La UE se arma para poder imponer sanciones ante el bloqueo de la OMC

La Unión Europea ha decidido rearmarse ante el bloqueo en el que ha quedado la Organización Mundial del Comercio (OMC) después de que Estados Unidos haya impedido la renovación de dos jueces del tribunal de apelación. La Comisión Europea propuso ayer cambios en su legislación para poder imponer aranceles sin esperar a la decisión de ese órgano, siempre que no hayan acordado un sistema temporal para resolver disputas, como el que la UE ha creado con Noruega o Canadá. “Aunque buscamos reformar la OMC y restablecer un sistema que funcione, no podemos permitirnos estar indefensos si no hay posibilidad de obtener una solución satisfactoria dentro de la OMC”, sostuvo el comisario de Comercio, Phil Hogan.

El bloqueo de Estados Unidos ha dejado inoperativo el tribunal de resolución de disputas del órgano con sede en Ginebra, que dirime las disputas comerciales de sus 164 socios. La Comisión Europea lleva meses preparándose para ese momento tratando de buscar acuerdos para crear mecanismos bilaterales, que por ahora solo ha cerrado con Noruega y Canadá. Más allá de la “parálisis” en la OMC, Hogan recordó que la situación actual supone una “brecha” en la legislación comunitaria y pone en riesgo su capacidad ejecutoria.

El Colegio de Comisarios del miércoles acordó una reforma del Reglamento de Ejecución, que la UE de momento solo ha usado una vez y que prevé usar de nuevo en los próximos meses. En la primera ocasión, echó mano de ella para responder a la imposición de aranceles al acero y al aluminio en verano de 2018 por parte de la Administración de Donald Trump. Y lo volverá a hacer en breve, cuando pueda dar un golpe a productos norteamericanos ante las sanciones por los contenciosos cruzados de Airbus y Boeing.

Hasta ahora, la UE acudía a la OMC si creía que un país imponía una restricción comercial ilegal. El caso era visto por un panel, una suerte de tribunal de primera instancia encargada de juzgar las disputas. Hasta ahí, nada va a cambiar, por lo que la UE considera que va a seguir las reglas del multilateralismo. Sin embargo, un país podía recurrir la decisión al tribunal de apelación, que era la instancia realmente relevante en la resolución de conflictos. El bloqueo actual significa que, a la práctica, cualquier país puede varar la resolución de una disputa apelando una decisión del panel. La razón es que el funcionamiento de esa instancia requiere de al menos tres jueces, y ahora solo hay uno.

El nuevo sistema

A partir de este punto, la UE plantea dos caminos. El primero pasa por acudir a un órgano de apelación temporal creado con socios comerciales con jueces con experiencia, por ejemplo, en la propia OMC. Por ese camino, una de las partes acude a ese tribunal, asume la decisión y la cumple. En caso de que no sea así, la UE puede tomar represalias imponiendo aranceles, como prevé la actual legislación.

Si no se acuerda ese mecanismo, la UE podrá tomar un atajo. De ese modo, si un tercer país apela al órgano de la OMC –que está inoperativo— para bloquear el procedimiento, el bloque comentario podrá aplicar sanciones sin dar ningún paso antes, gracias a la modificación de la legislación. Eso será posible tanto para países con los que tienen acuerdos comerciales como con lo que no hay esos pactos.

La UE está esperando decisiones de primera instancia contra Rusia, China y Estados Unidos, además de haber llevado a la OMC disputas contra Colombia, Indonesia, India y Turquía. El Consejo Europeo debatirá este jueves la situación actual en la OMC. En el borrador de conclusiones, los países reiteran su “pleno apoyo” al multilateralismo y muestra su preocupación por la “parálisis” de la OMC, y llaman al Parlamento Europeo a examinar la propuesta de la Comisión para adaptar su legislación al nuevo entorno. Bruselas espera que a mediados de 2020 culmine ese procedimiento.