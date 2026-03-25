Renfe lanza la compra de 30 trenes de alta velocidad por 1.362 millones para superar la crisis de servicio

El ministro de Transportes, Óscar Puente, junto al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, durante su visita el pasado mes de diciembre a la fábrica de Hitachi Rail en Pistoia (Italia).

El consejo de administración de Renfe ha dado luz verde al proceso de licitación para la esperada compra de un lote de 30 trenes de alta velocidad, con un presupuesto de 1.362 millones de euros, que fue frenada en enero por el siniestro en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en que se vio involucrado un Alvia de la operadora pública.

La inversión ha sido adelantada este miércoles en el Congreso de los Diputados por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien se ha involucrado en la búsqueda de opciones para renovar y ampliar la flota de la operadora pública con recientes visitas a fábricas de Hitachi Rail en Italia y de Siemens en Alemania.

El pliego contempla la posibilidad de llevar el pedido hasta los 40 convoyes, con lo que la inversión ascendería a 1.777 millones de euros. Desde Transportes se subraya que esta será la mayor operación de compra de material rodante de alta velocidad en la historia de Renfe, que también adquirió 30 unidades del Talgo Avril en dos tandas, entre 2015 y 2016, cuando gobernaba el popular Mariano Rajoy.

Tal y como estaba previsto, los nuevos modelos tendrán capacidad para circular a una velocidad de 350 kilómetros por hora, para lo que habrá que modificar la infraestructura ferroviaria. Adif tiene previsto arrancar este año con las obras de renovación de la línea Madrid-Barcelona, en la que el cambio de traviesas permitirá elevar el actual límite de velocidad de 300 kilómetros por hora.

En el concurso anunciado este miércoles, Renfe va a priorizar el plazo de fabricación y de disponibilidad de nuevas unidades. En plena crisis del sistema ferroviario, entre la acumulación de incidencias y tras los accidentes de enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), a la operadora le corre prisa contar con trenes de última generación. El contrato exigirá la entrega de los cinco primeros convoyes antes de 40 meses y de toda la flota antes de 78 meses desde la firma del pedido. Las condiciones establecerán un ritmo de suministro de un nuevo tren cada 45 días.

Como favoritos parten Siemens con el modelo Velaro Novo, e Hitachi Rail con su tren ETR 1000, el mismo que integra la flota de la operadora Iryo y que se vio envuelto en el accidente de Adamuz, presuntamente por un fallo en la infraestructura. Los aspirantes deberán presentar trenes para operar en ancho estándar UIC (1.435 milímetros), equipados con los sistemas de señalización y seguridad ERTMS/ETCS y ASFA. En el concurso se valorarán la oferta técnica, la económica y los servicios de mantenimiento.

La nueva flota está llamada a modernizar la oferta de Renfe, incrementar el número de plazas disponibles y dar respuesta al crecimiento de la demanda previsto para los próximos diez años. Desde la compañía se explica que los trenes tendrán una capacidad mínima de 450 plazas e incluirán espacios accesibles para personas con movilidad reducida y para bicicletas, además de servicios de restauración como cafeterías.