El fondo Apollo toma el control del Atlético de Madrid y aprueba una inyección de capital de 100 millones

El inversor estadounidense nombra a cinco de los once consejeros del club del que controla el 57%. La valoración total se sitúa en 2.500 millones de euros

La entrada del gigante del private equity Apollo en el Atlético de Madrid se ha consumado esta mañana, con la compra del 57% y el nombramiento de cinco de los once consejeros del club. El mismo día del desembarco, los accionistas han aprobado la inyección de 100 millones de euros que desembolsará el nuevo accionista. La valoración del club se sitúa en 2.500 millones de euros. Miguel Ángel Gil Marín seguirá como presidente y Enrique Cerezo como consejero delegado, y en ambos casos se mantendrán en el capital.

El dinero nuevo se destinará a “invertir en los equipos del club y en la Ciudad del Deporte que se está desarrollando junto al estadio Riyadh Air Metropolitano y aspira a convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio y la cultura”, dice el Atlético de Madrid en un comunicado.

Los fondos de Apollo serán clave en la finalización de esta infraestructura, cuya inversión total se estima en unos 800 millones de euros, y que se levanta sobre cinco parcelas públicas cedidas en régimen de concesión por 75 años.

El inversor israelí, Idan Ofer, se mantendrá como el segundo accionista, Quantum Pacific Group (QPM), al conservar su participación previa, aunque diluirá su peso hasta el entorno del 25%, pero no acudirá a la ampliación, según fuentes financieras. También Ares se mantendrá como accionista, aunque con menos de un 10%. En 2021 esta gestora de inversiones alternativas pasó a ostentar un 33% del holding que posee la mayoría accionarial del Atlético, y a través del que Gil Marín mantenía su posición como principal inversor. Este se mantendrá ahora en el accionariado, al igual que Enrique Cerezo.

El consejo del club pasa a tener once miembros, todos hombres. Entre ellos está David Villa, exjugador del club, con el que ganó la liga en la temporada 2013-2014.

De esos 11 miembros, cinco pertenecen a Apollo, que ha efectuado su desembarco a través del fondo Apollo Sports Capital. Este ha nombrado como sus representantes en el órgano de gobierno a Robert Givone, uno de sus socios; Tristram Leach, responsable de inversiones en Europa; Sam Porter, jefe de estrategia de Apollo Sports Capital; y Javier Valle, director general del fondo. También a Antonio Vázquez-Guillén, socio de A&O Sherman, despacho legal que ha asesorado a Apollo en la transacción.

Enrique Cerezo continúa como presidente del consejo, y Miguel Ángel Gil, como consejero delegado.

A ellos se suman Antoine Bonnier y Amit Singh como representantes de Quantum Pacific, ahora segundo accionista; y Jim Miller, en representación de Ares Capital. Pablo Jiménez de Parga seguirá ejerciendo como secretario del Consejo.

Imagen del nuevo consejo de administración del Atlético de Madrid, en una imagen difundida por el club,

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida oficialmente a Apollo como un socio comprometido y a largo plazo”, dice en un comunicado el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil, quien agradece el soporte de accionistas históricos como Wanda, Quantum o Ares, “por apoyarnos en momentos clave”.

Robert Givone, de Apollo, dice que respaldará la visión “a largo plazo” del actual equipo directivo, “invirtiendo en el club y en la comunicad local. Estamos comprometidos en mantener el espíritu y las tradiciones del Atleti en esta emocionante etapa”. Antoine Bonnier, de Quantum, dice sentirse “orgulloso” por continuar en el club como segundo máximo accionista. “Creemos que lo mejor está por llegar”, asegura. Jim Miller, de Ares, también confía en el “futuro del club”.

A cierre del ejercicio 2023-2024, último con datos oficiales disponibles, el Atlético alcanzó una cifra de facturación récord de 425 millones de euros, con una deuda financiera neta de 509 millones. La previsión del club era cerrar el ejercicio 2024-2025 con unos ingresos de 459 millones. Esto es cuatro veces más de lo que generaba en la 2011-2012, cuando su actual entrenador, Diego Pablo Simeone, aterrizó en el club. Desde la campaña 2013-2014, este se ha situado de forma ininterrumpida entre los 20 equipos europeos con mayores ingresos, según el ránking que realiza cada año la consultora Deloitte.

La operación supone que la familia Gil deja de controlar el accionariado del Atlético de Madrid tras una etapa de 33 años. Durante los últimos 10, la entidad ha dado entrada a nuevos accionistas para trasladar su crecimiento deportivo al institucional: primero con Wanda, el grupo chino que llegó a tener un 18% del club, y que luego traspasó al inversor israelí Idan Ofer, que entró en la entidad en 2017.

La Comisión Europea dio a finales de enero la luz verde a la entrada de Apollo en el club centenario, tras concluir que no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo. En el ámbito legal, A&O Shearman actuó como asesor de Apollo Sports Capital, mientras que ECIJA asesoró a Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo.