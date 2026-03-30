El Gobierno facilitará a los transportistas actualizar los precios de sus servicios por el alza del combustible

Nueva medida de alivio por parte del Gobierno para el transporte por carretera. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha mantenido hoy una reunión con los representantes del Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) donde ambas partes han continuado dialogando para adoptar medidas urgentes con las que afrontar la situación económica provocada por la crisis bélica en Irán. Entre las medidas pactadas, se incluye la aprobación de un cambio en la fórmula de revisión del precio del transporte, un alivio que se suma a la rebaja fiscal aprobada de manera general y a la ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible que ya tenían contemplada los profesionales.

La fórmula de revisión del precio del transporte es un mecanismo que sirve para cambiar las tarifas del tráfico de mercancías por carreteras en el caso de que se produzca un alza de más del 5% en los precios del gasoil. Es una forma de que los transportistas cubran los costes extra en los que incurren cuando sus contratos ya estaban firmados con anterioridad al repunte de los precios.

Antes de estas conversaciones con el Ministerio, la CNTC había advertido de un potencial “colapso” del sector y había amenazado con movilizaciones en el caso de no aprobarse apoyos ante el repunte del combustible. En la CNTC se estima que desde el inicio del conflicto bélico en Irán, el pasado 28 de febrero, cada vehículo pesado soporta un sobrecoste medio de 600 euros semanales en combustible, lo que lleva el sobrepeso económico para el sector por encima de los 450 millones de euros. Según ha desvelado Transportes a través de un comunicado, el Ministerio se ha comprometido a llevar mañana al Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto-ley con las medidas adicionales.

En concreto, el documento detalla que se llevará a cabo la modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte en función de la variación del coste del combustible. Como ejemplo de funcionamiento del nuevo mecanismo, el Ministerio ha indicado que a fecha de hoy el peso del combustible dentro del precio final se incrementaría del 30% actual al 40%.

La fórmula, ya acordada durante la reunión de hoy, no necesitará revisiones adicionales en futuras situaciones, ya que estará vinculada a la evolución del precio del combustible antes de impuestos. Del mismo modo se modificará la redacción del artículo 38 de la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías para reforzar que la aplicación de la fórmula es automática y obligatoria.

Por otro lado, ambas partes han pactado la consolidación con rango legal de las aclaraciones realizadas en la nota publicada por el Ministerio el pasado 27 de marzo. Según aquel acuerdo, los precios medios del gasóleo deberán tomarse como referencia sin incluir impuestos, ni Impuesto Especial de Hidrocarburos, ni IVA. Para el cálculo de la revisión del precio del transporte, no se podrán considerar las bonificaciones y ayudas extraordinarias y temporales del Real Decreto-ley 7/2026. En este sentido, se ha confirmado que España ha presentado la notificación del esquema de ayudas del referido Real Decreto-Ley 7/2026 que permita superar el límite máximo establecido en “minimis” (marco de la Unión Europea que establece la cantidad máxima de ayudas públicas que una empresa puede recibir sin considerarse ayudas de Estado).

Junto con la Secretaria General de Transporte Terrestre, Rocío Báguena; y la Directora General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, Elena Atance; también han asistido a la reunión el Ministerio de Hacienda representado por el Director General de Tributos, Jorge Ferreras y el Ministerio de Economía, representado por el Director General de Política Económica, Javier Muñoz.

Ambas partes se han comprometido a mantener abierta la mesa de negociación permanente para perseguir los puntos pendientes que dependen de la aprobación de una autorización o de un marco temporal de ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea.