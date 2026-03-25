Yolanda Díaz insiste: “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”

Con los socialistas María Jesús Montero a su derecha y José Manuel Alabares a su izquierda, Yolanda Díaz ha acusado este miércoles al Ministerio de Economía de “colocarse del lado de la patronal” respecto al refuerzo del registro horario, tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado sobre este decreto, que además de las críticas de Economía recoge las de Función Pública y de Protección de Datos. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en el Congreso.

Esta intervención de Díaz es un capítulo más en la retahíla de críticas de Trabajo a Economía por los dos informes críticos que presentó el departamento de Cuerpo y que recoge el dictamen no vinculante del Consejo de Estado, cuyo contenido adelantó este lunes EL PAÍS. La crítica de Trabajo empezó entonces con menor intensidad. “Es una medida que forma parte del acuerdo de gobierno de coalición firmado en 2023, por lo que cuestionarla es cuestionar un compromiso democrático entre PSOE y Sumar”, dijeron fuentes de Trabajo.

Este martes, Díaz fue más allá con un post en Bluesky. “A pesar de los intentos del Ministerio de Economía vamos a seguir adelante con el nuevo registro horario”, indicó por la mañana, mensaje en el que insistió su departamento por la tarde, que acusó a Economía de intentar boicotear el acuerdo de gobierno, y ella misma por la noche en una entrevista en la Cadena SER. Entre esas declaraciones, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Cuerpo evitó el choque. “Estamos convencidos y compartimos la importancia del objetivo que persigue esta medida, como un pilar esencial para alcanzar una reducción efectiva de la jornada laboral”, dijo, antes de señalar la importancia de “mantener la ambición” en “la conquista de derechos para los trabajadores”. A la vez, matizó que defiende una implantación “equilibrada” que garantice la adopción de esta medida, “en particular para nuestras pymes”.

Este miércoles, Díaz ha dado un paso más en el Congreso tras una pregunta al respecto del diputado de ERC especializado en temas laborales y de Seguridad Social, Jordi Salvador. “Soy contundente. Ha caído la reducción de jornada laboral gracias a las tres derechas de Junts, PP y Vox, pero el registro horario es un mandato de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, ha dicho la vicepresidenta segunda, que ha continuado: “Voy a hablar clarito. Esto es un acuerdo del Gobierno de España y se va a hacer”.

“Es muy grave lo que ha pasado”, ha agregado Díaz, “porque el Consejo de Estado se ampara en dos informes del Ministerio de Economía, que con esos informes se coloca del lado de la patronal que incumple en nuestro país”. Como ya expresó Trabajo ayer por la mañana, Díaz ha insistido en que su plan es seguir adelante con esta reforma pese al dictamen desfavorable, que facilita muchísimo el recurso patronal en los tribunales. “Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extra y que no cumplen los derechos laborales en nuestro país. Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, ha añadido Díaz.

Qué dice el Consejo de Estado

El Consejo de Estado aplaude el fin de la norma —evitar las horas extra impagadas—, pero considera que el decreto no mide correctamente el impacto económico de la medida, que invade terreno legislativo pese a ser un reglamento, que no se adecúa correctamente a las necesidades específicas de los sectores, que invade la negociación colectiva y que no asegura la protección de datos de los trabajadores, queja en la que también coincide Protección de Datos.

Trabajo anticipa que hará algunos cambios menores para atender algunas de estas protestas y blindarse ante la batalla judicial con las patronales, en particular en materia de protección de datos o de negociación colectiva, con una mayor precisión en ambas materias. Los sindicatos, que apoyan el refuerzo del registro, han expresado su “profunda preocupación” por este dictamen, frente a la “satisfacción” comunicada por las patronales.