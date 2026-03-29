Astronautas, youtubers y jóvenes curiosos se reúnen en el festival de emprendimiento FOMOfest en Valencia

Valencia busca, con mayor fuerza que nunca, posicionarse como un foco inagotable de emprendimiento. El festival FOMOfest, impulsado por Marina de Empresas —iniciativa del empresario Juan Roig, presidente de Mercadona—, es prueba de ello. Este sábado el evento que celebró su segunda edición reunió a cerca de 5.000 mentes curiosas en los muelles de la ciudad del Turia, atraídas por invitados de primer nivel: entre otros, la astronauta Sara García Alonso, el campeón olímpico Saúl Craviotto y el superviviente de los Andes Gustavo Zerbino. La apuesta intenta demostrar que la innovación a menudo exige pensar desde otras disciplinas y que el ámbito de la empresa no es el único capaz de producir grandes avances humanos.

El primer encuentro tuvo en el interior de la Escuela de Empresas, más conocida como EDEM, una fundación vinculada al mundo de los negocios e impulsada por el presidente de Mercadona desde 2002. El fundador de Tot Estudio, un hub de diseño que ha trabajado con marcas como Nike o Disney y con artistas como Rosalía o Quavo, dejó claro que para innovar es necesario “entrenar la mirada” desde la juventud. En su caso fueron los grafitis los que le permitieron entender que había un valioso mundo escondido detrás de estas pintadas callejeras. Defiende que la inteligencia artificial no es más que una herramienta y que no amenaza el trabajo de los artistas: “Todo el mundo puede ser creativo, pero debe partir de aquello que le sale mejor; ahí está la clave”.

Durante la mañana también fueron protagonistas tres deportistas de élite que compartieron sus historias de vida, poniendo el foco en la importancia de la disciplina para alcanzar cualquier gran objetivo. El primero en subirse al escenario fue Saúl Craviotto, el piragüista con más medallas olímpicas de la historia del deporte español. En el tinglado del puerto de Valencia —un espacio con las dimensiones de una pista profesional de fútbol—, Craviotto destacó que cuando se compite a tan alto nivel es difícil encontrar motivación diaria. “A lo único que te puedes aferrar es a la disciplina. Es la única forma de alcanzar el éxito”. Un mensaje que comparten Andrea Fuentes, entrenadora de natación artística reconocida por su liderazgo en el alto rendimiento, y Dennis González, nadador artístico olímpico, presentes como ponentes durante la jornada.

El espacio antes dedicado a la reparación de barcos en el muelle valenciano también vibró de emoción cuando García Alonso subió al escenario. La leonesa se ha convertido en el rostro reconocible de la carrera espacial española, y escucharla es, sin duda, un ejercicio para interiorizar cómo hasta los retos más difíciles pueden superarse con disciplina y constancia. García resumió el complejo proceso que la llevó a ser seleccionada entre 22.000 aspirantes a astronauta en la convocatoria de 2022 de la Agencia Espacial Europea. Narró que han sido cinco ingredientes, que la han acompañado desde niña, los que guiaron ese complejo proceso de selección: “valentía, amabilidad, esfuerzo, aprendizaje y visión”, enumeró frente a un mar de jóvenes miradas atentas. “Siempre es demasiado pronto para rendirse”, fue el mensaje final de la astronauta que recordó a su audiencia que en pocos días el mundo del espacio se prepara para uno de sus más grandes hitos: el intento de alcanzar, de nuevo, la Luna.

El aforo del tinglado se completó con la llegada de Gustavo Zerbino, superviviente del accidente aéreo de los Andes en 1972 y uno de los conferenciantes sobre resiliencia y liderazgo más demandados del ámbito hispanohablante. Zerbino, muy habituado a hablar frente a las masas —y encandilarlas—, compartió que hace poco visitó las zonas golpeadas por la DANA de Valencia, ocurrida a finales de 2024, donde pudo transmitir su mensaje de resiliencia a la población. “En la vida lo importante es cómo reaccionamos a lo que nos sucede, y hoy os invito a que empiecen a viajar con el corazón”, dijo para abrir su presentación que se extendió por más de una hora.

El exjugador de rugby reconstruyó fragmentos de aquella odisea de 1972 en la que un avión con 40 pasajeros y cinco tripulantes se estrelló en Los Andes. Un relato que nunca deja indiferente a quien le presta atención. La charla giró en torno a la importancia de elegir cómo reaccionamos a lo que nos sucede en la vida, e intercaló sus palabras con las potentes imágenes que recrean el suceso, extraídas de la película La sociedad de la nieve (2024). “Soy una persona feliz que agradece todos los días estar vivo”, dejó como mensaje antes de despedirse.

Otros perfiles más tecnológicos completaron la jornada, como el de Natalia Rodríguez, fundadora de Saturno Labs, una empresa emergente enfocada en soluciones basadas en inteligencia artificial (IA). La emprendedora madrileña es pionera en la construcción de productos que utilizan la tecnología del momento y una gran conocedora de los mitos y verdades que rodean a estos sistemas. Su posición es clara: para la gran mayoría de profesiones es fundamental empezar a probar y jugar con esta herramienta. “Porque estamos en la época en la que podemos equivocarnos porque aún hay mucho que descubrir en este campo”. Rodríguez subrayó las tendencias con mayor proyección en el futuro próximo, como los agentes de IA, que actúan de manera autónoma, y la robótica. “Es el momento de aprender a utilizar ChatGPT y Claude. Son las dos herramientas clave”, afirmó sobre los sistemas que moldearán el futuro de la mayoría de las profesiones. “Eso sí, hay que seguir siendo críticos con la IA; aún tiene muchas cosas por mejorar”, fue su veredicto final.

A lo largo de la jornada, los participantes también pudieron acceder a talleres prácticos y a experiencias organizadas por las empresas patrocinadoras del evento, entre ellas Internxt —el patrocinador principal—, Canon, Familia Martínez y Helados Estiu. La jornada, de acceso gratuito y abierto al público, contó además con la participación de creadores de contenido con gran seguimiento entre las nuevas generaciones, como el youtuber Nil Ojeda y el podcast deportivo Drafteados, que aportaron una perspectiva sobre creatividad digital y nuevas formas de comunicación.

El evento se celebró bajo el paraguas de Lanzadera, la aceleradora integrada en el hub y considerada por el Financial Times como uno de los principales centros de emprendimiento de España y Europa. Desde su nacimiento, Lanzadera ha prestado apoyo a más de 1.700 empresas. En su convocatoria del pasado septiembre llegó a incorporar 120 startups.