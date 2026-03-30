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Economía
Aviación

La primera jornada de huelga de Groundforce en aeropuertos provoca retrasos de hasta 50 minutos, según UGT

Los paros de la firma de ‘handling’ de Globalia afectan a 12 aeródromos españoles, con especial incidencia en Madrid y Bilbao

Un viajero en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, este lunes 30 de marzo de 2026, en Madrid (España).Jesús Hellín (Europa Press)
EP
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UGT considera que la primera jornada de huelga convocada para los trabajadores de servicios en tierra de Groundforce (firma de handling del grupo Globalia), que afecta a 12 aeropuertos españoles, está siendo “un éxito” y que se están registrando retrasos de entre 40 y 70 minutos en algunos grandes aeropuertos.

Fuentes del sindicato han señalado a Europa Press que, además, las cintas transportadoras de las maletas están colapsadas en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con retrasos de hasta 50 minutos en lugares como Bilbao, Valencia o Madrid. Unas esperas que serán mayores cuando se levante el actual tramo de paro, establecido hasta las 17.00 horas.

La huelga, convocada de manera indefinida por los sindicatos UGT, CC OO y USO, está dirigida a todos los trabajadores de servicios de tierra de la compañía para todos los días a partir de este lunes y entre las 5.00 y las 7.00, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 horas. Los paros afectan a los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao. Según los sindicatos, la huelga responde al “incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo”. El llamado handling de rampa agrupa servicios como la asistencia de equipajes, la asistencia a las operaciones de los aviones en pista y la gestión de la carga y correo entre la terminal del aeropuerto y el avión.

La afectación de la huelga es desigual, ya que hay otras dos compañías más de handling, mientras Groundforce presta servicios para el grupo Air France, Air France KLM, Lufthansa, DAP, Wizz Air y algunos chárter. Así, quedan fuera de la huelga los vuelos fletados por Vueling, Iberia, Pegasus o Germanwings.

UGT no dispone de datos de seguimiento, pero ha tachado de “abusivos” los servicios mínimos impuestos por el Ministerio de Transportes, establecidos en el 100% para servicios de emergencias o de traslados del Ministerio del Interior, mientras que oscilan entre el 60% y el 80% para los vuelos domésticos con destinos no peninsulares o con obligación de servicio público, dependiendo del aeropuerto y de las fechas.

Para los servicios que unen ciudades españolas peninsulares, cuando el medio alternativo implique un tiempo de desplazamiento igual o superior a cinco horas, los servicios mínimos oscilan entre el 49% y el 60%. Mientras que, cuando la alternativa sea menor a cinco horas, los servicios mínimos van desde el 27% al 36%, dependiendo del aeropuerto y de la fecha.

Los aviones, muchos, sobre todo procedentes de Madrid, “están llegando sin maletas y se están extendiendo los problemas”, han indicado a Europa Press un portavoz de UGT, y ha añadido que “no se garantiza que lleguen las maletas y está habiendo retrasos que afectan no solamente a vuelos directos, sino también a muchas conexiones, dado que llega el pasajero pero sin sus maletas, por lo que pierden el siguiente vuelo”.

El responsable del sector aéreo de UGT Catalunya, Josep Ramírez, ha señalado que la mayor parte de las afectaciones de la huelga están teniendo lugar en el Aeropuerto de Madrid y que los usuarios pueden notar los efectos de la protesta al hacer escalas en Barcelona o la capital posteriores a vuelos con horarios alterados. En Barcelona, en la franja de la mañana, “ha habido algunos retrasos en Air France, KLM y Lufthansa, aunque en general [la huelga] no ha tenido mucha afectación”. Según Ramírez, hacia el mediodía también se han registrado incidencias en aviones de Turkish Airlines. En Bilbao, también se registran retrasos de hasta 70 minutos, así como la llegada de pasajeros sin sus maletas, que se han quedado en su punto de origen.

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