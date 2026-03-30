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Economía
JORNADA LABORAL

Cuerpo propone dar un año a las pymes para implantar el registro horario digital, pero Díaz plantea seis meses

El ministro de Economía y vicepresidente primero insiste en su defensa de un despliegue “equilibrado” de esta exigencia a las empresas, tras el choque con Trabajo a cuenta del dictamen desfavorable del Consejo de Estado

03:02
Carlos Cuerpo habla sobre el registro horario en 'Hoy por hoy'
El ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, a su salida del Congreso el 26 de marzo.Foto: Gabriel Luengas - Europa Press | Vídeo: CADENA SER
Emilio Sánchez Hidalgo
Emilio Sánchez Hidalgo
Madrid -
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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende un despliegue “equilibrado” del nuevo registro horario digital. Esto significa, según ha detallado este lunes en una entrevista en la Cadena SER, dar más tiempo del previsto para obligar a las pequeñas y medianas empresas a que lo implanten. “Una de las propuestas que ponemos sobre la mesa es que para nuestra pymes, en vez de los 20 días que propone actualmente el texto, que nos fuéramos a un año”, ha dicho Cuerpo, en referencia al plazo que daría a estas compañías desde que se apruebe el real decreto. Pero ese periodo de transitoriedad le parece demasiado extenso a Trabajo, que plantea dejarlo en seis meses.

Como ha explicado Cuerpo, el real decreto elaborado por Trabajo especifica que entrará en aplicación a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin periodos de transitoriedad específicos por tamaño empresarial o tipo de sector. Aunque el texto no recoge ese plazo, fuentes del ministerio que encabeza Yolanda Díaz vienen sosteniendo que están de acuerdo en conceder unos seis meses de margen. y tras la entrevista de Cuerpo en la Cadena SER, se mantienen en esa postura de dar un semestre a las pymes, no un año.

Díaz viene manifestando un gran enfado con Economía por el dictamen desfavorable emitido por el Consejo de Estado, cuyo contenido adelantó este periódico la semana pasada. El dictamen recoge informes críticos de Función Pública y de Protección de Datos, pero Trabajo centra su protesta en dos textos aportados por Economía, en los que el ministerio manifiesta “se considera necesario un periodo transitorio amplio y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes”. “Es necesario tener en cuenta que una imposición homogénea de estas obligaciones no tiene en cuenta la existencia de sectores cuyas especificidades hacen que estas medidas puedan resultar ser adaptadas a su realidad”, añaden esas aportaciones.

Cuerpo ha dicho que el refuerzo del registro horario (con la obligación de que sea digital y accesible por los inspectores de Trabajo) es una medida “necesaria” para “seguir avanzando de forma efectiva en la reducción de la jornada laboral”. “Es un compromiso de este Gobierno”, ha enfatizado. Pero ha insistido en que la discrepancia no está en el “qué”, sino en el “cómo”. “Compartimos el propósito, el objetivo, y vamos a seguir avanzando hacia ello. Nosotros creemos que cuanto más equilibrada sea la implementación, y más ayudemos a nuestras empresas, más fácil va a ser que consigamos ese registro horario, que sea una realidad”, ha insistido el responsable de Economía, recién ascendido a vicepresidente primero, quien también ha reclamado “tener en cuenta las condiciones reales del tejido productivo” de España.

La semana pasada, Díaz acusó al Ministerio de Economía de “colocarse del lado de la patronal” respecto al refuerzo del registro horario, tras el dictamen desfavorable. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en el Congreso, antes de señalar: “Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extra y que no cumplen los derechos laborales en nuestro país”. Insiste en que seguirá adelante con la tramitación del decreto pese a ese dictamen desfavorable, con cambios “técnicos” pero no de calado.

Los sindicatos, que apoyan el refuerzo del registro, han expresado su “profunda preocupación” por el dictamen del Consejo de Estado, frente a la “satisfacción” comunicada por las patronales. Ese posicionamiento del órgano consultivo, no vinculante, facilita que las asociaciones empresariales ponga recursos judiciales antes la medida.

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