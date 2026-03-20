¿Cómo ahorrar al repostar? Repsol aumenta sus descuentos en combustibles hasta el 6 de abril

Entre el 21 de marzo y el 6 de abril, la compañía duplicará los descuentos en carburantes a los clientes de Waylet.

Repsol ha sido la primera compañía en anunciar un plan de descuentos para clientes, adelantándose a otras medidas y a la Operación Salida de Semana Santa

En un entorno de incremento de precios provocado por el fuerte aumento de las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo debido al conflicto en Oriente Medio, Repsol busca ayudar a sus clientes y reforzar su compromiso con quienes confían diariamente en su red de estaciones de servicio.

Entre el 21 de marzo y el 6 de abril, la compañía duplicará los descuentos en carburantes a los clientes de Waylet, su aplicación gratuita de fidelización y pago, líder en movilidad en España con más de 10 millones de usuarios. Durante este periodo, y coincidiendo con los desplazamientos de Semana Santa, los conductores que reposten en cualquiera de sus más de 3.300 estaciones de servicio y paguen con Waylet podrán obtener ahorros de hasta 40 céntimos por litro, duplicando el ahorro en función de las energías que cada cliente tengan contratadas.

El programa Planes Energías integra soluciones de combustible, electricidad, calefacción o movilidad eléctrica y permite acumular ahorro en los consumos energéticos. Repsol

Todos los usuarios de Waylet podrán acumular 10 céntimos por litro en saldo al repostar. Si tienen contratada la luz con Repsol, el ahorro asciende a 20 céntimos por litro. En el caso de que cuenten con otros productos y energías contratadas con la compañía, el descuento alcanzará un ahorro de 40 céntimos por litro.

Aquellos clientes que además tengan contratada la nueva tarjeta Waylet, consiguen un ahorro de 45 céntimos por litro. Adicionalmente, si contratan el seguro de hogar o coche a través de la web, podrán obtener 50 céntimos de descuento acumulado por litro.

El programa Planes Energías, que integra soluciones de combustible, electricidad, calefacción, solar y movilidad eléctrica, permite a los clientes acumular ahorro en sus consumos energéticos desde la comodidad de contar con un único proveedor para todas sus necesidades de energía.