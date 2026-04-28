Así te hemos contado la victoria de Jódar ante Kopriva en los octavos del Madrid Open

Rafa Jódar celebra durante el partido de octavos del Madrid Open 2026 ante Kopriva.

El madrileño, la gran sensación del torneo, se clasifica por primera vez a cuartos en un Masters 1000, donde se medirá con Jannik Sinner

Rafa Jódar, la gran sensación del Masters de Madrid, ha vencido este martes al checo Vit Kopriva (7-5 y 6-0) en los octavos de final del Madrid Open en la Manolo Santana. El primer set comenzó con ambos tenistas defendiendo bien sus servicios hasta al 3-3. Fue en ese momento cuando el checo puso contra las cuerdas al español, que servía. Kopriva dispuso de dos bolas de break, pero Jódar se repuso y consiguió salvar su saque. Después, con 6-5, el español consiguió romper el servicio del checo en blanco para anotarse la primera manga. En el segundo set Jódar fue un vendaval. El madrileño defendió sus servicios y rompió en tres ocasiones el saque del tenista checo para terminar 6-0 y meterse por primera vez en unos cuartos de final de un Masters 1000, donde se medirá al número uno del mundo, Jannik Sinner.