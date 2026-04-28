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Tenis
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Rafael Jódar
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TENIS | MASTERS 1000 DE MADRID

Así te hemos contado la victoria de Jódar ante Kopriva en los octavos del Madrid Open

El madrileño, la gran sensación del torneo, se clasifica por primera vez a cuartos en un Masters 1000, donde se medirá con Jannik Sinner

Rafa Jódar celebra durante el partido de octavos del Madrid Open 2026 ante Kopriva.Chema Moya (EFE)
El País
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Rafa Jódar, la gran sensación del Masters de Madrid, ha vencido este martes al checo Vit Kopriva (7-5 y 6-0) en los octavos de final del Madrid Open en la Manolo Santana. El primer set comenzó con ambos tenistas defendiendo bien sus servicios hasta al 3-3. Fue en ese momento cuando el checo puso contra las cuerdas al español, que servía. Kopriva dispuso de dos bolas de break, pero Jódar se repuso y consiguió salvar su saque. Después, con 6-5, el español consiguió romper el servicio del checo en blanco para anotarse la primera manga. En el segundo set Jódar fue un vendaval. El madrileño defendió sus servicios y rompió en tres ocasiones el saque del tenista checo para terminar 6-0 y meterse por primera vez en unos cuartos de final de un Masters 1000, donde se medirá al número uno del mundo, Jannik Sinner.

0 - 6

Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de este gran partido de Rafa Jódar. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo.

0 - 6

Les esperamos mañana para vivir en directo el duelo entre Sinner y Jódar, dos tenistas llamados a marcar la nueva era del tenis.

0 - 6

Rafael Jódar ya tiene rival asignado en los cuartos de final del torneo y no es otro que Jannik Sinner, el actual número 1 de la ATP.

0 - 6

Rafa Jódar continúa protagonizando un auténtico cuento de hadas y logra llegar hasta los cuartos de final en casa, convirtiéndose por derecho propio en el ídolo de la afición con permiso de un Carlitos Alcaraz ausente de esta cita por lesión.

0 - 6

El primer set fue muy igualado, pero lo cierto es que la segunda manga se ha resuelto con un 'rosco' y el español ha borrado del mapa a un Vit Kopriva que se ha ido diluyendo como un azucarillo después de verse superado en este primer parcial.

0 - 6

Rafa Jódar consigue su pase para los cuartos de final en el Masters 1000 de Madrid, la primera vez que alcanza esta ronda en un torneo de esta categoría.

0 - 6

IMPRESIONANTE VICTORIA DE RAFA JÓDAR !!!

0 - 6

El golpe de derecha de Vit Kopriva se va fuera

30 - 40

BOLA DE PARTIDO PARA RAFA JODAR !!! Al resto...

30 - 40

Vit Kopriva estrella su golpe de revés en la red

30 - 30

Saque liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 30

Vit Kopriva estrella su golpe de revés en la red

15 - 15

El golpe de derecha de Vit Kopriva se va fuera

15 - 0

Segundo servicio liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 5

Confirma de nuevo el break Rafa Jodar y se sitúa a un solo juego de la victoria en un segundo set en el que está arrollando literalmente a Vit Kopriva.

0 - 5

El revés de Vit Kopriva se va fuera

15 - 40

Vit Kopriva estrella su golpe de revés en la red

15 - 30

El golpe de derecha de Vit Kopriva se va fuera

15 - 15

Contradejada de Vit Kopriva con la que supera a Rafael Jódar y gana el punto

0 - 15

Segundo servicio liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 4

BREAK DE RAFA JÓDAR !!! Rompe por tercera vez consecutiva el saque de Vit Kopriva

0 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Vit Kopriva y consigue el punto

30 - 40

Vit Kopriva falla su segundo servicio, doble falta

30 - 30

El globo defensivo de Vit Kopriva se va fuera

15 - 30

El golpe de derecha de Vit Kopriva se va fuera

15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Vit Kopriva que supera a Rafael Jódar y consigue el punto

0 - 15

Vit Kopriva estrella su golpe de revés en la red

0 - 3

Aunque es solo un break de ventaja, parece que el camino hacia los cuartos de final en este Masters 1000 de Madrid se le comienza a despejar a un Rafa Jódar soberbio.

0 - 3

Rafael Jódar confirma el break conseguido anteriormente y lo hace con un juego en blanco, ofreciendo una sensación de autoridad tremenda en estos momentos en la pista central de la Caja Mágica.

0 - 3

Segundo servicio liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 40

Rafael Jódar con una precisa dejada a la que no llega Vit Kopriva se apunta el tanto

0 - 30

Saque liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Vit Kopriva y consigue el punto

0 - 2

BREAK DE RAFA JÓDAR !!! Paso de gigante para el tenista de Leganés...

0 - 2

El golpe de derecha de Vit Kopriva se va fuera

40 - Ad

Fabuloso resto de revés de Rafael Jódar que no consigue devolver Vit Kopriva

40 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Vit Kopriva que supera a Rafael Jódar y consigue el punto

40 - Ad

Tercera bola de rotura en este juego para Rafael Jódar !!!

40 - Ad

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Vit Kopriva y consigue el punto

40 - 40

Saque liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - Ad

El revés de Vit Kopriva se va fuera

40 - 40

El revés de Rafael Jódar se va fuera

30 - 40

BOLA DE BREAK PARA RAFA JÓDAR !!! Primera oportunidad para el español en este segundo parcial.

30 - 40

El golpe de derecha de Vit Kopriva se va fuera

30 - 30

Vit Kopriva falla su segundo servicio, doble falta

30 - 15

Segundo servicio liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Vit Kopriva y consigue el punto

15 - 0

Segundo servicio liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 1

Comenzó por delante en el marcador Rafael Jódar en el primer parcial y hace también lo propio en el segundo.

0 - 1

Segundo servicio liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Vit Kopriva y consigue el punto

15 - 30

El passing shot de Vit Kopriva se va fuera

15 - 15

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Vit Kopriva supera a Rafael Jódar y gana el tanto

0 - 15

Segundo servicio liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

5 - 7

Quizás el madrileño no ha podido mostrar de momento un juego tan brillante como en partidos precedentes, pero muy efectivo en esos puntos clave, en los que realmente se desequilibra la balanza hacia un lado u otro.

5 - 7

Tras un primer set igualadísimo, ha sabido leer los momentos de cierta ansiedad de su rival para acelerar el ritmo y asestar su primer golpe al resto, un golpe definitivo puesto que el checo ya no tiene capacidad de reacción.

5 - 7

Apenas está iniciando su carrera profesional, pero lo cierto es que Rafa Jódar está jugando como un auténtico veterano en estas citas.

5 - 7

RAFA JÓDAR SE LLEVA EL PRIMER SET !!!

5 - 7

Vit Kopriva estrella su golpe de revés en la red

0 - 40

TRES BOLAS DE SET PARA RAFA JÓDAR !!! Eso si, al resto... Son sus primeras oportunidades de break del partido.

0 - 40

Vit Kopriva no consigue superar la red con su volea

0 - 30

Vit Kopriva falla su segundo servicio, doble falta

0 - 15

El revés de Vit Kopriva se va fuera

5 - 6

Rafa Jódar se asegura al menos la disputa del tie break en un primer set que está siendo tremendamente igualado.

5 - 6

Saque liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - Ad

Rafael Jódar con una precisa dejada a la que no llega Vit Kopriva se apunta el tanto

40 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Vit Kopriva que supera a Rafael Jódar y consigue el punto

30 - 40

Rafael Jódar estrella su golpe de revés en la red

15 - 40

Saque liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 30

El revés de Rafael Jódar se va fuera

0 - 30

Saque liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 15

Saque liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

5 - 5

Muy sólidos los dos jugadores con el servicio y todo parece abocado a una resolución en el tie break en este primer parcial.

5 - 5

Segundo servicio liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - 15

Vit Kopriva estrella su golpe de derecha en la red

40 - 0

Saque liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

30 - 0

Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red

15 - 0

Rafael Jódar estrella su golpe de revés en la red

4 - 5

Rafael Jódar consigue su primer juego en blanco del partido. Le vendrá bien al madrileño después de tener que levantar dos bolas de break en su turno de saque anterior.

4 - 5

Saque liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 40

Segundo servicio liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 30

El golpe de derecha de Vit Kopriva se va fuera

0 - 15

Saque liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

4 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Vit Kopriva que supera a Rafael Jódar y consigue el punto

40 - 30

El revés de Rafael Jódar se va fuera

30 - 30

Saque liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 30

Vit Kopriva falla su segundo servicio, doble falta

15 - 15

Segundo servicio liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 15

El revés de Vit Kopriva se va fuera

3 - 4

Vaya juego ha sacado adelante Rafa Jódar !!! Ha levantado dos bolas de break antes de remontar y llevarse su juego más comprometido del partido hasta el momento.

3 - 4

Vit Kopriva estrella su golpe de derecha en la red

40 - Ad

Ace de Rafael Jódar con un saque liftado que no puede devolver Vit Kopriva

40 - 40

La dejada de Vit Kopriva se va fuera

40 - 30

Ace de Rafael Jódar con un saque liftado que no puede devolver Vit Kopriva

40 - 15

DOS BOLA DE BREAK PARA KOPRIVA !!! Llegan las primeras opciones del partido y son para el tenista centroeuropeo.

40 - 15

El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera

30 - 15

Saque liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

30 - 0

Rafael Jódar estrella su golpe de revés en la red

15 - 0

El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera

3 - 3

Muy agresivo ahora al resto Rafa Jódar, aunque aguanta bien con su saque el tenista checo.

3 - 3

Segundo servicio liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ad - 40

Saque liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - 40

El golpe de derecha de Vit Kopriva se va fuera

40 - 30

Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red

30 - 30

Vit Kopriva estrella su golpe de revés en la red

30 - 15

Vit Kopriva falla su segundo servicio, doble falta

30 - 0

Saque liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 0

Rafael Jódar estrella su golpe de revés en la red

2 - 3

Rafael Jódar se sigue anotando sus juegos con saque sin excesivas dificultades y eso le permite continuar llevando la iniciativa en el simultáneo.

2 - 3

Segundo servicio liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 40

El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera

0 - 40

Segundo servicio liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 30

Impresionante passing shot de Rafael Jódar desde el fondo de la pista supera a Vit Kopriva y le sirve para ganar el punto

0 - 15

Segundo servicio liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

2 - 2

Vit Kopriva encuentra el camino de los saques directos y ha conseguido endosar los dos primeros del partido en este último juego.

2 - 2

Ace de Vit Kopriva con un saque cortado que no puede devolver Rafael Jódar

40 - 15

El revés de Rafael Jódar se va fuera

30 - 15

Ace de Vit Kopriva con un saque liftado que no puede devolver Rafael Jódar

0 - 30

El revés de Vit Kopriva se va fuera

0 - 15

El passing shot de Vit Kopriva se estrella en la red

1 - 2

El jugador español llega al primer descanso por delante en el marcador. No le está pesando el escenario ni la importancia de este partido en este primer tramo y está golpeando a la bola con gran limpieza y determinación.

1 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Vit Kopriva y consigue el punto

30 - 40

Vit Kopriva con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Jódar se apunta el tanto

15 - 40

Saque liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 30

Vit Kopriva estrella su golpe de revés en la red

0 - 30

La dejada de Vit Kopriva se estrella en la red

0 - 15

Saque liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

1 - 1

Rafael Jódar estrella su golpe de derecha en la red

40 - 30

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Vit Kopriva que supera a Rafael Jódar y consigue el punto

30 - 30

El golpe de derecha de Vit Kopriva se va fuera

30 - 15

Segundo servicio liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Jódar que supera a Vit Kopriva y consigue el punto

15 - 0

Segundo servicio liftado de Vit Kopriva, Rafael Jódar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 1

Muy sólido Rafa Jódar en su primer turno de servicio del partido !!!

0 - 1

Vit Kopriva estrella su golpe de revés en la red

15 - 40

El revés de Vit Kopriva se va fuera

15 - 30

El golpe de derecha de Rafael Jódar se va fuera

0 - 30

El revés de Vit Kopriva se va fuera

0 - 15

Saque liftado de Rafael Jódar, Vit Kopriva no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 0

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Rafael Jódar y Vit Kopriva !!!

0 - 0

Vit Kopriva no ha conseguido ningún título ATP hasta el momento y su mejor resultado en la presente temporada lo consiguió al alcanzar las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro.

0 - 0

Vit Kopriva, actual número 66 en el ranking ATP, ha alcanzado con estos octavos de final su mejor actuación histórico en un torneo Masters 1000.

0 - 0

Tras disputar el año pasado las Next Gen ATP Finals, Jódar se ha asentado este año en el circuito profesional y, con apenas 19 años, ya fue capaz de levantar su primer título ATP en Marrakech, además de alcanzar las semifinales en el ATP 500 de Barcelona.

0 - 0

Tras la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz en este torneo, Rafa Jódar se ha convertido por derecho propio en la gran sensación del público y más teniendo en cuenta que nació en Leganés, a muy pocos kilómetros de la Caja Mágica, el recinto en el que se disputa este cuarto Grand Slam de la temporada.

0 - 0

Rafa Jódar ha irrumpido en el circuito profesional como una apisonadora en este 2026 y disputa hoy por primera vez los octavos de final en un torneo de categoría Masters 1000.

0 - 0

Buenas tardes !!! Bienvenidos al partido de octavos de final del Masters 1000 de Madrid entre Vit Kopriva y Rafa Jódar. ¿Preparados? Comenzamos...

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