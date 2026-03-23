Los transportistas amenazan con protestas si el Gobierno no activa nuevas medidas contra la subida del combustible

La situación de agobio del transporte profesional por la presión del coste del combustible está a un paso de estallar en conflicto en las carreteras, según ha advertido esta tarde el órgano de máxima representación empresarial, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). La continuidad de centenares de compañías y autónomos está en riesgo, avisa el colectivo, ante la crisis energética desencadenada por el conflicto en Oriente Próximo. La conclusión sale de una reunión de urgencia celebrada esta tarde por las asociaciones que integran ese comité, en la que se ha calificado de insuficiente el paquete de medidas impulsado por el Gobierno para amortiguar la subida de precios de los combustibles.

El CTNC reclama una segunda tanda de ayudas y advierte del riesgo de interrupciones en la cadena logística por la esperada paralización de empresas ahogadas por la factura del gasóleo. Con la tensión al rojo vivo, no se descartan “posibles movilizaciones y protestas masivas ante el descontento generalizado”, se ha explicado a través de un comunicado posterior al encuentro.

El sector ha dado un ultimátum al Ejecutivo con fecha hasta el próximo viernes 27 para el lanzamiento de un nuevo salvavidas. La reivindicación se centra en la necesidad de mantener de forma estructural la figura del gasóleo profesional más allá de la coyuntura actual, así como en la implantación urgente de una cláusula de indexación. Esta última debe permitir ajustar el peso del combustible y su precio en los costes de explotación de forma diaria o, como mucho, semanal.

En el seno del CNTC se estima que desde el inicio del conflicto en Irán cada vehículo pesado soporta un sobrecoste medio de 600 euros semanales en combustible. La losa para todo el sector ascendería ya a 450 millones de euros y la queja es que está siendo asumida por los transportistas ante la falta de mecanismos de actualización inmediata de precios. La pretensión del CNTC es que el sector pueda trasladar estos incrementos de forma automática a lo largo de la cadena logística.

El Plan Integral de Respuesta ante el conflicto en Irán, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, incluye la rebaja del IVA del combustible 21% al 10% y la del impuesto de hidrocarburos al mínimo permitido. También se bonifica el consumo a los transportistas acogidos al gasóleo profesional, con 20 céntimos por litro hasta el 30 de junio. Además de reclamar medidas adicionales, los transportistas han hecho un llamamiento a los cargadores “para que apliquen correctamente, adaptándola a los costes reales y con rapidez, la cláusula del gasóleo, recordando también que la Ley de la Cadena de Transporte prohíbe de forma explícita operar por debajo de costes”, recoge el comunicado del CNTC.

“El transporte no puede seguir funcionando a pérdidas. Si las empresas paran, se para el país”, asevera Javier Arnedo, presidente del CNTC. El colectivo también carga contra las petroleras por aplicar “subidas inmediatas del precio del combustible cuando el petróleo aumenta, pero retrasan de manera injustificada cualquier reducción cuando éste baja”. Por ello se urge al Gobierno una estricta supervisión y la imposición de sanciones cuando sea necesario.

Marcos Basante, presidente de la asociación de transportistas con actividad internacional Astic, afirma que la inacción del Gobierno ha sido contraproducente: “Marzo ha transcurrido casi en su totalidad sin que se adopten soluciones efectivas, y lo perdido corre el riesgo de quedarse perdido, comprometiendo los resultados anuales de las empresas que logren sobrevivir a esta situación”. Y desde el CETM se llama a una reunión urgente de los representantes del sector con los ministros de Transporte, Economía y Hacienda, dice un portavoz, “para avanzar de manera inmediata en un segundo paquete de medidas que corrija las actuales deficiencias y garantice la viabilidad del sector”.