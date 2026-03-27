SoftBank firma un crédito histórico de 40.000 millones de dólares para financiar su inversión en OpenAI

El grupo nipón participó en la reciente ronda de la creadora de ChatGPT junto a Nvidia y Amazon

SoftBank Group ha anunciado este viernes un préstamo de 40.000 millones de dólares (unos 34.700 millones de euros) para financiar su inversión en OpenAI. Es el mayor crédito de la historia de SoftBank y está denominado exclusivamente en dólares. Su magnitud refleja la determinación del fundador, Masayoshi Son, de posicionar a su empresa en el centro de la revolución global de la inteligencia artificial (IA). De hecho, en otoño pasado, SoftBank vendió toda su participación en Nvidia para concentrar sus esfuerzos en la start-up dirigida por Sam Altman.

OpenAI cerró recientemente una megaronda de inversión de 100.000 millones de dólares con Nvidia, Amazon y SoftBank. El grupo nipón, que había liderado la ronda de 40.000 millones realizada por la creadora de ChatGPT a principios de 2025, ha comprometido ahora una aportación de 30.000 millones.

El préstamo puente sin garantía, con vencimiento a 12 meses, se utilizará para la citada inversión adicional de SoftBank de 30.000 millones de dólares en OpenAI, así como para otros gastos. Para la operación, SoftBank ha contado con JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui y MUFG Bank como garantes del préstamo, que se pagará parcialmente mediante la venta de activos.

El préstamo aumenta la deuda de la compañía japonesa en su intento por mantenerse a la vanguardia de la carrera global por la inteligencia artificial. Además, OpenAI está cerca de cerrar un acuerdo para recaudar alrededor de 10.000 millones de dólares de distintos grupos de capital riesgo, elevando el total recaudado en su última ronda de financiación a más de 120.000 millones de dólares.

Andreessen Horowitz, MGX de Abu Dabi, D.E. Shaw Ventures, TPG y T. Rowe Price co-liderarán la financiación, que se cerrará en los próximos días, en la que participarán otros grupos como Coatue Management, Thrive Capital y Altimeter Capital.