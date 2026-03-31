El precio del galón de gasolina en Estados Unidos supera los cuatro dólares por primera vez desde 2022 y desata las críticas a Trump

Los carburantes se han encarecido más de un 35% en solo un mes, la mayor subida mensual en décadas

Si hay algo que logra poner de acuerdo a todos los estadounidenses, en un momento en que el país está sumamente polarizado, es la sensibilidad al precio de los combustibles. La gasolina en Estados Unidos es un termómetro perfecto del descontento de la población con el Gobierno. Estos días el apoyo al presidente Donald Trump ha caído al mínimo histórico, mientras los carburantes alcanzan récords históricos como consecuencia de la guerra de Irán.

El precio de la gasolina ha superado este martes los cuatro dólares por galón (3,785 litros), el mayor nivel desde el 8 de agosto de 2022, según la American Automobile Association (AAA). En concreto, el galón de gasolina se vende a un precio medio de 4,02 dólares, lo que representa un aumento del 35% respecto al precio que marcaba hace un mes.

La preocupación por el encarecimiento de la gasolina se extiende entre los estadounidenses porque coincide con la semana de vacaciones de Pascua, cuando muchas familias aprovechan para hacer escapadas a otros lugares del país. “La demanda de gasolina también está en aumento debido a la continuación de la temporada de vacaciones de primavera, otro factor que contribuye al alza de los precios en las gasolineras”, reconoce la AAA.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán han desatado una incipiente crisis energética. Las autoridades de Teherán han respondido a los ataques cerrando el paso por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita una quinta parte del petróleo mundial y una cuarta parte del gas natural del planeta. El precio del barril de brent, de referencia en Europa, se ha disparado este martes por encima de los 118 dólares el barril, lo que supone un incremento de cerca del 60% respecto a hace un mes, justo antes del inicio de los ataques.

No es solo la gasolina, el combustible más utilizado de largo en Estados Unidos, el diésel empleado para el transporte de mercancías y actividades agrícolas, se ha encarecido aún más: un 45% en el último mes. El galón de diésel cotiza este martes a 5,54 dólares, el mayor nivel desde el 22 de julio de 2022.

“Los precios de la gasolina y el diésel siguen alcanzando máximos de varios años, ya que el cierre efectivo del estrecho de Ormuz restringe el flujo de millones de barriles de petróleo crudo al día”, explica Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, una plataforma que analiza la evolución de los combustibles.

“Tenemos una obsesión con los precios de la gasolina porque determinan en gran medida si podemos conducir o hacer las cosas que nos gustan. Y ahora parte de eso está en riesgo”, precisa De Haan.

Escalada sin tregua

El encarecimiento de los combustibles desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo es incesante. Ha subido cada día desde que el 28 de febrero la Casa Blanca ordenó bombardear Teherán. Se trata del mayor aumento mensual del precio de la gasolina en más de tres décadas.

“Es probable que el precio promedio nacional de la gasolina supere holgadamente los cuatro dólares por galón, mientras que el diésel podría acercarse a los seis dólares por galón y potencialmente establecer nuevos récords si las condiciones no mejoran”, advierte el portavoz de GusBuddy.

Los precios de los combustibles varían por estados. En California, debido a las tasas y los impuestos, el precio de la gasolina alcanza los 5,9 dólares el galón. Y supera los seis dólares en algunos condados, como el de Humboldt, donde cotiza a 6,24 dólares, el lugar con el combustible más caro del país.

La situación en las gasolineras está haciendo mella en el bolsillo de las familias y empresas estadounidenses, que ya están acusando la crisis de la asequibilidad. “Este aumento en el gasto en gasolina podría potencialmente reducir la capacidad de los consumidores para gastar en categorías preferenciales o discrecionales”, señala Bank of America.

Mientras tanto, el grado de descontento con Trump aumenta rápidamente tras la guerra de Irán. El índice de aprobación del mandatario estadounidense se ha desplomado al nivel más bajo de su mandato. Según una encuesta publicada por el canal conservador Fox News, el 59% de los votantes desaprueba su gestión. Las encuestas son aún peores en otros medios.

De Haan explica las consecuencias de la subida del precio de los combustibles: “Los estadounidenses ya han gastado casi 8.000 millones de dólares más en gasolina durante el último mes, una tendencia que plantea riesgos crecientes para la economía en general, mientras que el aumento vertiginoso de los precios del diésel podría comenzar a acelerar nuevamente la inflación”.