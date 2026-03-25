La alta velocidad pierde viajeros por primera vez entre Madrid y Barcelona sin los Avlo y con el billete a 85 euros de media

El tráfico subió un 5,3% en toda la red en el cuarto trimestre, hasta los 10,6 millones de usuarios, pero la principal línea pierde un 13% tras la retirada del bajo coste de Renfe

Los servicios ferroviarios de alta velocidad siguieron atrayendo viajeros es el último trimestre de 2025, con 10,6 millones de usuarios y un incremento del 5,3% respecto al mismo periodo de 2024, desde un alza en la oferta de asientos del 10% (12,67 millones). Sin embargo, los datos de tráfico aportados esta mañana por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) afloran un enfriamiento en la principal línea del país, la Madrid-Barcelona, donde se registra la primera caída de viajeros desde que se diera entrada a la competencia de Renfe con la liberalización de 2020.

En este caso, la demanda entre las dos mayores ciudades del país fue de 3,3 millones de pasajeros en el último cuarto del año, lo que supone un descenso interanual del 13%. Se deja sentir la retirada en septiembre del servicio de bajo coste Avlo de Renfe entre incidencias relacionadas con los trenes. Con todo, la CNMC explica que las plazas ofertadas por Renfe, Iryo y Ouigo solo experimentaron una bajada del 4,4%, lo que deja entrever otras causas para el frenazo en la Madrid-Barcelona más allá de la cancelación del Avlo.

Desde el verano estuvieron saltando a las redes sociales quejas de los viajeros por vibraciones durante el trayecto, lo que también motivó quejas formales del colectivo de maquinistas y fue explicado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, como incidencias relacionadas con el confort, no con la seguridad. Los precios de los billetes, a 85 euros de media por trayecto en el trimestre, también pesan en el retroceso de la demanda. El ingreso medio por viajero mejoró casi un 36%, lo que contribuye a la rentabilidad del servicio que prestan Renfe, Iryo y Ouigo, que totalizaron ingresos por 197 millones (+20,7%).

La primera de ellas puso en la línea Madrid-Barcelona 1,94 millones de plazas, lo que se traduce en una reducción del 12,7%; Iryo llegó al millón de asientos tras una mejora del 2,3%, y Ouigo hizo crecer su oferta un 16% hasta rozar las 670.000 plazas. A partir de esta propuesta por parte de las operadoras, el AVE de Renfe subió a 1,84 millones de viajeros, un 19% menos que en el cuarto trimestre de 2025 y con una ocupación de los trenes del 95%; Iryo ha visto caer su número de viajeros en la Madrid-Barcelona un 14%, hasta 796.000 que suponen un factor de ocupación del 77,4%, y solo crece Ouigo, con un 12,8% de mejora y 633.000 usuarios, que elevan la ocupación de sus convoyes de doble piso hasta el 94,6%.

El mayor crecimiento interanual se encuentra en el corredor Madrid-Valencia, con un alza del 26%, hasta alcanzarse los 1,5 millones de viajeros. La mejora se explica, en parte, porque el último trimestre de 2025 se compara con el periodo en que tuvo lugar la dana en Valencia, lo que tumbó la circulación ferroviaria durante días entre octubre y noviembre de 2024.

Los corredores del sur también ven crecer la demanda de forma notable una vez que comenzó a circular el año pasado Ouigo: la línea Madrid-Sevilla alcanza los 1,6 millones de viajeros en el trimestre que cierra 2025, con un aumento del 18,1%. La Madrid-Málaga/Granada, por su parte, experimenta un despegue en la demanda del 9,2%, llegando a 1,4 millones de usuarios. Estos datos de tráfico son inmediatamente anteriores al grave accidente del 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y a la cancelación del tráfico entre Antequera y Málaga por el desprendimiento de un talud el 4 de febrero. El presidente de la gestora de la infraestructura Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, reconoció ayer en el Congreso de los Diputados que el ferrocarril vive un momento de “crisis de confianza, pero no de seguridad”.

En el corredor Madrid-Alicante el comportamiento del tráfico fue prácticamente plano en la recta final de 2025, con una mejora del 0,4% y la contabilización de un millón de pasajeros en la alta velocidad.

En este contexto de crecimiento antes de los sucesos de enero y de los temporales del mes de febrero, Renfe concentró más del 60% de los viajeros en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia, donde su cuota es del 51%, y en el Madrid-Barcelona, donde tiene un 56%. En este último eje, la compañía pública se deja seis puntos porcentuales en beneficio de sus rivales: Ouigo eleva su peso hasta el 19%, tras ganar cuatro puntos respecto al cuarto trimestre de 2024, e Iryo atesora un 24% del tráfico en el Madrid-Barcelona tras mejorar en dos puntos porcentuales.

La operadora alternativa Ouigo también se reforzó en el corredor Madrid-Sevilla, conquistando seis puntos porcentuales a costa de Iryo, que pierde dos, y de Renfe, que se deja cuatro. La filial de SNCF también ha visto fortalecida la demanda entre Madrid y Alicante con una mejora de seis puntos al retirar Iryo su oferta de verano.

Precios

La CNMC alerta de una notable subida de precios para viajar en alta velocidad entre Madrid y Barcelona y en la línea Madrid-Valencia. En el primer caso, el encarecimiento es del 51,7%, hasta los referidos 85 euros de precio medio, por el 22% de subida que han experimentado los billetes en la línea a Levante (34 euros de media entre Madrid y Valencia). El regulador de la competencia, firme defensor de la liberalización, subraya que los billetes se venden un 7% y un 32% más baratos, respectivamente, que antes del proceso que dio entrada a las dos nuevas operadoras.

Ouigo fue la opción más barata para viajar entre Madrid y Barcelona, con 61 euros de precio medio entre octubre y final de año. Subirse a un tren de Iryo salió por 76,9 euros por trayecto, y hacerlo en un AVE de Renfe ascendió a 95,58 euros.

En el corredor sur, los precios medios bajaron un 5% entre Madrid y Málaga (46 euros de media) y un 1,9% en el trayecto Madrid-Sevilla (48 euros).

En el cómputo total, incluyendo los servicios convencionales, el tren ha ofrecido un 2,2% más plazas que en el trimestre comparable de 2024, mientras que el tráfico de viajeros se mantuvo. Las bonificaciones en los abonos han seguido tirando de la demanda en la Media Distancia convencional, donde Renfe actúa en solitario y subió a sus trenes a un 4,1% más de usuarios. En el caso de la media distancia de alta velocidad, con los abonos subvencionados al 50%, el tráfico ha experimentado un incremento del 17,3%. En Cercanías la cifra cayó un 1% entre incidencias en grandes núcleos como son los de Madrid y Barcelona.

En el caso de las Mercancías, la competencia sigue limando la cuota de mercado de la pública Renfe, que baja al 32% y se mantiene por delante del 20% que consigue Captrain o del 14% de Medway. La actividad del transporte de mercancías creció un 2,6% en el trimestre y un 15% interanualmente en toneladas transportadas por kilómetro netas.