La tarifa regulada del gas baja a partir de mañana un 16,6%, incluido ya el descenso del IVA

La nueva TUR estará vigente en el segundo trimestre y, en el caso de la vecinal, se recorta entre el 10,8% y el 16%

La Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural se reduce desde este miércoles 1 de abril un 16,6% para todo el trimestre que arranca en relación al precio establecido el pasado 1 de enero. En este descenso están incluidas las medidas extraordinarias del Real Decreto-ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que incluye una bajada del IVA del 21% al 10%. En el caso de la TUR vecinal, el recorte se sitúa entre el 10,8% y el 16%, según la información facilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

La TUR del gas es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a las redes con menos de 4 bar (unidad de presión) y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kWh.

Este precio se revisa trimestralmente, los días 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, y se actualiza siempre que el coste de la materia prima para el cálculo de la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor empleado en la tarifa en vigor o, en cualquier caso, cuando se aprueben nuevos peajes de acceso a las redes (en los meses de enero) o cánones. Los nuevos valores se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El coste de la materia prima en esta revisión de abril depende solo del coste del gas de base, ya que no se introduce el gas estacional, el cual solo se tiene en cuenta durante los meses de invierno. Por ello, la nueva tarifa se reduce un 16% con relación al valor anterior, a pesar de que se ha registrado una subida del 4% de la cotización del brent y una apreciación del euro frente al dólar del 0,4%, con relación a los valores del trimestre anterior.

A esta reducción se añade ahora el recorte fiscal (hasta el 10% de IVA) del citado real decreto ley, que estará vigentes hasta el 30 de junio. Además, se aplica un canon en el año de cero euros kWh/día para la capacidad de almacenamiento que supere los 20 días de consumo o ventas firmes, circunstancia que se ha tenido en cuenta en el cálculo del término variable. Este canon de cero euros será subvencionado por el Gobierno con 45 millones de euros.

Tipo de clientes

Para un usuario medio de la TUR 1 el descenso será del 15,2%, incluido el menor IVA. Con este impuesto al 21%, la bajada habría sido del 6,7%. Para un cliente medio de la TUR 2, la bajada será del 16,2% a partir de mañana, un 7,8% sin dicho recorte del IVA. En el caso de la TUR 3, el cliente medio se beneficiará de una bajada del 16,9%, que habría supuesto un 8,6% sin las medidas fiscales del Gobierno.

Según la normativa de 2022 aplicable a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio, ampliada indefinidamente en 2024, desde el 1 de enero de este año, el término variable de la TUR vecinal son los siguientes: el de la la TUR 4 y 5, un 10,8%; el de la TUR 6, un 13,7%; el de la TUR 7, el 15,5%; el de la TUR 9 y 10, un 15,8% y el 16% el de la 11.