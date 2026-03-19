Los controladores aéreos vinculan edad y fatiga y piden menor carga de trabajo o salida para los mayores de 57 años

Debate abierto en la empresa pública de control aéreo Enaire en torno a las condiciones laborales y una seguridad en las operaciones que tanto la dirección como los trabajadores aprecian como notable. Con un matiz. Muchos controladores tienen una edad avanzada para lo que es habitual en Europa. Un 90% de los pocos profesionales mayores de 60 años que siguen operativos en el continente (0,9% del total de las plantillas) ocupan puestos en torres y centros de control en España, según datos que maneja el sindicato USCA.

Tan elevada cuota sirve para reivindicar a Enaire una mayor atención a las peticiones de paso a la reserva activa, ventana que se abre por convenio a los 57 años, y a la adaptación de las condiciones de trabajo a la edad de controladores, sometidos todos ellos a una elevada exigencia de atención en sus puestos. Las reclamaciones del colectivo se resumen en evitar noches consecutivas al personal de edad más avanzada y reducir al mínimo su exposición a ese horario; incrementar las concesiones de retiros tempranos; la posibilidad de una reducción de jornada por cuestión de edad, y que este colectivo prejubilable pueda tener mayores pausas de descanso dentro de sus turnos.

La mayoría pasan años de carrera alternando turnos de mañana, tarde y noche. El horario más temido, el nocturno, va generalmente de 22.30 a 7.30. Y una programación semanal puede incluir dobles noches: “Cambiar continuamente de horario rompe los ciclos circadianos que influyen en el sueño, mientras que la edad avanzada puede implicar cierto deterioro cognitivo y un incremento de la fatiga e intolerancia al trabajo nocturno”, explica el controlador Raúl Baena, a su vez secretario de prevención del USCA.

Todos los controladores de tránsito aéreo, independientemente de su edad, se someten a exámenes psicofísicos periódicos para conseguir o retener el certificado médico clase 3, del que dependen para realizar tareas operativas: “Esta es una obligación que deriva de la aplicación de un reglamento europeo cuya ejecución en España supervisa la Agencia Estatal de Seguridad Aérea”, se apunta desde la dirección de Enaire. Sobre los turnos de noche, la empresa afirma que “las dotaciones de controladores se dimensionan para dar lugar, a lo largo del servicio, a un descaso que supera significativamente la normativa nacional”.

Partiendo de la base de que los más de 2.000 controladores de la empresa pública son aptos, y de que la edad media en la compañía es de 48,8 años, los trabajadores advierten de que el cansancio o fatiga en el control aéreo es un factor de riesgo operacional reconocido por organismos de seguridad aérea como la europea EASA, la estadounidense FAA, el órgano de control aéreo Eurocontrol o la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI). Un informe elaborado por el USCA, aún por rematar y bajo el título Impacto de la Edad en la Turnicidad y la Fatiga en el Control del Tráfico Aéreo, tratará de poner en relación la edad y la fatiga operacional. Se trata de un argumento que no terminó de convencer a finales de año a la dirección de Enaire, con la que el USCA mantuvo reuniones para cambiar el sistema de turnos.

Las contrataciones de Enaire, se quejan los trabajadores, apenas dan para el reemplazo de las jubilaciones y la atención a un tráfico aéreo que crece desde el paso de la pandemia. El aumento es del 15% entre los vuelos gestionados en 2019 y los de 2025, a lo que se suman fuertes picos de operaciones y una meteorología adversa cada vez más presente. “Somos conscientes de que no podemos ocasionar un impacto operativo exigiendo los pasos a la reserva en la actual situación, pero la empresa debería ofrecer un horizonte cierto de salida y reemplazo a quienes lo solicitan, además de adaptar el puesto de los que superan cierta edad. Todo ello, acorde con las soluciones de plazos y adaptaciones que se han propuesto a Enaire”, reclama Baena.

Enaire viene facilitando 15 pases a la reserva al año sobre un centenar de peticiones, bajo criterios de antigüedad (no de edad) y necesidades operativas. Quien no es aceptado, sigue en la rueda de turnos quizás hasta la jubilación. La compañía argumenta que la ley 9/2010 regula el derecho de paso a la reserva activa de un controlador cuando pierde la aptitud psicofísica. Es el tercer convenio vigente en Enaire el que incluye causas adicionales, como la solicitud voluntaria al cumplirse los 57 años, “siempre que Enaire organizativamente pueda concederla”, se explicita desde la dirección.

Veteranos

La tabla de edades entre los controladores afiliados a USCA (más del 90%), con una muestra de 2.062 efectivos, indica que 1.238 han alcanzado o superan los 50 años de edad. Con 57 o más se encuentran 528 efectivos en torres y centros de control, y 289 transitan la franja de 60 a 64.

Madrid, el centro con mayor número de trabajadores (445), tiene un 71% (322) con edades entre los 50 y los 60 años, y a un 16% con 60 a 64 años (72 de 445). En el control de Barcelona (395 efectivos), el 38% de los profesionales se encuentran entre los 50 y los 60, y un 11% trabaja en su último quinquenio de vida laboral (43 de 395). La citada Ley 9/2010 que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo fija los 65 como listón para la retirada de las tareas operativas.

Distintos profesionales consultados con edad para pensar ya en la reserva afirman que el cuidado de la salud compensa la pérdida de poder adquisitivo en un colectivo que siempre ha sido considerado privilegiado. El primer convenio colectivo contemplaba una Licencia Especial Retribuida (LER) por la que se abría la ventana a la prejubilación a los 52 años con remuneraciones cercanas al 100% del salario ordinario. El laudo arbitral de 2011 que dio pie al segundo convenio dejó de recoger esa figura. Se consideró que el incentivo ponía en riesgo la continuidad en la prestación del servicio.

Ya desde el segundo y en el tercer convenio, este último en vigor desde agosto de 2023, se contempla la reserva activa. La retribución es del 75% de la media del salario ordinario y fijo recibido los 12 meses anteriores a dejar de operar. Pero esa remuneración en 14 pagas no puede, en ningún caso, doblar el límite máximo anual de las pensiones públicas (3.359 euros mensuales en 2026).

USCA dice reclamar un sistema eficaz de retiro anticipado comparable al del resto de Europa, donde la edad media del controlador es de 42 años según datos recopilados en 2024 por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA). El controlador que se va a la reserva activa no realiza actividad profesional en Enaire, “pero tampoco genera reposición de la plaza hasta que se produce la jubilación efectiva, puesto que siguen considerándose trabajadores en activo a efectos de cotización”, recuerda Enaire. Es aquí donde se da “la dificultad organizativa de conceder una reserva activa en un contexto de fuerte crecimiento de tráfico aéreo”.

Enaire solicitó en 2024 la incorporación de 180 controladores a través de tasas adicionales a la de reposición, que estaba fijada en el 120%. Entre las dos últimas convocatorias de empleo, 2024 y 2025, se han generado 307 plazas, a las que se suma una previsión de 300 nuevos puestos de controlador como parte del Plan de Vuelo 2030. Lo que no se contempla en este momento son programas específicos “para agilizar el paso a la reserva ni regímenes diferenciados de jornada o turnos por razón de edad, más allá de lo negociado en materia general de jornada y organización del trabajo”, reconoce la empresa.

Entre los países comparables, Alemania prevé el retiro anticipado a partir de los 52 y la jubilación obligatoria a los 57; Francia ofrece la primera opción a los 54 y la salida por jubilación a los 59, y en Portugal la prejubilación se da entre los 52 y los 57, y la desvinculación obligatoria, a los 60. Más reacia a jubilar es la norma que atañe a los controladores noruegos, que pueden pasar a la reserva a los 62 años y retirarse a los 70, o los griegos, donde el derecho a pasar a la reserva activa se conquista al cumplir los 62 y la pensión, a los 67. “Resulta evidente que la plantilla de Enaire se encuentra en una situación de envejecimiento estructural excepcional, que no solo la aleja de los estándares europeos, sino que plantea desafíos claros en términos de seguridad, salud laboral y planificación estratégica del servicio”, concluye el informe elaborado por el sindicato de controladores. En él se cita todo un marco normativo (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Reglamento UE 2017/373 o directrices de Eurocontrol) para mostrar que la fecha de nacimiento debe ser considerada en la evaluación de riesgos y la adaptación de las condiciones de trabajo.