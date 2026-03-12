Las aerolíneas prevén hasta un 9% de subida en los billetes de avión por el conflicto en Oriente Próximo

El director general de la asociación Iata, Willie Walsh, matiza el riesgo para Europa a la vista de que gran parte de las compañías tienen cubierto hasta el 80% de su consumo a precios fijos

El precio de los billetes de avión va a subir mientras siga alto el del petróleo debido a la guerra en Oriente Próximo. El director general de la asociación de líneas aéreas Iata, Willie Walsh, ha estimado que ese encarecimiento de los vuelos “se moverá entre el 8% y el 9%”, según ha afirmado en una conferencia celebrada en Lima (Perú). “Es inevitable que, si los precios del petróleo se mantienen altos, los precios de los billetes suban”, ha anunciado el representante del sector aéreo.

El barril de Brent se alzó por encima de los 101 dólares este jueves, cuando dos petroleros fueron alcanzados en aguas iraquíes, y el alivio que se esperaba con el anuncio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de una intervención histórica para equilibrar el mercado no surte efecto aún. El transporte aéreo tiene en el combustible uno de sus principales costes de explotación, que Walsh estima en un 25% sobre el total y en España, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, alza hasta “el 30% independientemente de que se trate de una aerolínea de red o de una especializada en el tráfico punto a punto”.

En opinión del director de Iata, “el problema para las aerolíneas siempre ha sido la volatilidad, el ritmo al que fluctúa el precio del petróleo”. Escaladas fulgurantes hacen difícilmente asumible el impacto especialmente entre las compañías que carecen de coberturas sobre la volatilidad del precio del combustible. En Europa, se afirma desde Iata, las principales referencias del sector tienen coberturas a un precio fijo que van del 65% al 80% del consumo estimado en los próximos 12 meses. “Para una compañía aérea lo esencial es garantizarse una estabilidad en el coste del combustible”, explica el presidente de ALA, Javier Gándara.

Este instrumento financiero otorga margen comercial a las aerolíneas que los tienen, en un contexto de crisis energética. La compañía líder por tráfico en España, la low cost Ryanair, constituye uno de los ejemplos sobre este tipo de blindaje: un 80% de su consumo estimado hasta marzo de 2027 está cubierto a un precio de 67 dólares.

“Para las grandes aerolíneas europeas, no es un problema importante”, cree Willie Walsh, refiriéndose a la espiral alcista del crudo. Sin embargo, las aerolíneas estadounidenses y las de América Latina no suelen tener estos cuidados ante los vaivenes del precio del combustible. Estas últimas se enfrentan además al problema de obtener buena parte de sus ingresos en monedas locales débiles mientras pagan el queroseno en dólares.

El termómetro que aplica Iata a la medición de la demanda mundial indica que el mercado aguanta por el momento el conflicto de Oriente Próximo. Su director general ha explicado que muchos de los viajes al área afectada se están reprogramando hacia Asia o Europa. Por ello, Iata no planea revisar aún estimaciones que hablan del vigor de las grandes aerolíneas. El presupuesto para este 2026 es que sus ingresos alcancen un registro récord de 41.000 millones de dólares, de la mano de un incremento del 4,4% en el tráfico. “No creo que nadie esté entrando en pánico en este momento”, ha sentenciado Walsh.