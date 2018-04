La autoridad fiscal independiente ve “muy ajustado” el objetivo de déficit del 2,2% para 2018

Un día después de que el Gobierno llevara al Congreso sus Presupuestos para 2018, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hace su primera valoración, aún provisional, sobre las cuentas presentadas por el ministro Cristóbal Montoro. Y el veredicto es ambiguo: este organismo considera “prudentes e incluso plausibles” las previsiones de crecimiento para los próximos años que incluyen los Presupuestos, así como también le parecen “creíbles” las previsiones de ingresos. Los problemas vienen, sin embargo, por el déficit público.

El objetivo de reducir el agujero en las cuentas del 3,07% del año pasado al 2,2% en 2018 es una meta “exigente”. Va a estar “muy ajustado”, admitió el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, mostrando un cierto grado de escepticismo. Uno de los principales flancos de dudas viene por los Fondos de la Seguridad Social, cuyo déficit debe caer al 1,1%. "Los propios interesados admiten que va a ser muy ajustado", insistió Escrivá.

El jefe de la oficina que evalúa de forma independiente el buen hacer presupuestario de todas las Administraciones públicas rechazó la acusación de que estos Presupuestos sean procíclicos, y que hayan dejado pasar la ocasión para atajar de una forma más decidida el altísimo nivel de deuda pública, que según los pronósticos del Gobierno cerrará este año en el 97,6%.

“Mi sensación es que el Presupuesto es neutral. El gasto crece desde hace años por debajo del PIB nominal. Y por el lado de los ingresos, crecen más o menos como el PIB”, aseguró Escrivá. El presidente de la Airef reconoció su preocupación por el alto nivel de deuda pública, pero también habló de la elevadísima tasa de paro, en el 16%, para justificar la necesidad de políticas expansivas. “Es difícil combinar ambos elementos. No haría ningún juicio severo a los Presupuestos de todas las Administraciones públicas”, concluyó.

Escrivá también habló sobre la posibilidad de que el Gobierno no logre el apoyo parlamentario necesario para sacar adelante su Presupuesto. "No sería nada deseable, porque se trata del instrumento fundamental para encajar la política económica", aseguró.

Pese a lo deseable de que España cuente con unos Presupuestos, el presidente de la Airef no descartó la posibilidad de que su no aprobación -y consiguiente prórroga de los anteriores- podría tener el efecto positivo de hacer más fácil el cumplimiento de los objetivos de déficit público. E insistió en la idea de que, dadas las frágiles mayorías parlamentarias cada vez más habituales, la falta de Presupuestos es algo que ocurre en otros países y otras administraciones. "No sería el fin del mundo", concluyó Escrivá.