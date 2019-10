El agravamiento de las divisiones en el BCE complica la llegada de su nueva presidenta

Despedida por todo lo alto a Mario Draghi. Los líderes políticos más poderosos de Europa homenajearán el próximo 28 de octubre al hombre que ha encabezado el BCE los últimos ocho años.

La canciller alemana, Angela Merkel, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, Italia, Sergio Mattarella, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la ex directora gerente del FMI y próxima presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablarán en un acto organizado en la sede del organismo, en Fráncfort. La ceremonia de despedida también servirá para que Draghi simbolice el traspaso de poderes a Lagarde.

Draghi aún no ha anunciado a qué se va a dedicar cuando abandone el eurobanco. Cuando se buscaba candidato para reemplazar a Lagarde al frente del FMI, él mismo se autodescartó. “Por supuesto me honra que se hable de mí. Pero no estoy disponible, así que no hay tema”, dijo en julio. En Italia se especula con que podría volver a su país a ocupar algún cargo destacado.