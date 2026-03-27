Aena se revuelve contra el acuerdo para que País Vasco participe en la gestión de tres aeropuertos y analiza medidas jurídicas

El gestor echa mano de la Constitución y recuerda que es el administrador exclusivo de la red aeroportuaria

Aena reacciona ante el acuerdo alcanzado este viernes entre los gobiernos central y vasco para que este último participe de alguna forma en la gestión de tres aeropuertos ubicados en la comunidad autónoma. En concreto, ambos ejecutivos han pactado la creación de un “órgano bilateral de colaboración, coordinación y gestión” que canalice dicha participación conjunta.

En un comunicado enviado en la noche del viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena, el gestor aeroportuario encargado administrar 46 aeropuertos españoles, incluidos los de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián, cita la Constitución Española para recordar que esta “atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general”, y que el titular de los mismos y el encargado de su gestión en exclusiva es la propia Aena, “estando protegida esta gestión exclusiva por la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución Española”.

Por ello, añade, “las competencias tanto normativas como de supervisión y regulación de los aeropuertos de interés general corresponden únicamente al Estado”.

En su comunicado ante la CNMV, Aena alude a algunas contradicciones en cuanto a las competencias que tendrá ese órgano bilateral, según lo manifestado desde el Gobierno español y desde el vasco. Mientras el Ministerio de Transportes explica en un comunicado que ese órgano “carece de competencias ejecutivas”, y que “no altera en modo alguno el régimen legal de funcionamiento de Aena”, el lehendakari Imanol Pradales sí ha asegurado que Euskadi “podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos”.

Además, el Gobierno vasco explica en una nota que la creación de ese órgano bilateral permite articular “un espacio estable que permite a Euskadi participar en la definición y orientación de las decisiones estratégicas en materia aeroportuaria”. Además, el documento habla de forma explícita de una “participación efectiva de Euskadi en la planificación estratégica aeroportuaria”.

Según Aena, las afirmaciones de Pradales “podrían suscitar algunas dudas entre los accionistas de Aena y los mercados financieros sobre el alcance de lo acordado y su posible efecto en Aena”, y que la nota publicada este viernes por el Gobierno vasco incluye manifestaciones que “afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas” que las regulan.

Ello, añade, puede “afectar el funcionamiento del modelo aeroportuario español en detrimento de los legítimos intereses de Aena y de sus accionistas públicos y privados”. Aena es propiedad en un 51% del Estado, mientras que el otro 49% del capital es privado, y cotiza en Bolsa.

Con todo ello, el gestor aeroportuario defiende que la creación de ese órgano bilateral solo puede ser consultivo y no decisorio, y dice haber encomendado a sus asesores jurídicos la valoración de medidas que resulten procedentes, “en defensa del interés de Aena” y de sus accionistas, “que en última instancia son los propietarios de todos los activos de Aena”.

La compañía que preside Maurici Lucena ya reaccionó el pasado 17 de marzo, después de que un día antes gobierno central y vasco redactasen un documento de participación en infraestructuras aeroportuarias, que incluía la creación del órgano bilateral. Entonces, el Ministerio de Transportes ya tuvo que aclarar que el acuerdo no suponía una alteración de la red de aeropuertos de interés general de Aena.

También ante la CNMV, el gestor aeroportuario aseguró entonces al mercado que, en base a lo dicho desde Transportes, “el acuerdo mencionado no supone una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial”. Además, aseguró que continuaría siguiendo las novedades que se derivasen de esta negociación y que, llegado el caso, adoptaría “las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente”.