Los taxistas inician los trámites para solicitar los coeficientes que permitan adelantar su jubilación

La última reforma de pensiones estableció nuevas condiciones para que los sectores con trabajos especialmente penosos puedan solicitar a la administración de la Seguridad Social la aplicación de una serie de coeficientes que permitan adelantar su edad de jubilación sin recortes de la pensión, pero a cambio de pagar mayores cotizaciones sociales. Entre las novedades para solicitar este retiro anticipado por penosidad está que sean obligatoriamente las organizaciones patronales y sindicales del sector en cuestión quienes se pongan de acuerdo para solicitarlo. Y en ese trámite están ahora los taxistas. Así, la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha firmado este lunes un acuerdo con la patronal CEOE y la asociación de autónomos ATA, para iniciar los trámites de solicitud de este adelanto de la jubilación.

El pacto firmado avalará la solicitud para los taxistas propietarios de una licencia y que cotizan como autónomos. Mientras que Antaxi prepara también la firma de un acuerdo similar entre esta asociación y los sindicatos CC OO y UGT, que permita hacer esta solicitud también para los conductores profesionales que son trabajadores asalariados del taxi. El presidente de Antaxi, Félix Sanz García, ha asegurado que este pacto con las centrales sindicales —que también está previsto en el noveno convenio colectivo del sector firmado con los sindicatos— se formalizará en próximos días.

Una vez se hayan producido sendas firmas (para los autónomos y para los asalariados del sector del taxi) los representantes del sector presentarán la solicitud formal ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Como parte de esta petición, los representantes de los taxistas aportarán a la administración los informes elaborados y encargados por estas organizaciones en los últimos meses, que demuestran con datos de bajas laborales, siniestralidad u otros indicadores que muestran la peligrosidad del trabajo realizado.

Una vez que se presente la solicitud formal para el colectivo, la Seguridad Social tendrá seis meses para evaluar la documentación aportada y solicitar sus propios informes para evaluar la situación y emitir una respuesta. En el caso de que dicha contestación fuera negativa o si la Seguridad Social no respondiera (operaría el silencio administrativo negativo), la ley indica que el colectivo del taxi no podrá volver a solicitar estos coeficientes de adelanto de la jubilación hasta pasados cuatro años, según recuerda el presidente de Antaxi. De salir adelante, esta asociación calcula que la medida podría beneficiar a casi 100.000 familias (unos 70.000 autónomos y otros 20.000 empleados por cuenta ajena).

Esta vía para la jubilación anticipada, sin recorte de la pensión en caso de trabajos penosos, ya existe desde hace varios años en varios sectores como son la la minería, varias profesiones del mar; una parte del personal de vuelo; algunos cuerpos policiales; bomberos y, más recientemente, también los bomberos forestales.

En este tipo de actividades existe un coeficiente, que es fijado para cada sector por la Seguridad Social, y que determina cuántos años puede adelantarse el retiro sin recortes en la pensión. Por ejemplo, si el coeficiente que se establece es de 0,20 por cada año cotizado por el trabajador, y este ha trabajado durante 25 años, ambas cifras se multiplican y se obtiene la cantidad de cinco, y esos son los años que se puede adelantar la jubilación respecto a la edad legal. En este caso estos supuestos trabajadores podrían jubilarse a los 62 años. Cada uno de estos coeficientes van ligados, además, a un incremento de las cotizaciones que, por lo general, se pagan de manera repartida entre la empresa y los empleados, salvo en el caso de los taxistas autónomos que, en caso de interesarles, deberán costear todo el incremento de la cotización que se determine. Si bien, existe un límite y es que estas fórmulas no pueden propiciar jubilaciones anteriores a los 52 años, salvo alguna excepción.

Actualmente, hay, además, dos grandes sectores que han iniciado estos mismos trámites: el transporte y la construcción. Precisamente este martes, los responsables de UGT se reunirán con la directora general de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), Marta Morano, para abordar la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación anticipada por penosidad en el sector de la construcción.