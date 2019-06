Abertis no cobrará los 3.000 millones que le reclama al Estado al menos hasta agosto de 2021

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que notifica que no se pronunciará sobre la petición de compensación por casi 3.000 millones de euros que reclama Abertis al Estado por la explotación de la autopista AP-7 hasta que no finalice la concesión de la misma en agosto de 2021, según informó este jueves la empresa participada por ACS y la italiana Atlantis.

Abertis reclama 2.951 millones de euros al Ministerio de Fomento por la compensación por las obras realizadas por su concesionaria Acesa en la ampliación de la AP-7 entre Girona y Tarragona y el descenso del tráfico. La empresa exige que se compensen las inversiones y los descuentos del peaje que la compañía realizó en función del convenio alcanzado en 2006 con el Gobierno y aprobado por real decreto.

No obstante, la sentencia considera que, hasta que no finalice la concesión y se proceda, conforme a lo establecido en el propio convenio, a practicar la liquidación definitiva del saldo de compensación, el Tribunal Supremo no debe pronunciarse sobre el fondo de la interpretación del convenio. De esta manera, se difiere la cuestión al momento de la finalización de la concesión, el 31 de agosto de 2021. La resolución de esta sentencia no tendrá impacto alguno en las cuentas anuales de Abertis, según la empresa.

En 2006, el Ministerio de Fomento y Abertis firmaron un convenio que recogía los términos de la ampliación de la AP-7 por el que la concesionaria se comprometió a invertir más de 500 millones de euros para ampliar la AP-7 en Girona y Tarragona. Del total de la reclamación 890 millones corresponden a compensaciones por inversiones realizadas por la concesionaria en la ampliación y mejora de la autopista, y los otros 2.061 millones, a la compensación por el descenso del tráfico.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció a Fomento a compensar a Abertis con 1.500 millones de euros, pero el ministerio recurrió la sentencia al Supremo. El convenio contemplaba la construcción en la AP-7 de un carril adicional en determinados tramos, la implantación de un sistema de peaje cerrado y la concesión de ciertas gratuidades y descuentos. Además, establecía que la diferencia de ingresos que se produzca por el tráfico se añadiría a la cuenta de compensación.

La concesionaria y el ministerio discrepan desde hace tiempo sobre la compensación que tiene que recibir Abertis al final de la concesión, en el año 2021. Se calculaba que el tráfico que generaría el tercer carril serviría para pagar las obras, pero la crisis económica provocó un caída de la circulación del 30% en España.

El tribunal sentenció que Fomento le diera a Abertis una compensación de 1.500 millones de euros por inversiones adicionales. No obstante, el ministerio, que entonces encabezaba Íñigo de la Serna, recurrió esa sentencia ante el Tribunal Supremo.