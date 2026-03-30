El Banco de España ganó 234 millones en 2025 tras dos años sin beneficios

El Banco de España volvió a obtener beneficios en 2025, tras dos años en los que dejó sus cuentas a cero. Las ganancias, sin embargo, llegan solo gracias a las provisiones realizadas por la entidad, por valor de 541 millones de euros, que permiten evitar unas pérdidas de 307 millones, y otorgan un resultado positivo final de 234 millones. Dicha cantidad irá a parar íntegramente a las arcas del Tesoro Público.

Desde 2023, cuando por primera vez en su historia el Banco de España no fue capaz de generar beneficios, el supervisor lidia con el mismo problema que otros bancos centrales: la remuneración que concede a los depósitos de las entidades financieras supera a los ingresos que recibe por los activos de deuda que tiene en cartera. Ello le obligó en 2023 a provisionar 6.612 millones para esquivar los números rojos, y 7.549 millones con el mismo objetivo en 2024. El Banco de España, que venía de muchos años de cuentas en positivo, disponía entonces de colchones financieros suficientes para compensar esas pérdidas —en 2022 alcanzaba los 33.000 millones de euros—, por lo que pudo hacerles frente sin problemas.

En el pasado ejercicio todavía fue necesario llevar a cabo dotaciones, pero la cifra fue mucho menor. Desde el supervisor explican que la caída se debe a la disminución de los gastos por intereses que generan los depósitos de las entidades de crédito en el Banco de España, fruto de la menor liquidez y el menor tipo al que se remuneran. Concretamente, han disminuido en 3.588 millones, al pasar de –8.036 millones a -4.448 millones, gracias a que su coste medio ha descendido del 3,45% de 2024 al 2,07% de 2025, y a que los bancos han depositado menos excedentes.

La rebaja de los tipos de interés oficiales iniciada por el Banco Central Europeo en junio de 2024, que terminó justo un año después con un recorte total de dos puntos, al pasar del 4% al 2%, ha sido decisiva en ese alivio para las cuentas del Banco de España. “Permitió recuperar márgenes positivos y, por tanto, que la institución volviera a registrar beneficios”, señala el supervisor.

Sube el valor de las reservas de oro

Las cuentas del ejercicio 2025 también recogen que los gastos de personal se incrementaron en 25 millones de euros, pasando de 353 millones a 378 millones, y los de producir billetes bajaron de 68 a 61 millones. En el lado positivo, los ingresos procedentes de la cartera propia en euros y de activos en divisas ascendieron a 3.038 millones. Estos últimos procedieron principalmente de los ingresos de valores de renta fija: 1.638 millones en dólares estadounidenses, 212 millones en libras esterlinas, 169 millones en dólares canadienses, y 12 millones en renminbis. Las operaciones swap de divisas —contratos de permuta financiera cuyo objetivo es cubrir riesgos financieros u obtener rentabilidad— generaron unos ingresos por intereses de 166 millones, sobre todo en operaciones de yenes contra dólares estadounidenses y, en menor cuantía, contra dólares canadienses y libras esterlinas.

También es llamativa la evolución del valor de las reservas de oro. El Banco de España poseía al cierre del ejercicio pasado más de nueve millones de onzas, la misma cantidad que un año antes, pero su valor se incrementó en 10.484 millones de euros respecto a 2024 debido a la revalorización del metal precioso en los mercados. A cierre de 2025, el oro del Banco de España estaba valorado en 33.219 millones de euros, aunque esa cantidad, de actualizarse a fecha de este lunes, sería mayor, porque el precio de mercado en aquel entonces era de 3.669 euros por onza, y hoy roza los 4.000 euros.