Se busca gobernador del Banco de España

Con un anuncio de la vacante publicada en el semanario The Economist, el Banco de Inglaterra buscó en 2012 al mejor candidato para dirigir la entidad. Ni siquiera importó la nacionalidad. Se escogió a un canadiense. Como gobernador del Banco de Canadá, Mark Carney había gestionado con mano firme la mayor crisis financiera desde 1929. Y los británicos valoraron ese hito por encima de cualquier otra consideración. Antes del próximo 11 de junio, se decide quién sustituirá en el Banco de España a Luis Linde y Javier Alonso para los próximos seis años. Se busca gobernador y subgobernador para una institución que ha padecido una tremenda crisis financiera, un conflicto laboral y una sustancial pérdida de reputación, tanto dentro como en el extranjero. ¿Se usará un criterio de capacidad o se acabará con una componenda que no brinde los mejores perfiles?, se preguntan fuentes de dentro y fuera del organismo que hablan a EL PAÍS bajo la condición del anonimato.

Un comentario muy manido es que de todas formas importa poco. El Banco de España está capitidisminuido, ha perdido casi todos sus poderes a manos del Banco Central Europeo y ya solo es un potente servicio de estudios desde el que propinar algún tirón de orejas al Gobierno.

Sin embargo, el papel de la institución no solo consiste en advertir de los riesgos, proyectando unas luces largas frente al habitual cortoplacismo de los gobiernos. En realidad, hay mucho más en juego: el hecho de que la política monetaria y la supervisión se decidan en Fráncfort no significa que el banco ya no pinte nada. Tan solo implica que su forma de trabajar ha cambiado, explican miembros de la institución. El próximo gobernador y subgobernador deben ser capaces de hacerse escuchar e influir en las decisiones. Ahora es más importante que nunca, dicen, designar a alguien que sepa conducirse por los cenáculos del BCE, que pueda defender de forma articulada y en inglés las posiciones de España.

Luis de Guindos, un apoyo en Fráncfort

El aterrizaje de Luis de Guindos en Fráncfort supondrá una ayuda para España tras seis años de apagón en el BCE justo en medio de la crisis. Pero su puesto en el comité ejecutivo implica que debería esgrimir criterios para el conjunto de la eurozona. El nuevo gobernador debería ser la voz que defienda los intereses de España. Los dos últimos gobernadores no han desempeñado ese papel con la autoridad que deberían. Miguel Ángel Fernández Ordóñez (gobernador entre 2006 y 2012) incluso se saltaba reuniones del consejo. Esto no debería repetirse, alertan distintas voces.

Pero el problema no está solo fuera. También se ha dañado la reputación en España. Los diputados se quejan de que el gobernador hable mucho de empleo y pensiones, pero no rinda cuentas sobre la banca. Pero sobre todo pesa el haber fallado con la burbuja. Cierto es que en España, una vez restada la inflación, el tipo de interés durante la bonanza salía negativo, y eso implicaba que en la práctica la deuda se pagaba sola. "Es muy difícil parar eso", reitera un exmiembro del Gobierno. Aun así, personal del banco reconoce que se debió hacer mucho más. Solo se redactó un informe en 2004 bajo el mandato de Jaime Caruana (2000-2006) en el que se reconocía el recalentamiento del crédito. Poco más. Para colmo, se produjo una venta masiva de preferentes para recapitalizar entidades mientras el supervisor miraba hacia otro lado.

Y luego está el conflicto interno entre la cúpula y la asociación de inspectores. "Es como si un inspector pide el poder de un guardia municipal para multar en el acto sin más. La inspección debe hacerse filtrando criterios a lo largo de toda la jerarquía y teniendo en cuenta el conjunto del sistema. Así se hace en toda Europa", explica un exmiembro de la dirección de la entidad. "Tan solo bastaría con una trazabilidad clara de las decisiones", insiste un inspector. Sea quien sea el gobernador, tendrá que emplear parte de su capital político para atajar este problema.

¿Una decisión política?

Y la política también entra en juego. El Gobierno podría tener la tentación de ocupar una atalaya institucional desde la que atacar al nuevo Ejecutivo si abandona la Moncloa. Hace seis años Mariano Rajoy sugirió en una reunión con sus ministros económicos el nombre de Fernando Becker, directivo de Iberdrola y amigo del presidente del Gobierno. Sin embargo, Guindos propuso el de Linde y Montoro lo apoyó. No parece que esta vez vaya a ocurrir algo así. El PSOE sostiene que tendrá que pactarse con criterios técnicos. Y el Ministerio de Economía sostiene que propondrá a un candidato sólido y de aceptación general.

El sistema que ideó Ciudadanos para nombrar presidentes de los supervisores con criterios técnicos no estará listo tras estancarse en la tramitación parlamentaria. De modo que Ciudadanos se descolgará del proceso. Así se lo ha comunicado esta misma semana al actual ministro de Economía, Román Escolano. La formación naranja tiene poco que influir, pero permanecerá al acecho y hará sangre si el nombramiento no es el idóneo. Solo queda que Gobierno y PSOE consensúen los nombres siguiendo la tradición de que el Ejecutivo designa al gobernador y el principal partido de la oposición al subgobernador.

Esta regla no escrita se rompió con Fernández Ordóñez. Y tuvo consecuencias nefastas. Al carecer de antenas en el organismo, el PP cometió un pecado tan grande como el del PSOE nombrando a una cúpula politizada. Los populares hicieron política con el banco y lanzaron al ruedo mediático a la asociación de inspectores, agravando el conflicto laboral que ya existía en tiempos de Caruana. Todavía en la oposición, la ahora vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llegó a anunciar un reglamento para fortalecer la inspección que aparcó tan pronto como alcanzó La Moncloa. Más política sería la puntilla. Una maledicencia corre por los pasillos del caserón sede del antiguo Banco de San Carlos: "El Banco de España puede aguantar sin problemas un mal gobernador, pero ¿cuántos puede aguantar seguidos?".