La patronal textil y los sindicatos firman un preacuerdo para el primer convenio nacional de Inditex y Mango

La patronal de las grandes compañías del comercio textil, ARTE, y los principales sindicatos de la mesa negociadora, han firmado este lunes un preacuerdo para sacar adelante el primer convenio nacional del sector, con una afectación a cerca de 200.000 trabajadores de empresas como Inditex, Mango, Tendam, Uniqlo o Primark, entre otras.

Una firma que se produce casi tres años después de que se formase la mesa negociadora, y después de que las últimas reuniones se saldasen sin apenas avances aparentes. El tiempo transcurrido desde el inicio del proceso, el estancamiento de las conversaciones y el desgaste acumulado entre las partes abocaba la negociación a una resolución inminente, ya fuese con un acuerdo o con una ruptura definitiva.

Finalmente ha sido lo primero, aunque no de manera unánime. El precuerdo ha sido firmado por la patronal ARTE y los sindicatos CC OO y Fetico, mientras que el resto de representantes laborales, como UGT o los autonómicos ELA y CIG, no lo han rubricado. Al abarcar los dos primeros la mayoría de delegados presentes en la negociación, el convenio podrá salir adelante, aunque para la firma definitiva aún quedan materias por tratar. Por ejemplo, todo lo relativo a permisos, vacaciones o la revalorización de las tablas salariales para 2027 y 2028, además de los aspectos más técnicos de redacción del documento. Por tanto, el contenido definitivo del texto no se espera a corto plazo.

Por lo pronto, el preacuerdo alcanzado sienta las bases principales de ese convenio, cuyo objetivo es homogeneizar las condiciones de contratación, salarios y tiempo de trabajo de los empleados del comercio textil en toda España, salvo en el País Vasco. El sector se ha regido hasta ahora a través de más de 50 convenios provinciales, con desiguales características y distintas vigencias. Cuando se apruebe, el convenio estatal entrará en vigor en aquellas zonas donde decaiga la vigencia del respectivo marco provincial.

Duración, hasta 2028

La duración del convenio estatal está planteada por tres años, a contar desde 2026, y se estructura en seis grupos profesionales. Para este año, las tablas parten de un salario base de 18.000 euros, una de las grandes reivindicaciones sindicales para el proceso, para la categoría de mozos, operarios de almacenes y personal de limpieza. El salario de entrada para dependientes sin experiencia es de 18.200 euros, mientras que sube a 19.200 para dependientes y administrativos con experiencia. El grupo de mayor retribución, que afecta a directivos, parte de 24.860 euros anuales.

El preacuerdo también incluye una reducción paulatina de la jornada anual. Esta se situará en 1.770 horas en 2026, para bajar a 1.760 en 2027, y a 1.740 en 2028. Si la jornada anual en algún convenio provincial vigente está debajo de estas cifras, se respetará, así como las jornadas especiales de Nochebuena, Nochevieja o Reyes establecidos en los mismos. Las partes han fijado que, como norma general, el descanso semanal será de dos días no consecutivos, y de día y medio en tiendas de hasta seis personas trabajadoras. También garantiza que el descanso semanal coincida en sábado y domingo al menos ocho semanas en 2026, 10 en 2027 y 11 en 2028.

El convenio es aplicable a trabajadores de empresas de comercio textil y calzado con una plantilla superior a 400 personas y una superficie física de venta de más de 3.500 metros cuadrados, o con presencia en al menos tres Comunidades Autónomas. El mismo irá entrando en vigor según expiren los convenios provinciales vigentes.

Desde CC OO destacan que el preacuerdo “será una herramienta clave para la mejora de las condiciones laborales de decenas de miles de trabajadoras y trabajadores del sector independientemente del territorio donde vivan, y sienta las bases de lo que debería ser finalmente el convenio colectivo de las empresas del retail de textil”, explica en un comunicado. Fuentes del sindicato destacan que, en comparación con los convenios provinciales en vigor, las condiciones del preacuerdo suponen una mejora con respecto a las que tienen en la actualidad los trabajadores del sector.

Por su parte, el secretario general de Fetico, Antonio Pérez, destaca que el convenio simplificará un “entramado” de más de 50 convenios provinciales. “El mapa de la negociación debe tender a la concentración y simplificación en aquellas empresas y sistemas de trabajo implantados a nivel nacional y de similares características”, explica.

Por su parte, la patronal ARTE destaca que “este preacuerdo deja patente el firme compromiso para lograr el convenio y refleja el esfuerzo negociador del sector con el objetivo de profesionalizar y revalorizar el comercio textil”. En ella, además de Inditex, Mango, Tendam, H&M y Uniqlo, también están operadores de menor tamaño como Mayoral, Bimba y Lola, Parfois, Pepco, Kiabi o Punt Roma.