La publicidad ofrece segundas juventudes a canciones ya olvidadas

Grandes almacenes El Corte Inglés. ¿Vamos de rebajas? Reyko Spinning over you. Agencia *S,C,P,F..., España.

Una de las tareas más complicadas a la hora de realizar un espacio publicitario es elegir la música que lo acompaña (si la necesitara). Dar con la melodía apropiada puede suponer el éxito o el fracaso de una producción, por mucho que los demás elementos de la ecuación sean los correctos.

En muchos casos, y para obtener mayor penetración en el subconsciente colectivo, se asocia lo que se quiere vender a una melodía conocida que ya ha obtenido notoriedad y, por tanto, es muy popular. Esto ocasiona, si la campaña está bien hecha, que cada vez que oigamos esa canción se nos venga inconscientemente a la cabeza el anuncio y la marca.

Hay muchos ejemplos de canciones que han tenido segundas juventudes gracias a su inclusión en anuncios. Volver a sonar en televisión ha hecho que las nuevas generaciones la conozcan y tomen protagonismo de nuevo.

Comenzamos con uno mítico. El famoso gorila de la marca de chocolate inglés Cadbury sentándose a los mandos de una batería y tocando como si le fuera la vida el tema In the air tonight, de Phil Collins. Solo música.

Chocolate Cadbury. Un vaso y medio lleno de placer. Agencia Fallon, Reino Unido.

Otra empresa británica, la cadena de grandes almacenes John Lewis y su filial de alimentación Waitrose han querido mostrar con su versión de Bohemian Rhapsody, de Queen, la dedicación por las cosas bien hechas y el corazón que ponen en hacer las cosas bien. Se trata de una producción de altos vuelos realmente conseguida.

Grandes almacenes John Lewis & Waitrose. Cuando formas parte de esto, pones tu corazón en ello. Agencia adam&eveddb, Reino Unido.

A-ha fue un grupo noruego de los ochenta que realmente solo tuvo un éxito en el mundo. Se trataba de Take on me, que contaba con un videoclip espectacular utilizando dibujos animados. Pues bien, 28 años después ese fue el tema y la estética elegida por Volkswagen para la presentación de su nuevo Passat.

Volkswagen Passat. ¿Era yo?, ¿Estaba cantando? Agencia Deutsh, Estados Unidos.

Otra canción de los 80 resucitada por la publicidad es Maniac, de Michael Sembello. Curiosamente ha sido Cillit Bang, un limpiador para el hogar, el encargado de traer al primer plano uno de los éxitos de la película Flashdance.

Limpiador para el hogar Cillit Bang. Consigue casi que la limpieza sea emocionante. Agencia BETC, Francia.

Apple también ha utilizado en varias ocasiones cantantes y grupos para sonorizar sus comerciales. Así, para la promoción del iPod utilizó al grupo Jet y su tema Are you gonna be my girl. Todo energía lista para llevar.

Apple Ipod. Presentación del nuevo iPod. Autopromoción.

Y para presentar el modo retrato de su modelo iPhone 7, la marca de la manzana utilizó en 2017 al cantante brasileño Sérgio Sampaio y una canción de los años 70, Meu Bloco na Rua, aunque en una versión bastante más animada. Su reclamo era la calidad que podía ofrecer este dispositivo en un anuncio muy colorista y animado.

Las canciones tristes no son las más utilizadas para este tipo de anuncios. Pero en este caso, la canción de REM, Everybody hurts viene al pelo. La Transport Accident Commission (TAC) de la región australiana de Victoria ha realizado una retrospectiva de los 20 años que lleva luchando contra los accidentes de tráfico. (Grey Melbourne)

Transport Accident Commission. Recopilación de los 20 años de anuncios que esta comisión lleva realizando a favor de la prevención de accidentes en el país. Agencia Grey, Australia.

Mucho más clasicota es la de Mitsubishi, donde muestra la felicidad que se siente y la libertad que te da ir montado en un coche de esta marca. Y todo ello al ritmo de New Radicals y su You get what you give.

Mitsubishi. Conduciendo tu mundo. Agencia desconocida.

Otra modalidad es poner en boca de los protagonistas la canción elegida. Así, la cervecera neerlandesa Heineken versiona la canción de Bonnie Tyler Holding out for a hero. El resultado: muy acorde con el estado de ánimo de los protagonistas.

Cerveza Heineken. Se buscan bebedores moderados. Agencia Publicis, Italia.

También fue la opción elegida en 2009 por la empresa de telecomunicaciones T-Mobile para uno de sus anuncios. Aunque en este caso, se trataba de un flashmob que reunió en Trafalgar Square a más de 13.000 personas voluntarias cantando el mítico tema de The Beatles Hey Jude. Aunque creo que esta canción no necesita ser resucitada. Está muy. pero que muy viva.

Empresa de telecomunicaciones T-Mobile. La vida es para compartir. Agencia Saatchi & Saatchi, Reino Unido.

Para terminar, un anuncio que por medio de una versión alternativa de la canción Eye of the tiger, de Survivor, pretende mostrarnos que el Volkswagen Golf ha estado presente en los momentos más importantes de nuestra vida. Eso sí, esta versión es menos cañera que la original que oímos en una de las entregas de Rocky.

Volkswagen Golf. ¿Quién si no?. Agencia desconocida.

¿Cuál será la próxima canción resucitada por la publicidad?