Cuerpo avanza que habrá medidas fiscales para el campo y el transporte sin concretar cuándo se aprobarán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo ha avanzado este jueves que el Gobierno está preparando la adopción de un paquete de medidas que mitiguen el impacto de la crisis bélica en Oriente Próximo en los bolsillos de los ciudadanos. De momento, solo ha concretado que pretenden aprobar “en próximos días y con la mayor celeridad” una serie de “medidas fiscales” que, de momento, se dirigirán solo a los sectores del campo y el transporte, que son los que se están viendo más perjudicados por el encarecimiento de los carburantes, debido a la crisis bélica en Irán. De momento, las ayudas serán “muy quirúrgicas”, ha dicho Cuerpo, porque el Ejecutivo cree que la crisis aún no está afectando a la economía ni al empleo en general.

Cuerpo ha hecho este anuncio tras reunirse, junto al resto de ministros del área económica, con los máximos líderes sindicales y patronales, con los que ha compartido “el esqueleto” de medidas paliativas en las que trabaja el Ejecutivo. Sin embargo, más allá de esbozar “instrumentos” fiscales, Cuerpo no ha concretado el tipo de medida fiscal en la que piensan el Ejecutivo, pero sí ha enfriado la posibilidad de que se repitan las bonificaciones a los carburantes que se aplicaron tras la guerra en Ucrania (los conocidos como 20 céntimos, que se subvencionaron en el precio final que pagaban los ciudadanos en el surtidor hace cuatro años). Cuerpo, insistiendo en que aún no se ha decido la medida concreta a adoptar, sí ha destacado que esta bonificación “es una de las medidas que menos nos aconsejan”. Y ha ahondado en esta idea: “Es cierto que ha habido numerosas críticas a la instrumentación de esta subvención y el Gobierno lo está teniendo en cuenta a la hora de definir las medidas”, ha dicho Cuerpo.

De hecho, momentos antes, los líderes de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han criticado las bonificaciones a los carburantes que se aprobaron por la guerra en Ucrania, al considerar que sirvieron más para mejorar los márgenes empresariales que para aliviar las finanzas de los ciudadanos. En ese sentido, el ministro de Economía también ha anunciado que el Ejecutivo, ya está “reforzando la vigilancia” sobre las empresas petroleras y las estaciones de servicio, a través de herramientas de IA y con el intercambio diario de información, para garantizar que “no haya comportamientos anómalos” en cómo se traslada el aumento del precio del crudo al precio del surtidor. Es más, ha indicado que se mantendrá esta vigilancia para garantizar que si el precio del crudo se estabiliza o baja, esto se reproduzca igualmente en el precio al consumidor de los carburantes.

