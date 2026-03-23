Nueva sacudida tecnológica de Musk: lanza el proyecto Terafab para que Tesla y SpaceX fabriquen sus propios chips

El movimiento llega en pleno proceso de la salida a Bolsa de su compañía de servicios espaciales. Busca reducir la dependencia de grupos como TSMC y Samsung

Elon Musk quiere provocar una nueva sacudida en la industria tecnológica global. Así, SpaceX y Tesla construirán dos fábricas de chips de última generación en un extenso complejo en el estado norteamericano de Texas. Según explicó el magnate, una de las plantas estará destinada a suministrar a automóviles y robots humanoides, y la otra se centrará en los equipos para centros de datos de inteligencia artificial (IA) en el espacio.

Un proyecto bautizado en su conjunto como Terafab, del que Space X dijo ser “el siguiente paso para convertirse en una civilización galáctica”.

El movimiento llega en pleno proceso de salida a Bolsa de SpaceX, que podría tener lugar en el mes de junio. La empresa de servicios espaciales, que recientemente se fusionó con xAI, la empresa de inteligencia artificial y redes sociales del propio Musk, podría alcanzar una valoración de 1,75 billones de dólares, protagonizando la mayor OPV de la historia.

El hombre más rico del mundo ya había mencionado con anterioridad que Tesla necesitaría construir su propia planta de chips de IA, pero la participación de SpaceX no se había hecho pública hasta ahora. “Junto con Tesla y xAI, estamos construyendo la planta de fabricación de chips más grande de la historia (un TW al año), que combina lógica, memoria y empaquetado avanzado bajo un mismo techo”, dijo SpaceX.

Musk afirmó que está impulsando este proyecto porque los fabricantes de semiconductores no están produciendo chips con la suficiente rapidez para satisfacer las necesidades de inteligencia artificial y robótica de sus empresas. “O construimos la Terafab o no tendremos chips”, dijo Musk durante la presentación del proyecto, añadiendo que la producción mundial actual de chips solo cubriría una pequeña fracción de las necesidades futuras de sus empresas. El magnate no precisó el calendario del nuevo proyecto. Musk, según recordó Reuters, tiene un historial de anunciar proyectos muy ambiciosos, aunque varios han sufrido retrasos o se han cancelado finalmente.

Musk dijo estar agradecido con los proveedores de chips actuales, citando a Samsung, TSMC y Micron Technology, pero dijo que la demanda de sus empresas eventualmente superaría la producción mundial total de chips. El objetivo pasa por acabar con su dependencia de proveedores externos como los citados TSMC y Samsung para los chips que alimentan sus sistemas de conducción autónoma, los robots Cybercab Robotaxis y los robots humanoides Optimus. Eso sí, Musk dejó claro que, mientras se materializa el proyecto, Tesla seguirá comprando chips de Nvidia, compañía dirigida por Jensen Huang, que siempre ha apostado por los proyectos de Musk, participando, incluso, en las multimillonarias rondas de financiación de la citada xAI. En definitiva, Terafab es una solución a largo plazo, no un cambio de rumbo inmediato.

En términos generales, Terafab producirá eventualmente un teravatio de capacidad de computación al año, en comparación con aproximadamente medio teravatio que se genera actualmente en Estados Unidos, según Musk, quien añadió que un chip se usaría en vehículos Tesla y robots Optimus, mientras que el segundo estaría diseñado para satélites de IA en el espacio.

“Necesitamos un chip de alta potencia diseñado para el espacio que tenga en cuenta el entorno más hostil”, dijo Musk, y precisando que estos equipos tendrían que operar a temperaturas más altas.