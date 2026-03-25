“A tomar por culo, nos estamos desconectando”: los audios entre Red Eléctrica y las empresas la mañana del apagón

La Comisión de Investigación en el Senado sobre el ‘cero eléctrico’ accede a las conversaciones entre los técnicos de REE y las compañías

La tensión entre Red Eléctrica, la operadora del sistema, y las principales empresas eléctricas en los minutos previos al apagón sufrido en la Península Ibérica el pasado 28 de abril fue creciendo según se acercaba la hora en la que el sistema se fue a cero, a las 12:33 horas de aquel día. “Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando”, llegó a exclamarse desde el centro del constrol de REE justo en el momento en que se produjo el blackout.

Así lo han recogido los miembros de la Comisión de Investigación sobre los hechos en el Senado, donde ha comparecido esta mañana la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y lo hizo el lunes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Aunque las grabaciones han sido destruidas por los servicios jurídicos del Senado después de ser escuchadas y de que los senadores del Grupo Popular tomaran nota de diversas conversaciones (concretamente, 17 diálogos aportados en tres días del mes de abril) como la siguiente, recogida entre las 9,54 h, y las 12.32 h, justo cuando se produjo la total interrupción del suministro en la Península Ibérica, el 28 de abril. Los diálogos se produjeron entre los técnicos de Red Eléctrica y los de las compañías eléctricas que se ocupan del llamado despacho de energía o centros de control, en su caso, o el de la distribuidora eléctrica, si se trataba de la llmada de un un cliente directo.

Día 28. Caída subestacion de Cañaveral (Cáceres) 09:54h.

-REE: Hola. Mira, he preguntado a los compañeros y nosotros en la red de transporte no hemos tenido ninguna incidencia.

-Empresa eléctrica: OK.

-REE: Pero sí que han tenido un problema en su subestación. En Pizarroso, en Cañaveral.

-Eléctrica: Vale.

-REE: Ha sido sobre esta hora, así que puede coincidir con eso que hay en Almaraz [central nuclear en Cáceres].

-Eléctrica: Vale, pues lo comento.

Oscilaciones de la red por la solar 11:31 h.

-REE: ¿Sí?

-Eléctrica: Sí, hola. Te llamo porque Arcos [ciclo combinado de gas en Huelva, de Endesan] nos comenta que está teniendo muchas oscilaciones de tensión.

-REE: Sí.

-Eléctrica: No sé si ha pasado algo en la zona o yo qué sé… o fotovoltaica.

-REE: No, ha pasado no. O está.. en principio todo.. vamos, todo lo que es la zona está afectándose mucho por el tema de la solar que está provocando sí, pues.. sube y baja la tensión, ¿sabes? Es por el tema de la solar.

-Eléctrica: Es por la variación de la producción solar, ¿no?

-REE: Sí, para el tema de la regulación pues la solar entra, sale y al final pues provoca.. que se va para arriba o se va para abajo la tensión.

Eléctrica: Vale.

-REE: Ya te digo que está generalizado, no solamente en la zona de Arcos, en toda Andalucía. Oscilaciones en red por la fotovoltaica

12:13h

-Eléctrica: te llamo porque Trillo [nuclear de Guadalajara] está teniendo bastantes oscilaciones de tensión, no sé si será por tema de fotovoltaica como en otros sitios o ha pasado algo

REE: Sí, lo único que Trillo en principio no estaba acoplado, ¿no? Sino que están notando..

-Eléctrica: Sí.

-REE: Vale, vale. Sí, es verdad, hay oscilaciones en todo el sistema, ¿eh?

-Eléctrico: Por la fotovoltaica.

-REE: Por la fotovoltaica, porque están ahora oscilando igual que no lo sabemos, pero.. variaciones muy grandes de fotovoltaica por precios, intercambios… pocos grupos con inercia en el sistema… (Resopla) está jodida la cosa.

-Eléctrica: Ok, perfecto. Lo comento.

-REE: Hasta ahora (la eléctrica advierte que Almaraz puede disparar)

Almaraz puede disparar 12:26 h.

-Eléctrica: Hola.

-REE: Hola.

Eléctrica: Me dice Almaraz que está variando muchísimo, que como sigamos así, que va a disparar la planta.

-REE: No, hombre, a ver… esta no es una situación idónea, pero vamos…que nosotros estamos haciendo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades para evitar que siga oscilando el sistema.

Eléctrica: Pues cuando he colgado contigo les he llamado y me dicen: “Parece que el sistema parece más estable, no, no, vuelve a oscilar, como sigamos así; esto va a terminar disparando, vamos”.

-REE: Dentro de las posibilidades que tenemos, estamos ejecutando todas las medidas para corregir la oscilación. ¿qué tiempo de preaviso tiene Castejón II [ciclo combinado de Iberdrola, en Navarra], que es el que ha estado acoplado esta noche?

Eléctrica: pregunto, a ver. ¿A qué hora queréis?

-REE: lo antes posible.

-Eléctrica: Vale, pregunto y te devuelvo la llamada.

El apagón 12:32h

Eléctrica: ¡Hola!

REE: Sí, hola.

Eléctrica: Nos habíais pedido preaviso de Castejón II.

-REE: Sí. Operador Eléctrico: me dicen que a las 15 h, si les confirmamos ahora, podían estar acoplados.

-REE: ¡Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, a tomar por culo! Nos estamos desconectando.

-Eléctrica: Sí, se nos ha ido todo también, ¿vale? ¿Qué necesitáis?

-REE: No, Nada.

-Eléctrica: Se ha ido todo.

-REE: Bueno. Hala, se fue. Hasta ahora. Operador Eléctrico: venga, gracias. Hasta ahora.

Otras incidencias

El día 28, también hubo una comunicación de Metro de Madrid con su distribuidora alertando de incidencias:

Metro de Madrid: Estamos teniendo un montón de incidencias en acometidas y sistemas de emergencias.

Distribuidora eléctrica: Sí, tenemos un montón de problemas con REE. Las quejas son permanentes.

Metro de Madrid: Pero esto es que además ya no has pasado algún día antes.

Distribuidora eléctrica: Sí, en otros días ha pasado. Estamos en contacto con REE, pero nos dicen que no saben. Podéis pasarnos las quejas.