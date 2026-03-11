La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en el 2,4% justo antes del ataque a Irán

Después de meses de tensión, la evolución de los precios en Estados Unidos ha estado contenida antes del ataque de la Casa Blanca a Irán, iniciados el último día del mes. La inflación interanual se moderó al 2,4% durante el mes de febrero, una tasa similar a la del mes anterior, lo que muestra cierta estabilidad, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Pero los bombardeos sobre Teherán y la respuesta del régimen iraní han reavivado las preocupaciones de una nueva crisis inflacionaria, como consecuencia del encarecimiento de los productos energéticos. Los precios del petróleo están bajo presión tras la interrupción del tráfico comercial del estrecho de Ormuz, por donde transita a diario una quinta parte del crudo mundial.

El informe de la agencia estadística señala que los precios aumentaron en febrero un 0,3% en términos mensuales. Y un 2,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, también se mantuvo estable, registrando un ritmo interanual del 2,5%.

“El índice de vivienda subió un 0,2% en febrero y fue el factor más importante en el aumento mensual de todos los artículos. El índice de alimentos aumentó un 0,4% durante el mes, al igual que el índice de alimentos en el hogar, mientras que el índice de alimentos fuera del hogar aumentó 0,3%. El índice de energía también aumentó en febrero, un 0,6%”, señala la nota de la oficina estadística (BLS, en sus siglas en inglés).

Los analistas están preocupados por la deriva de la guerra en Irán sobre la economía. El pasado lunes el precio del petróleo llegó a escalar hasta los 120 dólares por barril, casi el doble que una semana antes, aunque luego se rebajó tras escuchar las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, asegurar que la guerra está casi terminada.

Con el paso de los días han regresado las dudas y el crudo cotiza actualmente en torno a los 90 dólares por barril. El mercado de gas se ha duplicado desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo.

Las tensiones ya se dejan notar en la escalada del precio de los combustibles. En Estados Unidos, el precio de la gasolina ha subido casi un 24% en el último mes por la volatilidad en el mercado energético. “El conflicto en Oriente Próximo ha impulsado los precios del crudo. La primavera suele traer precios más altos de la gasolina, ya que aumenta la demanda y comienza la producción de gasolina de mezcla de verano. La última vez que el promedio nacional experimentó un aumento semanal similar fue en marzo de 2022, durante el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania”, señala la American Automobile Association (AAA).

Los analistas creen que será difícil retornar los precios del petróleo al nivel previo a la guerra de Irán durante varios meses, lo que augura mayor riesgo inflacionario. Todo el comercio se encarecerá por los mayores costes de transportes; los alimentos también tendrán que pagar el sobreprecio del encarecimiento de los fertilizantes y muchos otros productos derivados del petróleo también se pagarán más caros.

El dato de febrero es, por tanto, la antesala a un escenario de mayor presión sobre los precios, lo que traslada la atención a la Reserva Federal (Fed), que decide sobre el precio del dinero y tiene en sus manos la política para combatir la inflación. Los funcionarios de la Fed, sin embargo, se encuentran en una tesitura complicada: tendrán que afrontar la escalada de precios al mismo tiempo que se percibe cierta debilidad del mercado laboral. El pasado febrero se destruyeron 92.000 puestos de trabajo, según la misma oficina.

Las herramientas para combatir estos dos fenómenos (inflación y debilidad del mercado laboral) son contrapuestas. Así que los gobernadores de la Reserva Federal deberán hilar fino para no agudizar los problemas.

Al mismo tiempo, crece el temor ante el riesgo de estanflación, un periodo con fuerte aumento de los precios y bajo crecimiento. Habrá que esperar a los datos de los próximos meses para ver cómo evoluciona el conflicto.