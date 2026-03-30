Powell asegura que las turbulencias financieras por la guerra de Irán no están afectando a las expectativas de inflación

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cree que las expectativas de inflación a largo plazo están bajo control a pesar de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha disparado el precio del petróleo por el bloqueo del régimen de Teherán del estrecho de Ormuz. Por esta vía, transita una cuarta parte del gas natural y una quinta parte del crudo mundial. Powell ha asegurado que el banco central está monitoreando la situación por si se produce una transmisión del alza de precios a otros sectores de la economía.

“Las expectativas de inflación parecen estar bien ancladas más allá del corto plazo”, ha manifestado en una conferencia pronunciada en la universidad de Harvard ante un público formado por estudiantes de Economía y Ciencias Políticas. “Es un aspecto que tendremos en cuenta, ya que, llegado el momento, tal vez debamos enfrentarnos a la pregunta de qué medidas adoptar al respecto”, ha agregado en un intento de transmitir prudencia ante la escalada de precios. Los combustibles se han encarecido más de un 30% desde que comenzaron los ataques sobre Teherán y los analistas advierten del riesgo del conflicto en Oriente Próximo sobre la economía estadounidense si la guerra se enquista. “En realidad, aún no nos estamos enfrentando a esa situación, pues desconocemos cuáles serán los efectos económicos; pero, sin duda alguna, tendremos muy presente ese contexto más amplio cuando debamos tomar dicha decisión”, ha apuntado Powell, que reconoce que si la situación se enquista la situación podría empeorar.

“No sabemos cuáles serán las consecuencias económicas”, ha dicho. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que la guerra de Irán durará entre cuatro y seis semanas. Si los cálculos del inquilino de la Casa Blanca, la operación militar está en su recta final. De hecho, el republicano ha explicado que ya negocia un alto el fuego con las autoridades de Teherán. “Creemos que nuestra política actual está en una buena posición, así que esperemos y veamos qué sucede”, ha añadido en un esfuerzo por transmitir calma.

Aun así, ha explicado que si el conflicto se prolonga y los precios del petróleo permanecen altos durante más tiempo, podría agravar la situación económica. “La tendencia es a ignorar cualquier tipo de perturbación en la oferta”, dijo durante su discurso en referencia a las limitaciones de crudo por el corte del estrecho de Ormuz. “Pero un aspecto fundamental y esencial es que hay que monitorear cuidadosamente las expectativas de inflación”. Y ha alertado: “Una serie de perturbaciones en la oferta puede llevar al público en general —empresas, fijadores de precios, hogares— a empezar a esperar una mayor inflación con el tiempo. ¿Por qué no lo harían?”.

El otro punto de atención del discurso de Powell estuvo en su reflexión sobre las tensiones en el mercado de crédito privado. Algunas entidades de inversión como Apollo, Ares o BlackRock han limitado la retirada de dinero a sus inversores mientras crece el riesgo de impagos.

Powell ha querido restar dramatismo a la situación y ha asegurado que no tiene nada que ver con la crisis financiera de 2008, cuando la crisis de las hipotecas basuras provocó un colapso del sistema financiero mundial. “Lo que sí vemos es una corrección en curso; y, ciertamente, habrá personas que pierdan dinero y situaciones por el estilo”, ha apuntado el banquero central. “Pero no parece que reúna las características de un evento sistémico de mayor envergadura”, ha insistido, al tiempo que ha advertido. “No obstante, insisto: nunca, nunca damos un certificado de buena salud definitivo. Simplemente nos mantenemos vigilantes ante esa posibilidad”.

Powell ha tratado de poner en contexto la situación del crédito privado. “Constituye una parte relativamente pequeña de un conjunto de activos mucho más amplio. Lo estamos observando con suma atención, tal como lo hace todo el mundo”. Y ha remarcado: “No nos oirán decir: ‘Oh, aquí no hay ningún problema’, porque eso sería tentar a la mala suerte. No obstante, es un asunto que estamos siguiendo con gran detenimiento”.

El tercer punto de atención de la intervención de Powell en la Universidad de Harvard ha tenido que ver con la independencia de la Reserva Federal. En los últimos meses ha recibido duros ataques por parte del presidente de Estados Unidos, que intenta controlar la institución para forzarla a aprobar rebajas de tipos de interés de forma más agresiva. Powell ha destacado la autonomía de la Fed y la importancia de centrarse en cumplir su doble mandato: la estabilidad de precios y la creación de empleo.

“En mi opinión, existe un consenso bastante amplio entre ambos partidos políticos, a ambos lados del Capitolio (sobre el respeto a la independencia de la Fed)”, ha indicado a preguntas del moderador, al que le ha recordado que “el órgano de supervisión (de la Reserva Federal) es el Congreso, y no la Administración”. En ese punto ha subrayado unas palabras que resultan de suma importancia ante los repetidos ataques de la Administración Trump, que incluso ha iniciado una investigación criminal contra Powell, pese a que un juez ha asegurado que no hay motivos. “Existe, decía, un acuerdo generalizado en el sentido de que, en materia de política monetaria, la Reserva Federal debe gozar de una total independencia política, sin reaccionar en absoluto ante las coyunturas políticas. Sencillamente, debemos limitarnos a cumplir con nuestro cometido y ceñirnos estrictamente a nuestras funciones”.