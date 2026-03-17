El multimillonario canadiense Stephen Smith compra el 26,9% de la revista ‘The Economist’ a la familia Rothschild

El comprador hasta ahora había invertido en el mercado inmobiliario de su país de origen

El multimillonario canadiense Stephen Smith y el holding familiar de este han llegado a un acuerdo para adquirir una participación minoritaria en la editorial de la revista The Economist, según han informado las empresas y recoge Bloomberg.

Smith y su grupo, Smith Financial, han firmado un acuerdo para comprar una participación del 26,9% —con un 20% con derecho a voto— del grupo The Economist a los accionistas actuales, Lynn Forester de Rothschild, su familia y la fundación de su familia, según han indicado representantes de las empresas en comunicados enviados por correo electrónico.

“Esta inversión refleja el pleno apoyo de Smith a la larga tradición de rigurosa independencia editorial de The Economist y garantizará que la estrategia y las operaciones de The Economist continúen sin cambios”, afirmó el portavoz de Smith.

El acuerdo está sujeto a ciertas condiciones de cierre, según las empresas. El precio de la transacción no se ha revelado. La web Horizont informó anteriormente de que Smith estaba interesado en comprar la participación.

La transacción supone la primera aparición de Smith en el negocio de los medios de comunicación. Su fortuna, estimada en 3.600 millones de dólares (unos 3.100 millones de euros) la cosechó en inversiones en el mercado inmobiliario canadiense, donde es cofundador de la entidad hipotecaria First National Financial Corp.

Con este movimiento, el magnate entra ahora en la lista de propietarios de The Economist. Actualmente el accionista mayoritario es Exor, brazo financiero de la familia italiana Agnelli con el 43,4%. El resto de las participaciones las completan miembros de las familias Cadbury y Schroder.

Exor se hizo con el control de la revista en 2015, cuando Pearson —después de 60 años como principal propietario de la revista— decidió vender su participación del 50% en el grupo The Economist para centrarse en sus negocios en la rama de la educación. Entonces, la familia italiana Agnelli compró el 27,8% de las acciones por un importe de 227,5 millones de libras, unos 310 millones de euros. El resto fueron recompradas por el propio grupo The Economist, que, además de la revista semanal del mismo nombre, posee la web que se actualiza todos los días, los podcast, la empresa organizadora de eventos Economist Impact, y el portal de investigaciones Economist Intelligence Unit.

La revista británica tiene 1,25 millones de suscriptores, según el informe anual de 2025 publicado en marzo del año pasado por el grupo, y emplea a 1.540 trabajadores en 26 países. En ese último informe, la empresa anunció uno de los mejores ingresos de su historia con una facturación de 368,5 millones de libras, unos 425 millones de euros al cambio. El grupo obtuvo un beneficio operativo de 48 millones de libras, equivalentes a 55 millones de euros.