Tesla planea comprar equipos solares a proveedores chinos por valor de 2.900 millones de dólares

La empresa de Elon Musk apunta a agregar 100 gigavatios de capacidad solar en Estados Unidos

Tesla planea comprar equipos para la fabricación de paneles solares por un valor aproximado de 2.900 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros) a proveedores chinos, incluida Suzhou Maxwell Technologies, al tiempo que el consejero delegado del fabricante de coches eléctricos, Elon Musk, busca expandir la capacidad solar en EE UU, informó Reuters este viernes citando a fuentes familiarizadas con la operación.

Las compras previstas, que también involucran a Shenzhen SC New Energy Technology y Laplace Renewable Energy, tienen como objetivo respaldar la meta de Tesla de agregar 100 gigavatios de capacidad solar en EE UU para 2028. Algunos equipos requerirían la aprobación de exportación de Beijing.

Musk dijo en enero que la energía solar podría satisfacer todas las necesidades de electricidad de los EE UU, incluyendo la demanda cada vez mayor de un número creciente de centros de datos. Las ofertas de empleo en el sitio web de Tesla indican que la compañía aspira a desplegar 100 GW de “fabricación solar a partir de materias primas en suelo estadounidense antes de finales de 2028”.

Suzhou Maxwell Technologies, el mayor productor mundial de equipos de serigrafía utilizados para fabricar células solares, se encuentra entre los principales candidatos para suministrar la maquinaria del proyecto y ha estado solicitando la aprobación de exportación al Ministerio de Comercio de China, según fuentes citadas por Reuters. Las fuentes prefirieron permanecer en el anonimato porque la información no es pública.

Otros posibles proveedores incluyen Shenzhen SC New Energy Technology y Laplace Renewable Energy Technology, según las fuentes, que aseguran que parte del equipo, como las líneas de producción de serigrafía, requerirá la aprobación de exportación de los reguladores chinos.

Se les indicó a las empresas chinas que entregaran el equipo antes de este otoño, dijeron las tres fuentes, y dos de ellas afirmaron que se enviaría a Texas. Musk planea construir la capacidad solar internamente, aunque parte se utilizará para alimentar los satélites de SpaceX.

El pedido proporcionaría un impulso a los fabricantes chinos de equipos solares que enfrentan una débil demanda interna, dijo Reuters.