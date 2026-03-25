Novedades en la declaración de la renta 2025-2026: ayudas para el gimnasio y deducciones por cobrar el SMI

Cada año llega el ajuste de cuentas con Hacienda, y con ello un ir y venir de deducciones que los contribuyentes pueden aplicarse para rebajar su factura con el fisco, junto a cambios normativos que inciden en la tributación. Esta campaña de la renta, que oficialmente arranca el próximo 8 de abril, también trae novedades, sobre todo en el ámbito autonómico. Hay 30 nuevas deducciones regionales, que incluyen descuentos por ir al gimnasio o por el cuidado de mascotas, además de rebajas a nivel estatal: se pueden volver a aplicar las rebajas previstas para la compra de un coche eléctrico y se ha aprobado una nueva deducción de hasta 340 euros para los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), según han recordado este miércoles los expertos de la plataforma TaxDown en una presentación sobre las principales novedades de esta campaña.

La deducción para los perceptores del SMI protagonizó una dura pugna entre los ministerios de Trabajo —favorable a la rebaja— y Hacienda, que consideraba que estas rentas, hasta ahora exentas, tenían que empezar a tributar. La solución finalmente adoptada es una deducción de unos 340 euros diseñada para compensar la subida del salario mínimo hasta los 16.576 euros que se aprobó el año pasado.

Si la nómina del contribuyente es inferior a ese importe, la deducción se aplicará íntegra; si los ingresos se situaran entre los 16.576 y los 18.276 euros, el beneficio fiscal se irá reduciendo de forma paulatina. Paula Urcera, directora del área de fiscalidad de TaxDown, ha alertado de que aún no está claro si la Agencia Tributaria incluirá de forma automática la deducción en el borrador de la declaración que pone a disposición del ciudadano. De no ser así, el contribuyente deberá incluirla para poder beneficiarse de ella.

También se prorroga la exención de presentar la declaración para los desempleados que cobren el paro, siempre y cuando no superen los límites de ingresos del trabajo que se establecen para todos los contribuyentes: 22.000 euros si es un pagador único y 15.876 si son más, siempre que la suma obtenida del segundo y siguientes pagadores no supere los 1.500 euros. Se mantiene, en cambio, la obligatoriedad para los autónomos de confeccionar la declaración, independientemente del nivel de sus ingresos.

Otro gran cambio a nivel estatal se produce en las rentas del ahorro: para el tramo superior, de más de 300.000 euros de ingresos —en dividendos, intereses, venta de acciones, etcétera—, los contribuyentes se enfrentarán a un tipo más elevado, que pasa del 28% al 30%. Pero, al margen de este último, nivel nacional no hay grandes cambios. El resto de la escala impositiva se mantiene igual, con un gravamen del 19% a rentas del capital de hasta 6.000 euros, del 21% de ahí hasta los 50.000 euros. El tramo de 50.000 a 200.000 se sigue gravando al 23%, y al 27% hasta los 300.000 euros.

Asimismo, se han renovado las deducciones verdes para la compra de vehículos eléctricos —de un 15% sobre el valor de adquisición, hasta un máximo de 20.000 euros— e instalación de puntos de recarga en vivienda, así como las obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética de viviendas y edificios. Además, todas las ayudas percibidas para reparar los daños causados por la dana en Valencia quedan exentas de tributar en el IRPF.

Nuevas deducciones autonómicas

Es recomendable que el contribuyente también tenga el ojo puesto en las deducciones autonómicas, puesto que el IRPF es un impuesto compartido con las comunidades, que tienen potestad sobre la mitad de la escala impositiva y capacidad de introducir rebajas y cambios normativos. De hecho, las deducciones regionales autonómicas son numerosas, pero menos conocidas que las estatales, por lo que los expertos recomiendan recopilar información sobre las existentes para sacar el máximo provecho a la declaración.

Para esta campaña, que hace referencia a los ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2025, Andalucía y Asturias son los únicos territorios que han introducido deducciones para la compra de alimentos aptos para celíacos, por un máximo de 100 euros en ambos casos. A los descuentos en el IRPF por el gasto del gimnasio que ya contemplaban la Comunidad Valenciana y La Rioja, se añaden ahora Andalucía y Murcia. Estas dos autonomías también han aprobado deducciones de hasta 100 euros en los gastos veterinarios para el cuidado de mascotas.

Galicia y Extremadura estrenan esta campaña ayudas para el gasto asociado a los cuidados de los enfermos de ELA —en el caso de Galicia, también para los enfermos de talidomida—; Murcia, la comunidad que más nuevas rebajas introduce en la renta de 2025, contempla descuentos para la compra de gafas y lentillas y la adquisición de vehículos eléctricos.

Cataluña, por su parte, ha ampliado de forma considerable la deducción por alquiler de vivienda habitual, de 300 a 500 euros en el caso de la tributación individual y de 600 a 1.000 para la conjunta si se cumplen determinados requisitos. Entre otras rebajas autonómicas, TaxDown destaca las rebajas en el IRPF previstas en Cantabria por mover la residencia habitual a municipios en riesgo de despoblación, por alquilar la vivienda a víctimas de violencia de género en Cataluña o por gastos vinculados a la ocupación de inmuebles en Baleares.

Cuidado con los controles

La plataforma TaxDown, que recomienda presentar la declaración cuanto antes, también ha recordado cuáles son las directrices que la Agencia Tributaria se ha marcado para esta campaña, es decir aquellos ámbitos sobre los cuales reforzará la vigilancia. Estos incluyen las criptomonedas, por lo que el contribuyente que haya vendido activos de este tipo debe prestar particular atención a que las operaciones se reflejen en la declaración, sobre todo si se apoya en brokers registrados fuera de España que no suelen reportar automáticamente al fisco.

También los neobancos (los que operan 100% en digital) estarán bajo la lupa, así como los alquileres turísticos y los cambios de residencia, tanto en el extranjero como entre comunidades. Los pagos y cobros por bizum, que han levantado una polvareda mediática tal que la Agencia Tributaria se ha visto obligada a publicar una nota aclaratoria, solo estarán sujetos a un control más estricto en el caso de autónomos y actividades profesionales, para que el fisco pueda asegurarse de que declaren todos los ingresos que obtienen, incluso los recibidos por canales digitales.