Wall Street sube y el petróleo cae ante la disposición de Irán de negociar el fin del conflicto

El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq registran fuertes avances en el tramo final de la sesión de este martes, mientras los precios del petróleo caen ante los informes de que Irán está dispuesto a poner fin a la guerra. La posibilidad de una resolución diplomática en Oriente Medio ha provocado una rotación inmediata de capitales, eliminando la prima de riesgo geopolítico que había impulsado la volatilidad y los costes energéticos en las últimas semanas.

A las 21:55 hora peninsular española (15:55 en Nueva York), el Promedio Industrial Dow Jones sube un 2,5%, encabezando las ganancias entre los principales indicadores. Por su parte, el S&P 500 avanza un 1,6% y el Nasdaq Composite suma un 2,1%. En el mercado de materias primas, el crudo Brent para entrega en junio cae un 5,8% hasta los 74,20 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cede un 6,1% para situarse en 69,85 dólares, marcando su mayor retroceso diario en seis meses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió un comunicado oficial manifestando que la República Islámica está preparada para iniciar negociaciones inmediatas que pongan fin a las hostilidades militares. Según el documento, Teherán busca establecer una “hoja de ruta diplomática integral” para detener las operaciones en curso, condicionada a la mediación internacional y al levantamiento de las restricciones al comercio energético. La declaración enfatizó la voluntad del gobierno iraní de restaurar la seguridad en las rutas marítimas para normalizar el tránsito global de crudo.

Fuentes diplomáticas en Ginebra indicaron que la delegación iraní ha establecido contactos preliminares con mediadores para redactar un borrador de alto el fuego. Este giro en la política exterior de Teherán se produce tras meses de tensiones que habían llevado a los analistas a pronosticar un barril de petróleo por encima de los 100 dólares. La desaparición de un escenario de interrupción de suministros provocó una liquidación masiva de posiciones largas en los contratos de futuros de petróleo a medida que se acerca el cierre de la jornada.

La caída del precio de la energía impulsó especialmente a los sectores de transporte y consumo discrecional. Las aerolíneas dentro del S&P 500 suben un 4,5% en promedio, con Delta Air Lines y United Airlines registrando ganancias significativas ante la perspectiva de menores costes de combustible. Por el contrario, el sector energético es el único de los once grupos principales que cotiza en terreno negativo, con un descenso del 3,2% que afecta a las valoraciones de las grandes operadoras como Exxon Mobil y Chevron.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 4,12%. Los inversores interpretan que un petróleo más barato reduce las presiones inflacionistas, otorgando mayor margen de maniobra a la Reserva Federal para gestionar su política monetaria. Según datos de Refinitiv, el flujo de capital hacia fondos de renta variable supera los 12.000 millones de dólares en la sesión, lo que confirma una entrada de capital institucional que anteriormente se mantenía en activos de refugio.

El oro, utilizado tradicionalmente como cobertura ante conflictos internacionales, retrocedió un 1,2% hasta los 2.310 dólares la onza. La menor demanda de activos de seguridad también se reflejó en el índice VIX, que mide la volatilidad implícita, el cual cayó por debajo de los 15 puntos. Los operadores de divisas destacaron que el enfoque del mercado se ha desplazado rápidamente de la seguridad geopolítica hacia los fundamentos macroeconómicos de crecimiento y empleo en Estados Unidos.

Representantes de la Casa Blanca calificaron las declaraciones de Irán como un “desarrollo constructivo”, aunque advirtieron que la administración observará los movimientos sobre el terreno antes de modificar su postura oficial. Esta cautela no ha frenado el optimismo en el parqué neoyorquino, donde el volumen de contratación se mantiene un 20% por encima de la media diaria. A pocos minutos del cierre, el mercado se encamina a consolidar una de las sesiones más sólidas del trimestre.