 2.881 personas debido fundamentalmente a que el dinamismo del mercado anima a más personas a realizar esta búsqueda.

Otro dato que confirma que la buena marcha de la ocupación en marzo fue el hecho de que las comunidades que vieron recortar más su número de parados fueron con diferencia las más turísticas dentro de la Península: Andalucía (con 8.836 desempleados menos); Cataluña (donde hubo un recorte de 3.777 desempleados); y la Comunidad Valenciana (con 2.467 menos). Por el contrario, el número de parados solo subió en tres comunidades (País Vasco, Madrid y Canarias, que pese a ser turística tiene su temporada alta en invierno) y lo hizo prácticamente de forma simbólica.

La calidad del nuevo empleo tampoco parece que se haya visto resentida ni por la incertidumbre geopolítica ni por el encarecimiento de las energías, al menos de momento. Así, el número de contratos experimentó un fuerte aumento del 17% respecto a febrero y del 12% en comparación con el mismo mes del año anterior. Pero casi la mitad de los nuevos contratos (el 44%) fueron indefinidos, un porcentaje que se mantiene alto en lo que va de año. Y, dentro de todos los nuevos fijos (576.532), los que tienen jornada completa y, por ello, se presumen de mayor calidad de empleo, fueron los mayoritarios, al contabilizarse 230.440. Le siguieron los fijos discontinuos (173.608) y los indefinidos a tiempo completo (135.533).

Si bien es cierto que los contratos fijos más precarios están acortando distancias respecto a los de mayor calidad, ya que mientras estos últimos crecen a un ritmo interanual del 6%, los fijos discontinuos se han incrementado un 24% con respecto a hace un año y los indefinidos a tiempo parcial lo han hecho un 16%.

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