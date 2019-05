Las grandes empresas repatriaron más dividendos en 2018 para evitar la subida de impuestos

Las grandes empresas del Ibex aceleraron la repatriación de dividendos de sus filiales extranjeras el año pasado. Trataban de escapar de la subida fiscal que planeaba el Gobierno de Pedro Sánchez en los Presupuestos de 2019, que finalmente no salieron adelante. Aunque el endurecimiento del impuesto de sociedades no llegará hasta 2020, las corporaciones españolas diseñaron sus estrategias para evitar un gran golpe tributario. Para ello, aumentaron hasta un 37,4% el pago fraccionado del impuesto de sociedades de 2018, cuando aún no se aplicaba la subida. Las cifras de Comercio Exterior también muestran el salto de los dividendos de las filiales exteriores a sus matrices españolas.