La empresa de ‘handling’ de Globalia afronta una huelga indefinida con paros parciales en Barajas, El Prat y otros diez aeropuertos

CC OO, UGT y USO llaman a la movilización a partir del lunes en Groundforce, la firma que presta servicios en tierra a Air Europa, y UGT mantiene un conflicto abierto en Menzies, con presencia en siete plazas de Aena

La clásica huelga en los aeropuertos españoles en pleno periodo vacacional está servida para esta Semana Santa. El área de Sector Aéreo y Servicios Turísticos de FSC-CC OO, UGT y USO han llamado al paro indefinido en la empresa de servicios en tierra (handling) Groundforce, del grupo Globalia. La convocatoria alcanza a 3.000 trabajadores repartidos por 12 aeropuertos con fuerte tráfico en la red de Aena: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante, Valencia, Málaga, Bilbao, Palma de Mallorca, Ibiza, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Además, está en el aire una segunda huelga en el operador Menzies, con presencia en siete aeropuertos, esta promovida por UGT.

Los paros en Groundforce, que iban a comenzar este sábado, arrancarán finalmente el lunes 30 de marzo, siendo parciales y ocupando tres franjas horarias: de 5.00 a 7.00 horas; de 11.00 a 17.00, y de 22.00 a 00.00 horas de cada jornada mientras no haya un acuerdo en torno a la interpretación del convenio colectivo. Desde los sindicatos se explica la convocatoria por el “incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo, así como a la interpretación unilateral de sus artículos que, en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo para la plantilla”, explica un portavoz de CC OO.

El conocido como handling de rampa agrupa servicios como la asistencia de equipajes, la asistencia a las operaciones de los aviones en pista y la gestión de la carga y correo entre la terminal del aeropuerto y el avión. Quedan fuera de este proceso los servicios de asistencia de combustible. El sector genera un volumen de empleo de unos 20.000 trabajadores en España y una cifra de negocio superior a los 700 millones anuales. Un alto seguimiento del paro convocado en Groundforce podría traducirse en problemas en la gestión de los equipajes de miles de viajeros y retrasos en los horarios de los vuelos atendidos por esta empresa. Desde Globalia se ha eludido hacer comentarios.

Groundforce fue una de las triunfadoras en el último concurso de handling promovido por Aena, que en septiembre de 2023 supuso la salida de Iberia Airport Services de la prestación de servicios en tierra a terceros en la mayor parte de los grandes aeropuertos españoles. La compañía al borde la huelga pudo mantener su peso, con una cuota de mercado ligeramente inferior entonces al 10%, atendiendo a terceros y principalmente a los vuelos de su hermana de grupo Air Europa en la docena de aeropuertos afectados ahora por la huelga.

El principal punto de conflicto entre los sindicatos y la dirección se encuentra en los artículos 96 y 94 del convenio. Sobre el primero de ellos, los representantes de los trabajadores dicen que Groundforce está haciendo una interpretación restrictiva para dejar sin efecto el segundo, en el que se establece la actualización salarial teniendo en cuenta la inflación acumulada desde 2022. CC OO denuncia que la empresa ha aplicado recortes en las subidas salariales pactadas para determinados grupos profesionales, “lo que constituye un incumplimiento directo del convenio colectivo vigente y genera desigualdades injustificadas dentro de la propia plantilla”.

Los sindicatos dicen estar dispuestos a negociar y buscar soluciones, pero fijan una línea roja: “No aceptaremos decisiones empresariales que vacíen de contenido los acuerdos colectivos ni que trasladen a las personas trabajadoras el coste de la inflación y de la mala gestión empresarial”, sentencia el portavoz de CC OO. El último intento para evitar el conflicto se saldó el miércoles sin éxito tras diez horas de conversaciones con la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

Problemas en Menzies

Además de la protesta en Groundforce, también está en el aire una posible huelga en su competidora Menzies, operadora de handling con licencias en siete aeropuertos, entre los que figuran Barcelona y Palma de Mallorca. Fue UGT la que registró el preaviso de huelga y la protesta, con dos primeras jornadas de paro, iba a dar comienzo este mismo sábado, lo que no llegará a producirse. De nuevo está en tela de juicio lo que el sindicato interpreta como un incumplimiento del convenio, habiendo convocado tres huelgas en Menzies en los últimos dos años.

Desde UGT se ha demandado al gestor aeroportuario Aena que sea recalculado el modelo de los concursos de servicios en tierra y se exija el cumplimiento de los convenios a las empresas con licencias de handling. Desde la fuerza sindical se afirma que en el sector se ha instalado la violación de cuestiones básicas como los derechos económicos de los subrogados y del resto de la plantilla; las condiciones de jornada, alterándose descansos, vacaciones y programaciones “a antojo de la empresa”; las condiciones básicas de los contratos a tiempo parcial, priorizando esta modalidad ante requerimientos de flexibilidad; el abuso en las horas extra, y un largo etcétera.

“Lucharemos contra el coste salarial de la huelga, contra los decretos de mínimos, contra las argucias de las empresas para diluir los efectos de la huelga y echarnos a la opinión pública encima con cancelaciones interesadas de vuelos”, sentenció UGT el pasado 18 de marzo a través de un contundente comunicado.