Adiós al horario de oficina: llegan los perfiles digitales

El estudio El mercado laboral digital a debate de la Fundación Cotec afirma que existe “un auge de plataformas digitales dispuestas a intermediar de manera eficiente el encuentro entre la oferta y la demanda de talento en cualquier tipo de trabajo”. De acuerdo con el informe, que cita el caso de Uber o de Airbnb en las áreas del transporte y el alojamiento, respectivamente, estas plataformas “tienen un gran poder de disrupción”, aunque recuerda que “su uso hoy en día, dentro del conjunto del mercado laboral, sigue siendo limitado (1%-3%, según varios estudios)”. Según el documento, el 94% de los nuevos empleos netos generados en Estados Unidos de 2005 a 2015 ha aparecido fuera del trabajo tradicional. En estas plataformas digitales, que se caracterizan por poner en contacto proveedores y clientes, los profesionales pueden trabajar cuando quieran y el pago, por tarea o proyecto, es intermediado por la aplicación. La plataforma francesa Malta, por ejemplo, está pensada para contratar trabajadores autónomos. Según explica en el citado informe Carmen Boronat, head of Community de esta compañía, los freelance “están transformando las empresas y planteando nuevos retos en la manera de gestionar equipos. Estos perfiles son cada vez más solicitados y escogen sus trabajos de manera selectiva”. Para ella, “trabajar por proyectos es la nueva norma y todos tienen que adaptarse, sobre todo las compañías”. No obstante, recuerda que, “a día de hoy, los freelance siguen siendo los grandes desconocidos para los departamentos de Recursos Humanos de muchas empresas, que aún no cuentan con estos perfiles externos”.