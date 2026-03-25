Málaga se queda fuera de la carrera por la Agencia Aduanera Europea

Roma o Lille. Una de ellas será la elegida para ser la sede de la nueva Agencia Aduanera Europea (EUCA, por sus siglas en inglés). La primera ronda de votaciones ha dejado fuera de la partida a las otras siete ciudades europeas que optaban a acoger este organismo de la UE, entre ellas la andaluza Málaga.

La EUCA es uno de los elementos clave de la reforma de las aduanas que ha puesto en marcha la UE. Su papel consistirá en coordinar a las autoridades aduaneras de todos los países para que deje de ser una realidad una frase que suele circular por Bruselas cuando se toca este tema: que la UE es una unión arancelaria pero no una unión aduanera. Y para eso, será importante el papel que debe jugar esta agencia que gestionará el centro de datos que va a aglutinar toda la información de aduanas de la UE.

La decisión la han tomado los dos colegisladores de la UE: el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La primera vez que esto sucedió fue hace dos años, cuando se eligió la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) en la que se eligió a Fráncfort en detrimento de París, Roma o Madrid. Fue así por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obligó a que la decisión fuera compartida, porque hasta entonces eran los Estados miembros, sin contar con los eurodiputados, los que decidían dónde se ubicaba la sede de cualquier nueva agencia u organismo europeo.

No obstante, en esta ocasión el proceso es distinto al de hace dos años. Este miércoles los representantes de cada una de las instituciones, reunidos en la sede del Consejo desde las nueve de la mañana, han celebrado una ronda de votación al mismo tiempo para reducir la lista de candidatas de ocho a dos. Si entre las seleccionadas por el Parlamento y el Consejo, cada uno por su lado, coincide una candidata, será esta la ciudad elegida. En cambio, si no se da la coincidencia, comienza un proceso de votación conjunta por rondas, que se repetirá hasta que una de las candidatas logre el respaldo mayoritario en las dos instituciones.

Además de Málaga, las otras ocho ciudades que optaban eran Lille (Francia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Lieja (Bélgica), Oporto (Portugal), Roma (Italia), Bucarest (Rumania) y Zagreb (Croacia). De ellas, los criterios que se valoran son la capacidad para poner rápido en funcionamiento la sede, la capacidad de atraer talento, las infraestructuras educativas, la accesibilidad o el mercado laboral de la zona para que puedan integrarse los acompañantes de quienes vayan a trabajar en la EUCA.

Un criterio importante, aunque no determinante, en estas decisiones de la UE es el equilibrio geográfico. Es decir, en teoría debe tenerse en cuenta cuántas agencias o instituciones europeas tienen los países de las ciudades candidatas. Este criterio suele dejar en inferioridad de condiciones a las ciudades belgas, como es el caso de Lieja, ya eliminada, porque este es el país con más presencia de instituciones comunitarias. Francia y España también cuentan ya con varias sedes. Francia tiene, por ejemplo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y la autoridad bursátil (ESMA, también en inglés), aunque Lille todavía opta a este nuevo puesto. España, por su parte, alberga en Alicante la sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), que es una de las agencias que cuenta con mayor personal trabajando en una misma sede.