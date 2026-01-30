Khaby Lame, el influencer más seguido de TikTok, vende su empresa a un holding hongkonés por 975 millones de dólares

El trato incluye la cesión de los derechos de su gemelo digital con inteligencia artificial

La estrella de TikTok Khaby Lame ha acordado la venta de su empresa Step Distinctive Limited, que gestiona su marca global y sus actividades comerciales, por una cifra estimada de 975 millones de dólares. La operación se realizó mediante un intercambio de acciones con Rich Sparkle, un holding con sede en Hong Kong del que Lame pasa a ser accionista.

El trato incluye la cesión de los derechos de su gemelo digital con inteligencia artificial para adaptar contenidos a distintos idiomas y mercados, mientras Khaby continuará creando sus videos virales, consolidando uno de los negocios más rentables de la historia de la economía digital.

La asociación de Lame con Rich Sparkle Holdings transforma base de seguidores (360 millones) en redes sociales en una empresa comercial, y otorga al conglomerado de servicios financieros 36 meses de derechos globales exclusivos sobre la marca del famoso influencer.

Lame, que saltó a la fama con vídeos sin palabras que simplifican los trucos de la vida cotidiana y también por su detención del ICE el año pasado, ha conseguido superar los 300 millones de seguidores en TikTok e Instagram, según el comunicado, frente a los 156 millones de Charli d’Amelio, que ocupa el segundo puesto en popularidad en la plataforma. La comercialización de su base de fans se espera que genere más de 4000 millones de dólares en ventas anuales, según la empresa.

Rich Sparkle planea aumentar más si cabe la influencia del ciudadano italo-senegalés de 25 años a través de la colaboración de marcas y productos de marca compartida en los sectores de la belleza, las fragancias y la ropa. Y contará con una versión de Lame basada en inteligencia artificial, que utilizará sus expresiones, voz y gestos para crear contenido multilingüe en las redes sociales.

Antes de fichar a Lame, Rich Sparkle se centraba principalmente en la impresión financiera y los servicios corporativos, sobre todo para empresas cotizadas y clientes institucionales de Hong Kong.