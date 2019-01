La huelga indefinida de taxis en Madrid, en directo

El ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, ha considerado este jueves que los límites al derecho de manifestación están en las leyes y ha advertido a los taxistas que "si todos los que queremos que cambien cosas en el país, colapsamos todo, esto no va funcionar". En una entrevista en RNE, Duque respondía así al ser preguntado por la huelga que mantiene el sector del taxi en Madrid, después de que haya finalizado en Barcelona, y sobre las protestas de los taxistas con cortes de carreteras que están limitando la movilidad de los ciudadanos.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha reiterado este jueves su predisposición a negociar con los taxistas pero ha criticado la "lamentable" situación propiciada por "un grupo de energúmenos que se intentan adueñar de las calles". En una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, el dirigente madrileño ha hecho hincapié en que la situación que se vive en las calles, desde que comenzó la huelga indefinida de taxistas el lunes, la están promoviendo "no el 99,9% que quieren una solución razonable sino un grupo de exaltados , que están provocando gravísimos incidentes en Madrid".

La portavoz de Podemos en la Asamblea, Clara Serra, se acerca a saludar a los taxistas concentrados frente a la Cámara autonómica. "Estamos con vosotros. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha hecho sus deberes".

Los conductores aceptan el decreto de la Generalitat sobre VTC y retiran sus coches de la Gran Via tras una protesta que ha durado seis días. Crónica de Alfonso L. Congostrina y Josep Catà.

Los centenares de taxis que ocupaban el tramo central de la Gran Via de Barcelona desde el pasado día 18 han abandonado en la pasada madrugada esta arteria barcelonesa después de que, tras una ajustada votación, los taxistas decidieran abandonar la huelga tras la última propuesta del Govern para regular los VTC, informa Efe. En cambio, los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que usan plataformas como Uber y Cabify, continúan esta mañana su protesta en el tramo de la Avenida Diagonal entre la plaza Francesc Macià y la plaza Pius XII, donde permanecen aparcados en desacuerdo con el tiempo mínimo de precontratación pactado con los taxistas, que se fijará en el área de Barcelona en una hora.

Recordamos que los taxistas de Barcelona han acordado esta madrugada poner fin a la huelga que iniciaron hace seis días para exigir más regulación del sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), mientras en Madrid las protestas se han intensificado y se han saldado con 11 heridos leves y un detenido, informa Efe. En la plaza de Catalunya de Barcelona, a las 23:20 de este miércoles se dio por terminada la votación que durante cuatro horas protagonizaron 5.000 taxistas que han depositado en cinco urnas de cartón sus papeletas para dirimir si mantenían o no la huelga contra los VTC que prestan plataformas como Uber o Cabify. El resultado ha sido 4.720 votos, de los cuales 2.508 han sido a favor del final de la huelga y 2.177 en contra. Además se han contabilizado 19 votos en blanco y 3 nulos.

La votación, que ha puesto fin a la huelga, no ha sido fácil, después de que a media mañana la unidad del sector saltase por los aires . El autodenominado comité de huelga —la protesta nunca fue registrada como tal, ya que se trata de un paro patronal—, presidido por el portavoz de Élite Taxi, Alberto Tito Álvarez, ha dimitido en bloque. Álvarez, partidario de terminar con la protesta, consideraba que no podían forzar más a la Administración, y ante la discrepancia de parte de los taxistas ha decidido renunciar. Al conocer el resultado de la votación, grupos de taxistas han increpado al antiguo comité de huelga: "¡Vendidos, traidores!", han gritado.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha pedido este miércoles a los taxistas "responsabilidad y proporcionalidad" de cara a las eventuales huelgas durante el Mobile World Congress (MWC), un evento que "no peligra en estos momentos". (EFE)

No hay hora de cierre de las urnas en Barcelona. Los taxistas siguen votando si aceptan el decreto de la Generalitat , informa Alfonso L. Congostrina

Solo técnicos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid acudirán a la reunión prevista este jueves para abordar la regulación de vehiculos de transporte concertado (VTC). No estarán la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad, Rosalía Gonzalo, la delegada de Movilidad del Consistorio de la capital, Inés Sabanés, ni representantes de los taxistas ni de los vehículos de transporte concertado (VTC), han indicado fuentes del Gobierno regional. (EFE)

"No podemos flaquear" ha subrayado este miércoles el presidente de la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, para indicar que el conflicto va a ser "largo y duro" porque la Comunidad está "emperrada" en no entrar en la cuestión de los tiempos de la precontratación. (EP)

Las asociaciones del taxi han asegurado que están dispuestos a hacer una huelga "larga" hasta que consigan su objetivo de regular los VTC y ven con esperanza la reunión entre técnicos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento en el grupo de trabajo constituido sobre esta cuestión. Durante una asamblea de taxistas, el presidente de la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, ha asegurado que el paro "no va a ser fácil" pero que tienen que aguantar "todo el tiempo que sea necesario" para lograr una reforma exprés de los VTC. (EP)

Los conductores de VTC doblan sus servicios gracias a la huelga de taxistas, pero no logran finalizar los viajes hasta Ifema, por Fran Serrato

La portavoz del PP de Madrid y candidata a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso , ha pedido a los taxistas este miércoles "diálogo y sensatez" y ha tildado la situación "de secuestro y colapso" de intolerable. En un comunicado, tras una nueva jornada de protestas de los taxistas a la entrada de Ifema, Díaz Ayuso ha recalcado que no puede dañarse de esa forma "la imagen de una ciudad como Madrid, dañando también la imagen del turismo". "El sector del taxi tiene justas reivindicaciones. Somos conscientes de la situación laboral en la que se encuentran, todos los sectores debemos de hablar y buscar una solución para el transporte y la movilidad en Madrid", ha puesto manifiesto. (EP)

Albert Rivera ha llamado "irresponsable" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "fragmentar la legislación nacional y trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas y a cada Ayuntamiento" para que regulen el funcionamiento de compañías como Uber o Cabify. "España no puede tener 50 legislaciones, una en cada municipio", y que las normas en cada lugar dependan "del color político de cada Ayuntamiento o de cada comunidad autónoma", ha manifestado, lamentando además que en Cataluña la posición del Govern haya llevado a Uber y Cabify a plantearse abandonar esta comunidad. En este contexto, ha anunciado que si Ciudadanos gobierna España, una de sus primeras medidas será establecer en este ámbito "una legislación nacional, igual para todos los españoles, con las mismas condiciones", para garantizar la unidad de mercado. (EP)

El Ayuntamiento de Madrid prevé reunirse "lo antes posible" con la Comunidad en una mesa técnica, no política, para abordar el conflicto entre el taxi y los vehículos de transporte concertado (VTC). Así lo anunció la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio, Inés Sabanés, que aseguró que en dicha mesa entre las dos Administraciones no tendrán representación ni el sector del taxi ni el de los VTC. Sabanés ha abogado por trabajar para "recuperar la legalidad del sector del taxi", cuyo ratio de proporción con los VTC está "sobrepasado de forma clara", y "nadie hace nada desde hace años". (EP)

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos , ha recordado que son las comunidades autónomas las competentes en materia de transporte urbano. "Es conocer como funciona nuestro Estado y defender la ley", ha dicho en respuesta a las acusaciones del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de "lavarse las manos" en el conflicto de los taxistas. "No nos importa mediar, pero es una competencia que corresponde regular a las comunidades autónoma". Informa Javier Salvatierra.

Los participantes en la asamblea de taxistas de Madrid han pedido la dimisión del presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y han coreado consignas como "Sí se puede" o "El taxi unido jamás será vencido". En la avenida Capital de España, ante cientos de taxistas, el responsable de Comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez, ha hecho un llamamiento a "luchar hasta el final" para reivindicar "un trabajo digno" y exigir respeto para el servicio público del taxi. Fúnez ha pedido que no decaigan los ánimos porque la noticia de la huelga de los taxistas madrileños en Fitur, una de las más importantes de Europa, está "avergonzando" a las Administraciones públicas. (EFE)

Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona con el apoyo de Ciudadanos , ha dicho que la solución propuesta por el Govern este martes es una solución que acaba con un sector que emplea a mucha gente. "Si soy presidente del AMB y alcalde, no propondré nunca soluciones que van contra el interés general y la ley europea, nacional o catalana", ha defendido. (EP)

Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona con el apoyo de Ciudadanos, ha defendido que los políticos deben ser valientes y plantar cara, sin "pasar la patata caliente", ha aseverado en una conferencia y coloquio en el Círculo Ecuestre, en Barcelona, ante asistentes que han elogiado sus propuestas y le han expresado su apoyo de cara a las municipales. Valls ha criticado a la alcaldesa, Ada Colau, por prometer una regulación que no podía cumplir por falta de competencias del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en verano, y ha apostado por que el sector de las VTC se regule con una normativa de ámbito estatal. (EP)

El exprimer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls , ha advertido este miércoles de que la ciudad "no puede sucumbir a ningún chantaje de los que quieren paralizarla, nunca y en ninguna circunstancia", ha dicho en referencia al conflicto entre taxis y vehículos de transporte concertado (VTC). (EP)

EL PAÍS

"La asamblea es sagrada y soberana, y defiendo a muerte lo que la mayoría diga aunque no me guste, pero nadie me va a imponer nada", añade el exlider de los taxistas de Barcelona. Álvarez ha dicho que durante la asamblea ha sentido que sus propios compañeros le habían perdido "el respeto", en alusión implícita a que los asistentes rechazaban sus propuestas al plantear el método de la votación (a mano alzada o introduciendo el voto en la urna). (EP)