El empresario francés Vincent Bolloré será procesado por “corrupción de funcionario público extranjero”

La fiscalía acusa a una empresa del magnate de las telecomunicaciones, dueño de Vivendi, de asesorar a presidentes a cambio de concesiones públicas

El empresario Vincent Bolloré, una de las grandes fortunas de Francia, será procesado por “corrupción de un funcionario público extranjero” en Togo y “complicidad en abuso de confianza” en Togo y Guinea, según ha adelantado el periódico Le Monde. La vista se celebrará del 7 al 17 de diciembre. Otros dos directivos del grupo también están implicados en este proceso: Gilles Alix, entonces director general del grupo Bolloré, y Jean-Philippe Dorent, entonces director internacional de la agencia Euro RSCG (actualmente Havas), por “complicidad en abuso de confianza”.

Los investigadores sospechan que el grupo Bolloré aportó consejos de comunicación a dirigentes africanos a través de Havas, con el objetivo de que otra de sus filiales, Bolloré Africa Logistics, antes llamada SDV, obtuviera a cambio la atribución de la gestión de los puertos de Lomé y Conakry. Bolloré, dueño de la empresa Vivendi, propietaria de un 11,79% de acciones de Prisa, editora de EL PAÍS, fue detenido en 2018 por este asunto y posteriormente puesto en libertad.

Los abogados del empresario francés han afirmado que es “imposible celebrar un juicio justo”, según un comunicado difundido el jueves a la agencia AFP. También anunciaron que recurrirán la decisión judicial dictada el miércoles “por motivos procesales”. “Reafirmamos con firmeza que las operaciones ocurridas hace más de 15 años entre los grupos Bolloré y Havas, de las que el señor Vincent Bolloré no tenía conocimiento, relativas a 300.000 euros pagados mediante cheques y registradas regularmente en la contabilidad, se inscribían en el marco normal de las relaciones comerciales entre estos dos grupos”, declararon el jueves sus abogados.

El empresario bretón, así como Gilles Alix, entonces director general del grupo Bolloré, y Jean-Philippe Dorent, director internacional en Havas, habían solicitado una comparecencia con reconocimiento previo de culpabilidad para evitar un largo proceso penal. Durante la audiencia pública de febrero de 2021, reconocieron los hechos y se sometieron a una sanción de 375.000 euros, pero la jueza no la aceptó y remitió el caso nuevamente a la fase de instrucción.

En el centro de la investigación, abierta tras la denuncia de un exsocio franco-español de Bolloré, Jacques Dupuydauby, están los consejos dados en 2010 por Havas durante las campañas electorales de Alpha Condé en Guinea y de Faure Gnassingbé en Togo. Ambos se habrían beneficiaron de los servicios de consultoría de Havas, dirigidos por Jean-Philippe Dorent.

Meses después de convertirse en el primer presidente electo libremente en su país, Condé rescindió el contrato del operador del puerto de Conakry -filial de la compañía naviera francesa NCT Necotrans- y se lo dio a su rival Bolloré.

En 2013, un tribunal francés ordenó al grupo Bolloré pagar a Necotrans 2 millones de euros (2,4 millones de dólares) en compensación. Necotrans, especialista de logística en África quebró en junio de 2017 y fue adquirido poco después por el grupo Bolloré.

Dorent también trabajó en la estrategia de comunicación de Gnassingbé, quien sucedió a su padre Gnassingbé Eyadema tras su muerte en 2005. Después de la reelección de Gnassingbé a un segundo mandato en 2010, el grupo Bolloré ganó el contrato de gestión del puerto de Lomé por un periodo de 35 años, una decisión también cuestionada por el exoperador.

“La conexión que intentan hacer algunos entre la obtención de estas concesiones y las operaciones de comunicación no tiene ningún fundamento económico y revela una gran falta de conocimiento de esta industria”, declaró entonces la multinacional en un comunicado. Preguntando sobre la concesión del puerto de Conakry por el diario Le Monde en 2016, Condé dijo que Bolloré “cumplía con todas las condiciones de la licitación” y que también era “un amigo”.