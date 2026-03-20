La hipótesis de una subida de tipos del BCE gana fuerza si la inflación se recrudece

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, cree que la experiencia de lo sucedido con la guerra en Ucrania, cuando el BCE erró en su diagnóstico, jugará un papel importante

Los halcones dan un paso al frente en pleno repunte inflacionista. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha alzado la voz para advertir de que ante un recrudecimiento de la inflación el Banco Central Europeo debería responder subiendo los tipos de interés en la próxima reunión de abril. “Tal como están las cosas, es posible que las perspectivas de inflación a medio plazo empeoren y que las expectativas de inflación aumenten de forma sostenida, lo que implicaría que probablemente sería necesaria una política monetaria más restrictiva”, declaró a Bloomberg el viernes.

Sus palabras llegan solo un día después de que el BCE dejara los tipos de interés sin cambios por sexta vez consecutiva, pero con diferencias notables respecto a sus anteriores pausas: al ser la primera reunión tras el inicio de la guerra, el cambio de tono para abrir la puerta a futuros aumentos de los tipos de interés fue palpable, y las proyecciones que publicó el Eurobanco dejan poco margen para permanecer impasibles si la cosa no mejora con rapidez en el flanco bélico. El escenario adverso contempla una inflación para este año del 3,5%, que alcanza el 4,4% en el más severo. Hace solo unas semanas, cuando los tambores de guerra aún no sonaban, auguraban solo un 1,9%.

Para apoyar su tesis, Nagel sacó a colación uno de los traumas recientes del BCE: el fracaso en su gestión inicial de la crisis inflacionista de 2021 y 2022, cuando se enrocó en que se trataba de un fenómeno transitorio, y finalmente, cuando se demostró lo contrario, se vio obligado a intervenir de emergencia con las mayores subidas de tipos de su historia. Al respecto, Nagel señaló que la experiencia “jugará un papel importante en este contexto”, aunque, como hiciera la presidenta Christine Lagarde el día anterior, destacó que la posición de partida es mejor que entonces, algo que admite poca discusión si se tiene en cuenta que la inflación antes de la guerra en Ucrania rondaba el 6% y hoy está en 1,9%.

El alemán no ha sido el único en pronunciarse sobre qué debe hacer el BCE a partir de ahora. Gabriel Makhlouf, su homólogo del banco central irlandés, también catalogado como halcón por su mayor propensión a recetar una política monetaria estricta, afirmó este viernes a Bloomberg que dos subidas de tipos entran dentro del escenario base que maneja el BCE.

Ese nuevo sentimiento que se va imponiendo de que es inevitable que el BCE tome acción tiene alguna excepción. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, considerado del sector paloma, no descarta que finalmente la sangre no llegue al río. “El BCE toma las decisiones en función de la evolución a medio plazo de la inflación y a veces hay situaciones que remiten y que no tienen por qué llevar aparejado un movimiento de los tipos de interés”, ha sostenido en palabras a Efe.

Otros miembros moderados del Eurobanco, sin embargo, no eluden la opción de las subidas de tipos. Martins Kazaks, gobernador del Banco de Letonia, dejó caer que podría haber movimientos más pronto que tarde. “Analizaremos las medidas necesarias en materia de política monetaria”, aseguró en el canal letón TV3. Además, aludió a la gravedad de la situación haciendo un símil médico. “Una cosa está clara: no es un moretón que se curará solo. Parece más bien una pierna rota, que tardará meses —en el mejor de los casos— hasta que empiece a estabilizarse y normalizarse”

Para el moretón basta dejar pasar los días, como ha estado haciendo el BCE en su gestión de los últimos meses, sin tocar los tipos de interés desde junio. Pero la fractura económica, energética y comercial, si finalmente se diagnostica, requiere de intervención. Así lo van asumiendo cada vez más analistas. Los expertos del banco estadounidense JP Morgan esperan ahora incrementos de tipos en abril y julio. Mientras que los de Morgan Stanley y Deutsche Bank predicen una reacción algo más lenta, pero igualmente intensa, con repuntes de tipos en junio y septiembre. Y el euríbor, el indicador hipotecario, ya recoge ese runrún en su cotización, con importantes subidas que amenazan con elevar las cuotas de los hipotecados a tipo variable y empeorar las condiciones de quienes se endeuden próximamente.

En seis semanas, cuando el BCE vuelva a reunirse, la visibilidad sobre la situación en Irán será mucho mayor. El conflicto empezó hace tres semanas, así que ese mes y medio adicional de guerra y estadísticas económicas servirá para despejar muchas dudas. “Ahora tenemos la oportunidad de evaluar con mayor tranquilidad el impacto de estos acontecimientos en la economía”, declaró el gobernador estonio, Madis Muller a la emisora de su país ​​Aripaev Radio.

Lo que está claro es que el vuelco se ha consumado: si hace no tanto el debate en el Consejo de Gobierno oscilaba entre bajar los tipos o dejarlos intactos, ahora está virando hacia cuándo será necesario subirlos, con los mercados de futuros descontando tres subidas de tipos este año, dos de ellas en las próximas tres reuniones, lo que los dejaría en el 2,75%, fuera de la zona neutral en que se mueve hoy el precio del dinero.

El genio de la inflación sale de la lámpara

Como titulaba este jueves un análisis el exsecretario del Tesoro italiano, Lorenzo Codogno, una vez que el genio de la inflación sale de la lámpara, es complicado volver a hacerle entrar. Por eso, los gobernadores se debaten entre una acción rápida que demuestre agilidad y compromiso contra la inflación, y una más prudente que refleje confianza en que el actual escenario es mucho más benigno que en la anterior crisis energética.

A falta de datos oficiales sobre la inflación de marzo, que empezarán a conocerse la semana próxima, hay organismos como el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), que están haciendo un seguimiento diario del impacto de los precios energéticos sobre el IPC español. Según sus cálculos, los encarecimientos del diésel, la gasolina y la electricidad ya añaden 1,1 puntos a la inflación, a los que hay que sumar el efecto base de que el pasado año esos tres elementos se abarataron.

Todos esos factores, de confirmarse en estos días que restan para acabar el mes, podrían empujar la inflación española más allá del 3,5% —fue del 2,3% en febrero—. Ningún país europeo estará exento de ver los precios crecer. La dimensión final de esos incrementos, y su filtración o no a salarios, alimentos y otras partidas en los llamados efectos de segunda ronda, marcará si el BCE pone fin a su ciclo de pausas en los tipos de interés.