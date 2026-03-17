El Banco de Australia alerta sobre la inflación y sube los tipos en una decisión muy ajustada

La entidad, la primera en endurecer la política monetaria desde el inicio del conflicto en Irán, inicia el carrusel de reuniones de bancos centrales esta semana

El banco central de Australia subió su principal tasa de interés de referencia por segundo mes consecutivo este martes, al alegar que eran necesarios mayores costes de endeudamiento para contener la inflación, aunque la votación fue más ajustada de lo esperado, lo que constata el reñido debate entre los banqueros centrales sobre el endurecimiento de la política monetaria por el impacto de la guerra de Irán en los precios energéticos y el crecimiento económico.

Al concluir la reunión de política monetaria de marzo, Banco de la Reserva de Australia (RBA) elevó su principal tasa de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,1%, un máximo de diez meses, revirtiendo dos de los tres recortes realizados el año pasado. Cinco miembros de la junta votaron a favor del aumento, mientras que cuatro votaron en contra en la decisión más reñida desde que comenzaron a revelar las votaciones. La gobernadora Michele Bullock, en la rueda de prensa posterior a la reunión, dijo que la división reflejaba el momento más que la dirección, subrayando que todos los miembros de la junta coincidían en que era necesario un mayor endurecimiento. “Tuvimos una conversación muy seria durante los últimos dos días sobre si debíamos esperar hasta mayo” para disponer de más datos y claridad sobre el conflicto en Oriente Próximo, dijo Bullock.

Los mercados habían apostado por una probabilidad del 75% de una subida después de que altos funcionarios del RBA calificaran la reunión como “decisiva”, con la inflación por encima de la banda objetivo del 2%-3% y el mercado laboral todavía muy activo. Los ‘Cuatro Grandes’ bancos australianos pronosticaron un aumento. “El flujo de datos nacionales por sí solo justificaba una subida de tipos hoy”, afirmó Belinda Allen, jefa de economía australiana del Commonwealth Bank of Australia. “Pero han surgido nuevas complicaciones que se suman al desafío de la inflación... El exceso de demanda debe frenarse para que la inflación vuelva al objetivo y para protegerse contra los impactos de segundo orden de una mayor inflación (derivada de la guerra en Irán)”, apuntó.

Los mercados apostaron por una probabilidad del 40% de que el RBA pueda realizar otra subida de tipos en mayo, con un movimiento hacia el 4.35% para agosto totalmente descontado.

El RBA ha dado inicio a un carrusel de reuniones de bancos centrales esta semana, en la que los responsables de la política monetaria tratan de calcular el posible impacto en la inflación y el daño económico derivado del conflicto en Oriente Próximo. La Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Japón (BoE) y el Banco de Inglaterra (BoE) también deciden sobre los tipos de interés en los próximos días, aunque se espera que todos dejen sin cambios el precio del dinero.

“La incertidumbre política también ha aumentado y probablemente habrá división entre los banqueros centrales sobre si la política debe reaccionar al shock de oferta o ignorarlo”, señaló Kyle Rodda, analista sénior de capital.com.

Sin un final a la vista para el conflicto de Oriente Próximo y con el petróleo manteniéndose por encima de los 100 dólares el barril, los riesgos de inflación están firmemente sesgados al alza.