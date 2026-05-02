La ucrania Marta Kostyuk, que no saluda a sus rivales rusas, pelea en Madrid por su primer WTA 1000 ante la talentosa Andreeva

Casi entrada la madrugada del viernes, otra vez en una sesión nocturna que terminó muy tarde en el Masters de Madrid, Marta Kostyuk tumbó en el tercer set a la rusa Anastasia Potapova (6-2, 1-6 y 6-1, 1h 37m) y se clasificó para la primera final de su carrera en un WTA 1000. La jugadora, de 23 años, diestra, con revés a dos manos y una estatura de 1,75 metros, se llevó las manos a la cabeza y se tapó la cara mientras su entrenadora, Sandra Zaniewska, le enseñaba desde su box en la pista Manolo Santana una carta con la jota de diamantes. La ucrania saludó a la juez de silla, se dirigió al público para agradecerle su apoyo y evitó darle la mano a su rival, una tenista nacida en Rusia que desde hace meses compite con la bandera austriaca pero que no ha rechazado de forma pública la invasión del Ejército de Moscú que desde hace más de cuatro años asola el país de Kostyuk. “La única con la que sí me saludaría sería con Daria Kasatkina. Ella cambió de nacionalidad y manifestó públicamente que no apoya la guerra. Por eso, al contrario que con otras tenistas, decidí darle la mano. Otras han cambiado de nacionalidad pero no han expresado su oposición a la guerra o no han apoyado a la gente de Ucrania. Para mí, eso no cambia nada”, había dicho un día antes la jugadora ucrania, que este sábado tendrá enfrente a otra deportisa rusa en la lucha por el título de la Caja Mágica (17.00; Teledeporte y Movistar), la joven y talentosa Mirra Andreeva, la número ocho del ranking WTA.

El trasfondo geopolítico, con la reivindicación de las tenistas ucranias, sobrevuela en una final inédita en el barrio de San Fermín. Los tenistas de Rusia y Bielorrusia compiten bajo bandera neutral —sin sus colores ni el himno— desde que lo decidieran la Federación Internacional de Tenis (ITF), la ATP (circuito masculino) y la WTA (femenino) y tampoco participan en las competiciones por equipos como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup. Tan solo Daria Kasatkina se ha atrevido hasta ahora a criticar la invasión de Ucrania. Ella, que anunció que era homosexual y cargó también contra la persecución del colectivo LGTBI por parte del Gobierno de Vladímir Putin, estrenó pasaporte australiano el pasado enero. “Quería vivir una vida libre y abierta, y desgraciadamente no podía hacerlo en Rusia. Tenía que encontrar otro lugar”, explicó Kasatkina.

La final de este sábado en la Caja Mágica es la primera de un WTA 1000 o de un Grand Slam —las dos principales categorías de torneos— en la que se miden una tenista rusa y una ucrania. Ese marco se había dado hasta ahora solo en cinco escenarios menores: Austin 2023, con un Kostyuk-Gracheva; en Estrasburgo 2023, con un Svitolina-Blinkova; en Budapest 2023, con un Timofeeva-Baindl; en Linz 2025, con un Alexandrova-Yastremska; y este año en Brisbane, donde Kostyuk cayó en la pelea por el título ante la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la que tampoco saludó. “Juego cada día con dolor en el corazón. Hay miles de personas en Ucrania que ahora mismo no tienen luz ni agua caliente. Afuera hay menos 20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad cada día. Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranias esta semana”, dijo tras caer en la final.

Marta Kostyuk golpea una bola de derechas el jueves durante su semifinal del Masters de Madrid ante Anastasia Potapova. Violeta Santos Moura (REUTERS)

El deporte del país gobernado por Volodímir Zelenski, como todos los ámbitos de la sociedad, se ha visto muy golpeado por la invasión rusa. Sus selecciones nacionales no pueden jugar en territorio ucranio debido a los bombardeos de Moscú, y las competiciones no se desarrollan con normalidad porque los ataques muchas veces se dirigen contra infraestructuras críticas de energía, lo que deja los campos y las pistas sin electricidad y obliga a los atletas a retirarse a refugios antiaéreos.

En el duelo entre Kostyuk y Andreeva, más allá del telón de fondo geopolítico, la pupila de Conchita Martínez se proyecta con un ligero favoritismo. La tenista rusa, que también disputará el domingo la final del dobles con su compatriota Diana Shnaider, se comenzó a mostrar al mundo como una adolescente muy especial en Madrid en 2023, cuando solo tenía 15 años y alcanzó la cuarta ronda con un juego completo que escapa de los cañonazos que hoy en día son el registro más frecuente del circuito. Pese a tener mejor ranking que Kostyuk —la ucrania es 23ª pero ascenderá el lunes al menos hasta la 17ª posición—, Andreeva cayó ante ella en su único enfrentamiento previo el pasado enero en los cuartos de Brisbane (7-6(7) y 6-3). “Fue un partido muy duro, pero las condiciones aquí [en la Caja Mágica] son completamente distintas. Es una jugadora muy sólida, golpea muy fuerte y tiene un gran saque”, reconoció la tenista ucrania.

La rusa, que cumplió 19 años el miércoles, también debuta hoy en su primera final en el Masters, pero ya ha conquistado dos WTA 1000: Dubái e Indian Wells en 2025. Desde entonces su tenis se había sumido en un pozo, debido a la presión y a las expectativas que pesan sobre ella, del que ha empezado a salir en esta gira de tierra, en la que primero conquistó Linz —de categoría WTA 500— y después hizo semifinales en Stuttgart. Suma 12 triunfos sobre la arcilla en sus últimos 13 partidos. Kostyuk acumula 10 victorias en otros tantos encuentros sobre la arena. Se coronó hace dos semanas en Rouen —un WTA 250—, donde cazó el segundo título de su carrera, y ahora ha alcanzado la final de Madrid, un torneo al que le costó acostumbrarse por la altitud de la ciudad —unos 650 metros sobre el nivel del mar—, lo que hace que la pelota salga disparada y sea más complejo controlar los golpes. La ucrania participó por primera vez en la Caja Mágica en 2018 y apenas había ganado un duelo en sus cinco primeras participaciones hasta que el año pasado pisó los cuartos. “Las condiciones en Madrid son complicadas. Me ha llevado siete años aprender a jugar aquí”, explicó una tenista que hoy, ante una rival a la que no saludará debido a la invasión rusa de Ucrania, persigue el primer mil de su carrera.